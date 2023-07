Berichten zufolge verpasst Manuel Neuer den Trainingsauftakt beim FC Bayern, für die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist der Torhüter offenbar noch nicht fit genug. Bei der obligatorischen Untersuchung im Krankenhaus zu Saisonbeginn spricht der 37-Jährige über den Genesungsprozess.

Manuel Neuer hat die Zweifel an seinem Leistungsstand zu Beginn der Saison-Vorbereitung mit Bayern München zu zerstreuen versucht. "Mir geht's super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen", sagte der seit Dezember verletzte Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters den Zeitungen "Münchner Merkur" und "tz".

Neuer fuhr gut gelaunt am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München vor, wo für ihn und sieben weitere Profis die obligatorische internistische Untersuchung vor dem Auftakt der eigentlichen Vorbereitung anstand. Ein Bild zeigte den 37-Jährigen bei der Einfahrt in die Tiefgarage. Das erste Mannschaftstraining ist am Samstag geplant, danach geht es ins Trainingslager an den Tegernsee (bis 20. Juli). Dort könnte Neuer ebenso fehlen wie auf der Asien-Reise ab 24. Juli, hatte Sky zuletzt gemeldet.

Dem TV-Sender zufolge verzögert sich Neuers Rückkehr ins Mannschaftstraining. Demnach wird der Torhüter am Samstag wohl auch nicht mit dem Team ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee reisen, sondern individuell trainieren. Auch seine Teilnahme an der Asien-Reise (24. Juli bis 3. August) soll unsicher sein. "Realistischer ist derzeit, dass der Nationaltorwart währenddessen an der Säbener Straße arbeiten wird", schrieb Sky.

Verschiebt sich Neuers Comeback, könnte das auch Auswirkung auf die sportliche Zukunft von Yann Sommer haben. Zuletzt hatte vieles auf einen Abschied des 34 Jahre alten Schweizers hingedeutet, da er sich nicht mit der Reservistenrolle bei den Münchnern zufriedengeben will. Der Keeper benötigt einen Stammplatz, um mit Blick auf die EM den Zweikampf mit Borussia Dortmunds Gregor Kobel im Tor der Eidgenossen für sich entscheiden zu können.

Neuer wiederum hat seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember kein Spiel mehr bestritten, die neuerlichen Tests sollen Aufschluss über den Fitnesszustand des Torhüters bringen - und womöglich einen Zeitrahmen vorgeben, in dem eine Rückkehr in die Elf des Rekordmeisters realistisch erscheint. Neben Neuer wurden unter anderem auch Matthijs de Ligt, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting zu Medizinchecks erwartet. Für die weiteren Teammitglieder stehen die Untersuchungen am Donnerstag an. Am Freitag folgt die Leistungsdiagnostik.