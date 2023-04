Eigentor in letzter Minute

(Foto: Action Images via Reuters)

Marcel Sabitzer fühlt sich wohl in Manchester.

Beim FC Bayern nur Ersatz, bei Manchester United plötzlich Leistungsträger: Marcel Sabitzer trifft im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals gleich zweimal, zum Sieg gegen den FC Sevilla reicht das aber nicht. Juventus Turin schlägt Sporting, José Mourinho verliert in Rotterdam.

Trotz zweier Tore des vom FC Bayern ausgeliehenen Marcel Sabitzer hat der englische Spitzenklub Manchester United einen Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League verpasst. Der 29 Jahre alte Sabitzer, der im Januar nach Manchester gewechselt war, erzielte beim 2:2 (2:0) gegen Rekordsieger FC Sevilla die ersten beiden Tore des Spiels (14. und 21. Minute). Jesús Navas (84.) und ein Eigentor von United-Kapitän Harry Maguire (90.+2) sorgten aber spät für den Ausgleich, das Rückspiel in Spanien wird am kommenden Donnerstag angepfiffen.

Im Vorfeld der Partie hatte Sabitzer seine Zufriedenheit bei den Red Devils betont. "Ich habe meinen Platz hier gefunden", sagte der österreichische Mittelfeldspieler der "Sport Bild". In seinem Leihvertrag ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge keine Kauf-Option verankert, ein dauerhafter Wechsel erfordert also eine zusätzliche Einigung zwischen United und dem FC Bayern.

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin gewann derweil mit 1:0 (0:0) gegen Sporting Lissabon. Juve musste kurz vor der Pause die Auswechslung von Torwart Wojciech Szczęsny verkraften, der sichtlich angeschlagen den Platz verließ. Zuvor hatte der 32-Jährige mehrere Chancen der Gäste entschärft. Den einzigen Treffer erzielte Federico Gatti in der 74. Spielminute. Im bereits ausgelosten Halbfinale trifft der Sieger von Juve/Sporting auf den Sieger zwischen Man United und Sevilla.

Feyenoord Rotterdam, potenzieller Halbfinalgegner von Bayer Leverkusen, gewann gegen die AS Rom von Startrainer José Mourinho mit 1:0 (0:0). Der Niederländer Mats Wieffer (54.) schoss in der Neuauflage des Conference-League-Finales von 2022 den Siegtreffer, Roms Lorenzo Pellegrini (43.) setzte einen Handelfmeter an den Pfosten.

Ein spektakuläres Tor konnten die Fans derweil in der Conference League bestaunen. Terem Moffi erzielte sein zweites Tor für OGC Nizza beim 2:2 (2:1) beim FC Basel kurz vor der Pause per Fallrückzieher. Die AC Florenz gewann derweil deutlich mit 4:1 (2:1) bei Lech Posen. Der RSC Anderlecht setzte sich im Hinspiel mit 2:0 (1:0) gegen AZ Alkmaar durch, KAA Gent und West Ham United trennten sich 1:1 (0:1).