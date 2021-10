St. Pauli springt nach Rückstand an die Spitze

Drei Tore in fünf Minuten St. Pauli springt nach Rückstand an die Spitze

Nächster Auswärtssieg: Der FC St. Pauli erobert nach einem Rückstand beim FC Heidenheim die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga. Weil Ingolstadt gegen Kiel punktet und Erzgebirge Aue beim Karlsruher SC verliert, übernehmen die Sachsen die ungeliebte Rote Laterne.

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli 2:4 (1:0)

Der FC St. Pauli hat mit einem weiteren Auswärtssieg die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Hamburger setzten sich nach Rückstand beim 1. FC Heidenheim mit 4:2 (0:1) durch.

St. Pauli drehte die Partie innerhalb von fünf Minuten in der zweiten Hälfte durch drei Treffer von Torjäger Guido Burgstaller (55./60.) und Max Dittgen (56.). Dittgen (81.) setzte aus Sicht der Gäste auch den Schlusspunkt. Tobias Mohr (4.) hatte die Heidenheimer frühzeitig in Führung gebracht, Tim Kleindienst (85.) gelang noch das 2:4. Der Österreicher Burgstaller erhöhte sein Saisontrefferkonto auf neun.

FC Ingolstadt 04 - Holstein Kiel 1:1 (0:1)

Die Rote Laterne konnte Aufsteiger FC Ingolstadt durch das 1:1 (0:1) gegen Holstein Kiel an Erzgebirge Aue abgeben. Die Kieler konnten sich durch den Punkt nicht vom Tabellenende absetzen. Der neue FCI-Coach Andre Schubert, früher auch als Trainer in Kiel tätig, konnte bei seiner Heimpremiere punkten und seine Schützlinge auf den vorletzten Tabellenplatz mit fünf Zählern führen. Die Schanzer beendeten eine Negativserie von vier Pleiten in Folge.

Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 2:1 (0:0)



Aue unterlag beim Karlsruher SC mit 1:2 (0:0). Der KSC hingegen verkürzte nach zuvor zwei Spielen ohne Erfolgserlebnis durch Tore von Fabian Schleusener (46.) und Philipp Hofmann (67.) den Rückstand auf die Aufstiegszone auf drei Punkte. Karlsruhes Torwart Marius Gersbeck sah nach einer Notbremse (80.) die Rote Karte. Anthony Barylla (83.) gelang der Anschlusstreffer für Aue. Der Österreicher Benedikt Pichler (13.) per Kopfball brachte die Kieler in Führung, Stefan Kutschke (46.) war ebenfalls per Kopf zum Ausgleich erfolgreich.