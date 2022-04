Vor Kurzem macht Louis van Gaal öffentlich, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Nun sagt der niederländische Nationalcoach, die Behandlung sei abgeschlossen - mit offenbar gutem Ergebnis. Die weitere Besserung sei "nur eine Frage der Zeit".

Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal hat die Bestrahlungsbehandlung seiner Krebserkrankung nach eigenen Angaben abgeschlossen. "Ich hatte 25 Sitzungen Chemotherapie. Dann musste ich fünf oder sechs Monate warten, um zu sehen, ob sie gewirkt hat. Das war der Fall", sagte der 70-Jährige der niederländischen Nachrichtenagentur ANP.

Anfang des Monats hatte van Gaal seine Erkrankung an Prostatakrebs öffentlich gemacht. Er sagte damals, es handele sich um "eine aggressive Form", die Behandlung fordere ihm viel ab: "Da braucht man eine Menge Management, um durchs Leben zu kommen." Medien hatten damals berichtet, dass die Strahlentherapien abends oder nachts während der Zusammenkünfte mit der Oranje-Auswahl durchgeführt worden seien. Dem widersprach van Gaal, der zum dritten Mal die niederländische Nationalmannschaft betreut - zuvor von 2002 bis 2002 und von 2012 bis 2014.

"Diese Strahlentherapien lagen hinter mir, bevor ich den Vertrag mit dem KNVB (Niederländischer Fußballverband, Anm. d. Red.) im August unterzeichnet hatte", sagte der frühere Coach von Rekordmeister Bayern München dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NOS. Auch einer Operation musste sich van Gaal unterziehen. "Es muss jetzt nur noch besser werden. Es ist nur eine Frage der Zeit", sagte er.

Van Gaal will sich trotz seines Schicksalsschlags nicht davon abhalten lassen, die Niederlande bei der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu betreuen. In der Vorrundengruppe A trifft der dreimalige Vizeweltmeister auf Gastgeber Katar sowie Senegal und Ecuador, bestreitet am 21. November (Montag, 11 Uhr deutscher Zeit) gegen den Senegal in Doha sogar das inoffizielle Eröffnungsspiel des Turniers.

Nach der WM wird van Gaal, der als Vereinstrainer neben dem FC Bayern auch den FC Barcelona und Manchester United betreut hatte, nachdem er 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewinnen konnte, durch Ronald Koeman als Bondscoach abgelöst.