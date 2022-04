Für Louis van Gaal könnte die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar das letzte große Turnier seiner Trainerkarriere werden. Nicht nur, weil sein Vertrag ausläuft, sondern auch, weil der 70-Jährige zuletzt bekannt hatte, an Krebs erkrankt zu sein. Sein Nachfolger wird ein alter Bekannter.

Ronald Koeman kehrt zur niederländischen Fußball-Nationalmannschaft zurück und beerbt nach der WM in Katar den erkrankten Bondscoach Louis van Gaal. Das gab der dreimalige Vize-Weltmeister bekannt. Der 59-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026. Er hatte Oranje bereits von Februar 2018 bis Mitte 2020 gecoacht, dann aber in Richtung FC Barcelona verlassen. Dort war er im vergangenen Oktober entlassen worden. Van Gaal hatte vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist.

"In 90 Prozent der Fälle stirbt man nicht an Prostatakrebs. Ich habe unglaublich viel Willenskraft, um weiterzumachen. In meinem hohen Alter ist es ein Geschenk, mit der Nationalmannschaft arbeiten zu dürfen", hatte der 70-Jährige am Sonntagabend in der TV-Sendung "Humberto" im niederländischen Kanal RTL 4 gesagt. Aber der Star-Trainer, der von 2009 bis 2011 auch beim deutschen Rekordmeister Bayern München auf der Bank saß, geht ins gesundheitliche Risiko, wie er vor laufenden Kameras auch unumwunden einräumte: "Ich habe eine aggressive Form und wurde 25-mal bestrahlt. Aber ich musste auch in meinem Leben schon viele Prüfungen bestehen und bin wahrscheinlich durch all diese Erfahrungen als Mensch reifer geworden."

Er habe die Elftal damals "nicht aus Unzufriedenheit verlassen", betonte Koeman, und wolle den erfolgreichen Weg "fortsetzen". Dass er van Gaal ablösen werde, habe laut Verband nichts mit dessen Erkrankung zu tun. Vielmehr ende van Gaals Vertrag mit der kommenden WM, Koeman sei deshalb bereits im Januar kontaktiert worden. "Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung", sagte van Gaal, der gerade auch erst eine Corona-Infektion überstanden hatte, über seinen Erben: "Vor einem Jahr war ich der einzige zur Verfügung stehende Kandidat mit den erforderlichen Qualifikationen, jetzt ist das Ronald Koeman."