Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro gibt es in Lila, Dunkelgrau und Weiß.

Die zweite Auflage der Galaxy Buds Pro gelingt Samsung fast auf ganzer Linie. Die Ohrhörer klingen fantastisch, bieten eine starke aktive Geräuschunterdrückung und sitzen ausgesprochen bequem. Schade ist nur, dass nicht alle Nutzer in den Genuss aller Extras kommen.

Im Januar 2021 hat ntv.de die Samsung Galaxy Buds Pro zu den besten Ohrhörern ernannt, was sie vor allem ihrem ausgezeichneten Klang zu verdanken hatten. Auch bei Stiftung Warentest konnten sie später den Spitzenplatz erobern und rangieren dort nach wie vor. Die Erwartungen an die Nachfolger waren entsprechend hoch, die Galaxy Buds2 Pro konnten sie im Praxistest aber fast voll und ganz erfüllen.

Die Buds sind klein und bequem. (Foto: Samsung)

Zunächst hat Samsung die Stöpsel etwas kleiner gemacht, wodurch sie nur noch sehr wenig aus dem Ohr herausragen. Und weil sie lediglich 5,5 Gramm wiegen und die Ergonomie gelungen ist, sind sie auch sehr bequem. Trotzdem sitzen die Galaxy Buds2 Pro sicher genug, um auch ein Workout mitzumachen. Voraussetzung ist allerdings, dass eines der nur drei Paar Silikon-Aufsätze passt - hier hätte Samsung ruhig etwas großzügiger sein können. Schweiß oder Regen sind kein Problem, die Ohrhörer sind nach IPX7 wasserfest.

Ausgezeichneter Klang

Ein direkter Vergleich der beiden Generationen war ntv.de nicht möglich, aber die Galaxy Buds2 Pro klingen mindestens so gut wie ihre Vorgänger: Ausgestattet mit Hoch- und Tieftöner produzieren die Ohrhörer kristallklare, fein ausdifferenzierte Höhen mit vielen Details sowie kräftige, elastische Bässe. Dazu kommen sauber definierte Mitten, die das gesamte Klanggerüst souverän zusammenhalten. Die Bühne der Buds ist für Ohrhörer außergewöhnlich breit und luftig.

Das Ladecase ist kompakt und wiegt mit Ohrhörern weniger als 50 Gramm. (Foto: kwe)

Hat man ein neueres Samsung-Smartphone, kann man den tollen Sound auch mit 24 statt 16 Bit hören. Die höhere Auflösung setzt aber auch entsprechendes Hi-Res-Audio-Material voraus und der Unterschied wird von den meisten Menschen wohl kaum wahrgenommen werden. Ansonsten steht kein höher auflösender Codec wie aptX zur Verfügung.

Extras nur mit Galaxy-Handys, keine App für iPhones

Enttäuschender als der Verzicht auf 24 Bit ist für Nutzer ohne Samsung-Handy, dass es für sie auch keinen 3D-Klang und die sogenannte Kopfpositionserfassung gibt. Dabei kommt der Ton scheinbar immer aus der gleichen Richtung, egal, wie man den Kopf dreht. Im Test hat die Funktion allerdings gelegentlich gezickt und Bewegungen mit deutlicher Verzögerung nachvollzogen.

Alle Android-Nutzer können in der Galaxy-Wearable-App den Klang mit einem Equalizer anpassen, der mehrere Voreinstellungen bietet. Dazu gibt es die Möglichkeit, den Sitz der Buds zu testen, verlorene Stöpsel zu orten oder eine Warnung zu erhalten, wenn man sie versehentlich zurücklässt. Außerdem kann man aktivieren, dass automatisch im Transparenzmodus Umgebungsgeräusche verstärkt werden, wenn man spricht. Hilfreich ist auch, dass man bei der Schreibtischarbeit Warnungen erhalten kann, wenn man zu lange den Kopf gebeugt hält. iPhone-Nutzer schauen dagegen in die Röhre, sie finden die Anwendung nicht im App Store.

Starkes ANC

Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) der Galaxy Buds2 Pro ist sehr effektiv, Verkehrsrauschen wird zuverlässig unterdrückt, auch leise Musik genügt, um davon nichts mehr zu hören. Im Büro leistet die Funktion ebenfalls gute Arbeit. Insgesamt ist das ANC auf hohem Niveau und gehört zum Besten, was man derzeit bei Ohrhörern finden kann.

Die Touch-Steuerung ist unkompliziert und präzise. Allerdings erlaubt Samsung nur, die Reaktionen auf lange Berührungen anzupassen. Das heißt, man kann so entweder die Lautstärke regeln und ANC beziehungsweise den Transparenzmodus aktivieren - beide Funktionen kann man nicht gleichzeitig haben. Nimmt man einen Ohrhörer heraus, pausiert die Wiedergabe, es ist aber auch möglich, einen Stöpsel einzeln zu nutzen.

Die Laufleistung ist solide, aber nicht überragend. Samsung gibt fünf Stunden bei aktiviertem ANC an, in der Praxis halten die Buds etwas länger durch. In der kompakten Ladebox stecken Reserven für weitere 18 Stunden, das Case kann induktiv geladen werden.

Spitze, aber nicht mehr konkurrenzlos

Die Samsung Galaxy Buds2 Pro stehen nicht mehr so eindeutig alleine an der Spitze wie ihre Vorgänger, Konkurrenten wie unter anderem die Huawei Freebuds Pro 2 oder die Google Pixel Buds Pro sind nah dran oder sogar auf Augenhöhe. Auf jeden Fall gehören Samsungs neue Ohrhörer zur Spitze, vor allem ihr Klang ist großartig. Das hat allerdings auch seinen Preis, für die Galaxy Buds 2 Pro muss man rund 230 Euro hinblättern.