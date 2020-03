Das BSI warnt vor E-Mails, in denen über Schließungen von Sparkassenfilialen wegen der Coronakrise informiert wird. Die Nachrichten sind sehr gut gefälscht, aber es gibt Merkmale, an denen man den Phishing-Versuch erkennen kann.

Hacker und Betrüger nutzen in Krisenzeiten immer die Sorgen und Ängste von Menschen aus, um ihren fiesen Geschäften nachzugehen. Das ist auch bei der Corona-Pandemie nicht anders. Unter anderem verschicken Kriminelle haufenweise sogenannte Phishing-Mails, mit denen sie vertrauliche Informationen von Nutzern erbeuten wollen. Manche sind so plump formuliert, dass man der Fälschung schnell auf die Spur kommt. Andere sehen so echt aus, dass man leicht auf sie hereinfallen kann - vor allem, wenn man wegen einer Krisensituation verunsichert ist. Deshalb warnt die Verbraucherzentrale und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aktuell vor E-Mails, die angeblich vom Sparkassenverband stammen.

Weil ihm die Sicherheit seiner Kunden und Mitarbeiter sehr am Herzen liege, habe sich der Verband dazu entschlossen, kleinere Sparkassenfilialen bis auf Weiteres zu schließen, heißt es in den Nachrichten. Damit man den Kunden telefonisch, per E-Mail, im Online-Banking und im Chat zur Verfügung stehen könne, sei es nötig, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse abzugleichen. Wer auf einen der entsprechenden Links klickt, wird auf eine Eingabemaske weitergeleitet. Gibt man hier seine vertraulichen Daten ein, werden sie direkt an die Betrüger weitergeleitet.

Glaubwürdig und emotional formuliert

Auf den ersten Blick sieht die gefälschte E-Mail echt aus. (Foto: Verbraucherzentrale)

Auf den ersten Blick wirkt die E-Mail absolut echt. Die Formulierungen sind gut und die Erpresser achten auch auf die Rechtschreibung. Außerdem würde der Text am Ende emotional und appelliere an das Gewissen der Empfänger, so die Verbraucherzentrale. "Prävention ist keine Hysterie, und Ignoranz ist auch kein Mut! Wir hoffen sehr auf Ihre Solidarität und Ihr Verständnis!", steht da. Auch die Eingabe-Seite wirkt laut BSI authentisch.

Aber auf den zweiten Blick spielen diese Phisher doch nur in der zweiten Liga. Denn sie sprechen die Empfänger nicht mit ihren Namen an und beziehen sich nicht auf Konversationen, die die Bank mit ihnen geführt hat. Die E-Mails wurden einfach ins Blaue hinein verschickt, möglicherweise ist ein Adressat nicht mal Sparkassenkunde. Außerdem nutzen die Cyberkriminellen keine echte Sparkassen-Adresse.

Fast perfekte Phishing-Mails gibt es aber auch. Bei ihnen nutzen die Hacker Künstliche Intelligenz, die Informationen verarbeitet, die Schad-Software auf den Computern von Opfern erbeutet hat. So ist es möglich, Botschaften sehr persönlich zu gestalten.

Grundsätzlich gilt, dass Banken niemals Kunden über Links in E-Mails zur Eingabe vertraulicher Informationen auffordern. Im Zweifel geht man selbst im Browser auf die Webseite des Instituts oder ruft an.

Gefahren kennen und erkennen

Damit Nutzer wissen, mit welchen Gefahren sie während der Coronakrise rechnen müssen, hat das BSI eine Liste mit möglichen Gaunereien und Bedrohungen veröffentlicht: