Das miese Länderspiel in der Heimat hat Florian Wirtz längst abgehakt. Wer ihm einen Karriere-Knick attestieren wollte, wird eindrücklich widerlegt. Der Leverkusener Offensivmann ist in seinem Team nach seinem Kreuzbandriss wieder aufgeblüht. In der Europa League trifft er zum ganz wichtigen Ausgleich.

Hans Wirtz lacht herzhaft. "Florian ist eben der geborene Zehner", sagt er. Und der Vater und Berater von Nationalspieler Florian Wirtz bezieht das nicht nur auf die Position seines Sohnes auf dem Fußballfeld. Denn Florian ist tatsächlich als zehntes Kind der Familie geboren, als jüngster nach fünf Brüdern und vier Schwestern, von denen eine, die 21-jährige Juliane, wie er für Bayer Leverkusen in der Bundesliga spielt.

Dass Florian Wirtz fußballerisch der geborene Zehner ist, davon können sich Fans und Experten immer wieder überzeugen. Doch Ende März fragten sich viele, ob die durch einen Kreuzbandriss im Vorjahr gebremste Überflieger-Karriere des 19-Jährigen nun wieder am Scheideweg steht. Im Länderspiel gegen Belgien wurde er nach einer miserablen ersten halben Stunde des DFB-Teams ausgewechselt. In Köln, in seiner Heimat. Eine Demütigung. Die Bundestrainer Hansi Flick mit den Worten "da muss er durch" kommentierte.

Doch wer einen Karriere-Knick befürchtete, sieht sich nur rund zwei Wochen später schon dementiert. Vier Tage nach dem Tiefpunkt im DFB-Trikot meldete sich Wirtz mit einem Traumtor und starker Leistung beim 3:0 auf Schalke zurück. Beim 3:1 im folgenden Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt bereitete er die ersten beiden Treffer vor und war im "Kicker" der Bundesliga-"Spieler des Tages".

Wirtz gelingt "ein Riesentor"

Nun, im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den belgischen Klub Union Saint-Gilloise, rettete er mit seinem Treffer in der 82. Minute das 1:1 und eine zumindest ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel. "Das ist ein Riesentor", lobte Kollege Robert Andrich: "Der Raum ist sehr, sehr eng, und da stehen bestimmt sieben Gegenspieler um zwei von uns." Die Wertigkeit des Teenagers für das Team ist für den neun Jahre älteren Mittelfeld-Arbeiter Andrich augenscheinlich: "Er ist meistens an spielentscheidenden Aktionen beteiligt. Und wir versuchen, ihm so gut wie möglich den Rücken freizuhalten."

So sieht es auch Trainer Xabi Alonso, einst ein Weltklassespieler, der auf die wöchentlichen Fragen nach Wirtz wöchentlich neue Lobeshymnen findet. "Man kann ihn nur loben", sagte der Spanier nach dem Spiel: "Es ist super für uns, dass wir solch einen Spezialspieler haben, der in schweren Momenten für uns da ist."

Vater legt wert auf Bodenständigkeit

Vor allem wie rasch und eindrucksvoll Wirtz in jungen Jahren den Nationalmannschafts-Frust abhakte, nötigt vielen Respekt ab. "Flo ist einfach ein super Spieler, der um seine Qualitäten weiß", sagte Sportchef Simon Rolfes: "Es gibt immer auch mal schlechte und schwierige Situationen im Fußball und in der Karriere. Aber das wird ihn nicht umwerfen, und das wird er auch bei der Nationalmannschaft auf einem anderen Niveau zeigen." Klubchef Fernando Carro machte sich nach eigener Aussage gar keine Sorgen um Wirtz. "Ich habe bei ihm nie ein Risiko gesehen", sagte er: "Er hat schon in der Jugend reflektiert, dass es gute und schlechte Tage gibt, wenn auch noch nicht unter großer Beobachtung der Öffentlichkeit. Aber er ist ein intelligenter Mensch. Und er weiß, wie gut er Fußball spielen kann."

So hat er sich mit elf Torbeteiligungen in den letzten zwölf Spielen auch eindrucksvoll nach dem Kreuzbandriss zurückgekämpft. Das Tor am Donnerstag war sein achtes in der Europa League, so jung schaffte das vor ihm noch keiner. Und muss man sich umgekehrt Sorgen machen, dass Wirtz irgendwann abhebt, wenn es in der Karriere weiter nach oben geht? Auch darauf hat Hans Wirtz eine humorige Antwort. "Man wird das vielleicht gar nicht verhindern können, dass er mal mit einem Ferrari hier auftaucht", sagte er bei RTL: "Viel wichtiger ist dann, dass er trotzdem hier in der Wohngegend nur 30 fährt."