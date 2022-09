Die Jabra Elite 5 gibt es in Beige und Schwarz.

Die Jabra Elite 5 sind leichte und bequeme Ohrhörer, die zu einem Startpreis von rund 150 Euro einiges zu bieten haben. Dazu gehören eine effektive aktive Geräuschunterdrückung, ein guter Klang und eine umfangreiche App. Die stärkste Konkurrenz kommt aus dem eigenen Haus.

Der dänische Hersteller Jabra hat in den vergangenen Jahren bereits einige starke Bluetooth-Ohrhörer herausgebracht, die immer mit einem guten Gesamtpaket überzeugt haben. Auf die neuen Elite 5 trifft das ebenfalls zu, die obendrein mit rund 150 Euro recht günstig auf den Markt kommen.

Wasserfest und bequem

Einen billigen Eindruck machen die Ohrhörer aber auf keinen Fall. Das kompakte Ladecase ist sehr solide und bietet die Möglichkeit, den Akku induktiv zu laden. Die Ohrhörer selbst sind nach IP55 gegen Staub und Wasser geschützt, auch kräftige Regengüsse machen ihnen nichts aus.

Die Ohrhörer sitzen sicher und bequem im Ohr. (Foto: Jabra)

Dazu sind die Jabra Elite 5 mit nur fünf Gramm und einer gelungenen ergonomischen Form ausgesprochen bequem zu tragen und drücken auch nach mehreren Stunden nicht unangenehm im Ohr. Trotzdem sitzen sie sicher genug, um sportliche Aktivitäten mitzumachen. Voraussetzung ist allerdings, dass eins der drei verschieden großen Paare der Silikon-Aufsätze passt.

Guter Klang, prima App

Sitzen die Stöpsel richtig, liefern die Elite 5 einen guten Klang mit breiten und sauber definierten Mitten sowie klaren Höhen. Die Bässe sind in den Grundeinstellungen etwas zurückhaltend dosiert, können aber recht tief gehen, wenn sie gefordert werden. Insgesamt ist der Sound angenehm ausgewogen und die Bühne ist für kleine Ohrhörer auch recht weit und luftig. Wer damit nicht zufrieden ist, findet in der zugehörigen App einen umfangreichen Equalizer mit mehreren Voreinstellungen und der Option, eigene Anpassungen vorzunehmen und abzuspeichern.

Für den guten Ton unterstützen die Elite 5 den höher auflösenden Bluetooth-Codec aptX. Auch ohne speziellen Modus ist bei Videos kaum eine Verzögerung zwischen Bild und Ton wahrnehmbar. Die Funkverbindung ist selbst über größere Distanzen stabil und es ist möglich, gleichzeitig zwei Geräte zu koppeln.

Sehr effektives ANC

Trotz des günstigen Preises haben die neuen Jabra-Stöpsel eine hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Das heißt, Mikrofone analysieren Geräusche im Ohr und außerhalb. Obendrein kann man das ANC mit einem Test in lärmender Umgebung an das eigene Gehör anpassen.

Die Transportbox kann induktiv geladen werden. (Foto: kwe)

Das Ergebnis ist eine sehr effektive Geräuschunterdrückung, die nicht nur gleichmäßige Störungen wie Verkehrsrauschen oder brummende Kühlschrankmotoren weitgehend ausblendet. Das ANC dämpft auch im Büro deutlich Stimmen und klappernde Tastaturen. Lediglich bei starkem Wind stoßen die Elite 5 an ihre Grenzen.

Ist es wichtig, die Außengeräusche zu hören, kann man den Transparenzmodus aktivieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Ohrhörern wirkt er bei den neuen Jabras bis auf ein leichtes Rauschen fast so natürlich, als trage man überhaupt keine Ohrhörer. Klanglich eine starke Figur machen die Elite 5 auch bei Telefonaten, bei denen Träger und Gesprächspartner in leiser und lauter Umgebung gut zu verstehen sind.

Einfache Steuerung, hohe Ausdauer

Die Steuerung ist erfreulich unkompliziert, da die Außenflächen der Ohrhörer echte physische Tasten und keine Touch-Flächen sind. Sie sind so leicht eingestellt, dass die Stöpsel bei der Bedienung nicht unangenehm ins Ohr drücken oder verrutschen. Schade ist nur, dass man die Steuerung in der App zwar anpassen kann, aber keine Lautstärkeregelung über die Tasten möglich ist.

Die Laufleistung von bis zu sieben Stunden bei aktiviertem ANC ist beachtlich und hat sich im Test weitgehend bestätigt. Das Ladecase bietet Reserven für weitere 21 Stunden Musikgenuss und wenn die Batterie der Ohrhörer mal leer sein sollte, genügen zehn Minuten in der Box für etwa eine Stunde Wiedergabe.

Alles in allem bieten die Jabra Elite 5 mit ihrem guten Klang, dem effektivem ANC, großer Ausdauer und hohem Tragekomfort für knapp 150 Euro ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Für das gleiche Geld bekommt man aktuell aber auch schon die noch etwas besser ausgestatteten Elite 7 Pro, die im vergangenen Herbst für 200 Euro an den Start gingen. Interessenten warten also vielleicht noch ein paar Wochen, bis die neuen Jabras etwas günstiger geworden sind oder greifen gleich zu den Vorgängern.