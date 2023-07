Seit Dezember ist Manuel Neuer zum Zuschauen verdammt, die Reha nach dem Unterschenkelbruch beansprucht die Geduld des Torhüters. Die avisierte Rückkehr in die Startelf des FC Bayern scheint sich nun weiter zu verzögern. Der Bundesliga-Auftakt in Bremen kommt für Neuer wohl zu früh.

Etwas mehr als einen Monat dauert es noch, bis der FC Bayern die 61. Spielzeit der Fußball-Bundesliga eröffnen darf. Am 18. August, einem Freitagabend, um 20.30 Uhr beim SV Werder Bremen (DAZN, Sat.1 und im ntv.de-Liveticker). Es mehren sich allerdings die Anzeichen, dass Manuel Neuer bei diesem Klassiker noch nicht wieder im Tor der Münchner stehen wird. Als "zunehmend unwahrscheinlich" wird ein Einsatz des 37-Jährigen im Weserstadion in der "Süddeutschen Zeitung" beschrieben. Die Rückkehr in den Spielbetrieb nach der schweren Verletzung scheint sich also länger hinzuziehen, als zunächst erhofft.

Im Dezember hatte sich Neuer nach dem desaströsen WM-Auftritt mit der deutschen Nationalelf in den Urlaub verabschiedet, sich dort bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen und war seitdem ausgefallen. Als Comeback-Termin kursierte lange der Start der neuen Saison. Allerdings wird die Zeit bis dahin nun offenbar etwas knapp. Die SZ berichtet nämlich weiter, dass der FC Bayern mit seinem Stammkeeper "intern verabredet" habe, dass dieser die Asienreise Ende Juli/Anfang August nicht mit antritt. Dort trifft der Dauermeister in drei Testspielen in Japan und Singapur auf Champions-League-Sieger Manchester City, Kawasaki Frontale sowie den FC Liverpool.

Noch kein Mannschaftstraining

Zu Wochenbeginn hatte sich Neuer beim obligatorischen Medizincheck noch positiv gestimmt präsentiert. "Mir geht's super", sagte er dem "Münchner Merkur", das "Bein ist besser geworden". Am Tag nach den Untersuchungen war der 37-Jährige auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Bilder und Videos zeigten Neuer an der Säbener Straße bei zwar lockeren, aber torwartspezifischen Übungen. Ins Mannschaftstraining soll der ehrgeizige Keeper jedoch laut "Süddeutscher Zeitung" erst nach der Asientour zurückkehren - also weniger als zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel.

Nach dann rund neunmonatiger Verletzungspause deuten die jüngsten Entwicklungen nun also darauf hin, dass Neuer erst später wieder das Trikot des FC Bayern tragen wird. Der von Wechselgerüchten umgebene Yann Sommer könnte dementsprechend doch bleiben, der Schweizer war mit Inter Mailand in Verbindung gebracht worden und dürfte auf Spielzeit pochen, um sich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland empfehlen zu können.

Das Heimturnier dürfte auch auf Neuers Prioritätenliste weit oben stehen. Allerdings beansprucht auch Marc-André ter Stegen den Stammplatz zwischen den deutschen Pfosten. Auch das könnte für ein langsameres, besser vorbereitetes Comeback sprechen. So ließe sich nämlich die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags zumindest reduzieren.