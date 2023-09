Der Fußball produziert Jahr für Jahr eine Fülle an Bonmots - manche davon bewusst gesetzt, manche eher unfreiwillig. Unter den Nominierten für den Fußballspruch des Jahres finden sich Stars und Schiedsrichter, Kulturkritik und Liebeserklärungen.

Kritik am Fußball-Business, kuriose Vergleiche oder die umstrittene WM in Katar: Die elf Zitate für den Fußballspruch des Jahres 2023 drehen sich wieder um verschiedene Themen. Einer der Nominierten ist Nationalspieler Joshua Kimmich mit einem Spruch zur Beurlaubung seines ehemaligen Trainers Julian Nagelsmann beim FC Bayern München: "Am Ende des Tages ist so das Geschäft: Wenig Liebe, wenig Herz." Auch Schiedsrichter Deniz Aytekin ist mit einem Zitat zu Bayern-Profi Jamal Musiala dabei: "Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach."

Unter den weiteren Kandidaten befinden sich unter anderem Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzić, die Komikerin Carolin Kebekus, ein Amateurfußballer und Fans des SC Freiburg mit einem Transparent zu ihrem Ex-Spieler Nils Petersen: "Niemand ist größer als der Verein. Aber du warst verdammt nah dran."

Nominiert wurden die Sprüche von einer zwölfköpfigen Jury um Vorjahressiegerin Lena Oberdorf und Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Als nächstes bestimmt ein Online-Voting zwei Finalsprüche, die Abstimmung ist bis zum 20. September bei der Deutschen Akademie für Fußballkultur möglich. Der Sieger soll dann per Publikumsabstimmung bei einer Gala am 27. Oktober in Nürnberg bestimmt werden.

Die elf nominierten Sprüche: