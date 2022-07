Die JBL Live Pro 2 sind Ohrhörer, die man schnell gerne hat. Sie klingen sehr gut, bieten eine effektive aktive Geräuschunterdrückung, sind bequem, praktisch und ausgesprochen ausdauernd. Weil sie auch noch vergleichsweise wenig kosten, sind sie ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Die Qual der Wahl beim Kauf von kabellosen Ohrhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) wird immer größer, das Angebot hochwertiger Geräte wächst ständig. Spannende Neulinge sind die JBL Live Pro 2 TWS, die mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Oberklasse Druck machen.

Die Ohrhörer sind sehr bequem und ausdauernd. (Foto: JBL)

Bequem und wasserfest

Die 4,8 Gramm leichten Ohrhörer sitzen sehr bequem im Ohr, selbst nach mehreren Stunden spürt man sie kaum. Trotzdem halten sie recht stabil ihre Position, was die JBL Live Pro 2 TWS zu guten Trainingspartnern macht, solange die Bewegungen nicht allzu heftig ausfallen. Dabei darf es auch mal kräftig schütten, denn die Ohrhörer sind nach Schutzklasse IPX5 wasserfest.

Voraussetzung für einen guten Sitz sind passende Silikonaufsätze, die Auswahl ist bei lediglich drei Größen allerdings nicht gerade üppig. Wegen des Airpod-ähnlichen Designs müssen die Stöpsel aber nicht fest im Ohr stecken, es kommt vor allem darauf an, dass sie den Gehörgang gut abschließen. Ob das so ist, kann man mit der zugehörigen App testen.

Gelungenes adaptives ANC

Die Anwendung überzeugt auch durch etliche weitere Funktionen. Dazu gehören ein umfangreicher Equalizer und die Möglichkeit, für eine optimale Geräuschunterdrückung den Gehörgang scannen zu lassen. Man kann die ANC-Stärke selbst bestimmen oder man wählt die adaptive Geräuschunterdrückung. Das heißt, sie passt sich automatisch an den Geräuschpegel der Umgebung an.

Die App hat einiges zu bieten. (Foto: kwe)

Das klappt ausgezeichnet. Straßenlärm, Zugrauschen oder andere gleichmäßige Störgeräusche werden deutlich reduziert, im Büro dämpfen die Ohrhörer Stimmen oder klappernde Tastaturen. Die Geräuschunterdrückung hat lediglich bei starkem Wind leichte Probleme. Insgesamt ist das ANC auf einem hohen Niveau, zeigt ein sehr geringes Eigenrauschen und wirkt sich nicht hörbar auf den Klang aus.

Ausgezeichneter Klang

Das wäre auch schade, denn die JBL Live Pro 2 TWS klingen mit 11-Millimeter-Treibern ausgezeichnet. Ihre Basis sind kräftige, elastische Bässe. Die Mitten bleiben aber dominant und gut definiert. Die Höhen wirken manchmal etwas schüchtern, sind aber glasklar und liefern viele Details. Durch eine für Ohrhörer recht weite Stereobühne wirkt der Klang auch angenehm offen und luftig

Grundsätzlich ist der Sound der Ohrhörer warm eingestellt, was den meisten Nutzern gefallen wird. Falls nicht, stehen im Equalizer mehrere voreingestellte Modi zur Verfügung oder man kann den Klang individuell anpassen.

Die Transportbox ist sehr kompakt. (Foto: kwe)

Hochauflösende Bluetooth-Codecs unterstützen die Ohrhörer nicht, JBL macht dazu jedenfalls keine Angaben. Im Streaming-Alltag der meisten Nutzer spielt das wahrscheinlich auch keine Rolle. Wichtiger ist, dass zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden können, beispielsweise, um unkompliziert zwischen Notebook und Smartphone zu wechseln.

Gute Steuerung

Neben ANC bieten die JBL Live Pro 2 TWS auch einen Aufmerksamkeitsmodus, bei dem Außengeräusche verstärkt werden. Für kurze Gespräche kann man die Lautstärke verringern und Stimmen verstärken.

Leider kann man die verschiedenen Modi nur in der App auswählen, Gesten an den Ohrhörern geben das nicht her. Schade, den sonst kann man alles über die Touchoberflächen regeln und die Steuerung auch teilweise individuell anpassen. Auch eine Trageerkennung, die die Wiedergabe automatisch pausiert, wenn ein Ohrhörer herausgenommen wird, ist an Bord. Ein Update könnte hier aber Abhilfe schaffen, beispielsweise, indem man bei langen Berührungen die Wahl zwischen digitalem Assistenten und ANC-Modi gestattet.

Einen guten Klang mit einer effektiven Unterdrückung störender Umgebungsgeräusche bieten die Ohrhörer auch bei Telefongesprächen. Angenehm ist hier, dass man einstellen kann, wie laut man die eigene Stimme hört.

Enorme Ausdauer

Die Ausdauer der Ohrhörer ist herausragend. Bis zu zehn Stunden halten sie laut JBL durch, was sich im Test auch weitgehend bestätigt hat. Die kompakte, 48 Gramm leichte Ladebox hat Reserven für bis zu 30 weitere Stunden und kann induktiv aufgetankt werden. 15 Minuten in dem Case genügen erschöpften Ohrhörern, um wieder rund vier Stunden Musik abspielen zu können.

Die JBL Live Pro 2 TWS kosten rund 150 Euro. Damit sind sie zwar kein Schnäppchen, aber wegen ihrer hohen Qualität und der starken Ausstattung sind sie eine klare Preis-Leistungs-Empfehlung.