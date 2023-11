45 Minuten lang sorgt RB Leipzig in der Champions League für großes Erstaunen. Bei Manchester City liegt der Bundesligist zur Halbzeit souverän in Führung. Doch dann drehen die Skyblues auf und ernüchtern die Sachsen durch einen Weltmeister kurz vor dem Ende.

Marco Rose gratulierte dem grinsenden Pep Guardiola, dann tröstete der Trainer seine Spieler nach einem aufopferungsvollen Kampf beim Titelverteidiger im Etihad Stadium. Am Ende wurde dieser nicht belohnt: RB Leipzig hat bei der Rückkehr an den Ort der Schmach die Revanche für das 0:7-Debakel in der Champions League nur knapp verpasst. Der DFB-Pokal-Sieger unterlag trotz 2:0-Führung mit 2:3 bei Manchester City, das die Sachsen acht Monate zuvor an gleicher Stelle überrollt hatte.

City-Torjäger Erling Haaland (54.), Phil Foden (70.) und Julian Alvarez (87.) drehten die Partie für das Team von Guardiola, das sich mit dem Erfolg vorzeitig den Gruppensieg sicherte. Anders als bei der Demütigung im Achtelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison hielten die Leipziger in Manchester dieses Mal lange eindrucksvoll dagegen, Doppelpacker Lois Openda (13./33.) hatte RB zunächst in Führung gebracht. Das Ticket für die K.o.-Runde hatten sich die beiden Teams bereits vor dem Duell gesichert.

"Wir wollen uns da zeigen, uns beweisen"

"Es ist hier in keiner Phase einfach", sagte RB-Keeper Janis Blaswich bei DAZN: "Nach dem 2:1 wurde das Stadion noch einmal ordentlich wach, davor hatten wir sie eigentlich ganz ordentlich zum Schweigen gebracht." Coach Rose hatte im Vorfeld noch betont, dass die Reise nach Manchester "keine Klassenfahrt" werde: "Wir wollen uns da zeigen, uns beweisen." Dabei musste der RB-Coach auf Stürmer Timo Werner verzichten, die zuletzt angeschlagenen Benjamin Sesko und Kevin Kampl nahmen zunächst auf der Bank Platz.

Die Leipziger, die das Hinspiel 1:3 verloren hatten, nahmen sich Roses Worte zu Herzen und liefen die Gastgeber mutig an. Der erste Abschluss gehörte dennoch City, der Schuss von Bernardo Silva wurde jedoch geblockt (3.). Auch RB kam wenig später in einer schwungvollen Anfangsphase zu einer guten Gelegenheit, der Versuch von Xavi Simons ging rechts vorbei (5.).

City dominiert, RB wehrt sich

RB versteckte sich beim Titelverteidiger keineswegs und Openda schlug zu: Nach einem langen Ball von Keeper Janis Blaswich entwischte der Stürmer City-Verteidiger Manuel Akanji und schob unten rechts ein. Manchester war um den Ausgleich bemüht, Rico Lewis schoss aus kurzer Distanz übers Tor (30.). Stattdessen tauchte erneut Openda im gegnerischen Strafraum auf. Der Belgier ließ den Ex-Leipziger Josko Gvardiol stehen und erhöhte noch vor der Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Leipziger zunächst aufmerksam, doch City drängte RB nun immer wieder tief in die eigene Hälfte. Manchester dominierte die Partie, Leipzig verteidigte weiter kämpferisch. Doch Haaland gelang nach einem Pass von Foden schließlich der Anschlusstreffer, wenig später war der Vorlagengeber selbst erfolgreich. Kurz darauf sorgte Simons für eine weitere Schrecksekunde auf Leipziger Seite: Der Offensivspieler blieb nach einem Zusammenstoß mit Akanji liegen und musste das Feld verlassen. Der Treffer von Fabio Carvalho zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht, kurz vor Schluss schlug dann Weltmeister Alvarez