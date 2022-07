Huawei Freebuds Pro 2 glänzen in fast jeder Hinsicht

Klasse kabellose ANC-Ohrhörer Huawei Freebuds Pro 2 glänzen in fast jeder Hinsicht Von Klaus Wedekind

Die Huawei Freebuds Pro 2 gibt es neben Silberblau auch in Silber und Weiß.

Die Huawei Freebuds Pro 2 gehören zu den besten kabellosen Ohrhörern, die bisher auf den Markt gekommen sind. Sie überzeugen zu einem fairen Preis mit einem ausgezeichneten Klang, einer starken aktiven Geräuschunterdrückung und einem hohen Tragekomfort.

Der Markt für kabellose Ohrhörer ist hart umkämpft, die Hersteller müssen ständig verbesserte Geräte auf den Markt bringen, um gegen die starke Konkurrenz nicht ins Hintertreffen zu geraten. Vor allem, wer ganz oben mitspielen möchte, muss einiges bieten, um die Gunst der Nutzer zu gewinnen. Die neuen Huawei Freebuds Pro 2 bringen alles mit, was dazu nötig ist.

Bequem und unkompliziert

Die Freebuds Pro 2 sitzen bequem und sicher im Ohr. (Foto: Huawei)

Die In-Ear-Kopfhörer sind optisch nicht gerade unauffällig, aber sie sitzen ausgesprochen bequem und sicher im Ohr, wenn man die passenden Silikon-Aufsätze gefunden hat. Weil sie mit rund 6 Gramm auch sehr leicht sind, kann man sie problemlos stundenlang tragen, man spürt sie kaum. Dabei kann es auch mal regnen, die Ohrhörer sind nach IP54 gegen Spritzwasser geschützt.

Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist auch die Steuerung der Freebuds Pro 2 sehr komfortabel. Man tippt dabei nicht wie bei vielen anderen Ohrhörern auf die Außenseite, sondern drückt das linke oder rechte Stäbchen ein-, zwei- oder dreimal zusammen. Um die Lautstärke zu regeln, wischt man nach oben oder unten.

Hervorragender Klang

Um den Klang zu optimieren, verwendet Huawei in jedem Ohrhörer zwei Treiber. Vor einer großen 11-Millimeter-Membran sitzt eine sogenannte planare Schwingpulseinheit als Hochtöner. Auf dem Papier ergibt dies einen enormen Frequenzbereich von 14 Hertz bis 48 Kilohertz. Das Gehör der meisten Menschen ist nicht in der Lage, in solche Grenzbereiche vorzustoßen, aber der Klang der Freebuds Pro 2 ist tatsächlich spitze.

Dual-Treiber findet man in Ohrhörern nicht oft. (Foto: Huawei)

Die großen Treiber erzeugen mit vier Magneten kräftige und elastische Bässe, die für Ohrhörer außergewöhnliche Tiefen erreichen. Sie verdrängen aber nicht die Mitten, die präzise und präsent den Ton angeben. Dazu liefern die Planar-Treiber klare Höhen mit vielen Details.

Ihr volles Potenzial können die Ohrhörer präsentieren, wenn man sie hochauflösende Songs über LDAC abspielen lässt. Ansonsten unterstützen sie nur die Bluetooth-Audioformate SBC und AAC.

Gelungene App

Laut Huawei passen die Freebuds Pro 2 den Klang automatisch an die Ohrform, die Lautstärke und die Trageposition an. Wie effektiv das ist, kann man schwer überprüfen, da man die Funktion nicht deaktivieren kann.

Der Klang ist insgesamt angenehm warm abgestimmt. Wenn das nicht gefällt, bietet die App mehrere Modi und einen Equalizer für individuelle Anpassungen. In der ausgezeichnet gestalteten Anwendung kann man außerdem zwischen zwei gleichzeitig verbundenen Geräten wechseln, einen Passtest für die Aufsätze durchführen, Steuer-Gesten zuordnen oder verlorene Ohrhörer Klingeltöne abspielen lassen.

Sehr gutes Geräuschunterdrückung

Die App ist schick und hat einiges zu bieten. (Foto: kwe)

In der App kann man auch festlegen, dass sich die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) automatisch an die Umgebung anpasst. Ansonsten stehen drei unterschiedliche Stärken zur Verfügung.

Die Freebuds Pro 2 erreichen auch in dieser Disziplin ein Spitzenniveau. Monotone Geräusche verschwinden auf höchster Stufe fast komplett, lediglich sehr hohes Rauschen dringt weiter leicht an die Ohren durch. Auch andere Störgeräusche werden deutlich gedämpft.

In Situationen, die Aufmerksamkeit erfordern, kann man ANC deaktivieren oder Außengeräusche verstärken lassen. Die verschiedenen Modi wählt man in der App oder durch ein langes Pressen der Stäbchen aus.

Durchschnittliche Ausdauer

Dass man Windgeräusche bei stärkeren Böen hört, kann die Geräuschunterdrückung nicht ganz vermeiden. Dafür leistet sie wiederum gute Arbeit bei Telefongesprächen, bei denen man auch in lauterer Umgebung noch klar und deutlich zu verstehen ist.

Huawei gibt eine Laufzeit bei aktivierter Geräuschunterdrückung von etwa vier Stunden an, was okay, aber keine Glanzleistung ist. Im Test kamen die Freebuds 2 Pro aber immerhin auf mehr als 4,5 Stunden. Im rund 50 Gramm leichten Ladecase stecken Reserven für 14 (mit ANC) bis 23,5 Stunden. Die Box kann induktiv geladen werden.

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Es ist schwer, für 200 Euro bessere kabellose ANC-Ohrhörer als die Huawei Freebuds Pro 2 zu finden. Bei Klang und ANC spielen sie ganz oben mit, sie sind bequem, leicht zu bedienen und komplett ausgestattet. Kleine Probleme wie eine zeitweise schwache Bluetoothverbindung hat ein kürzliches Update beseitigt. Als Minus bleibt eigentlich nur eine etwas kurze Laufzeit.