Um sparsamere Nutzer zu erreichen, bringt Sennheiser den Accentum Wireless auf den Markt. Er bietet keine Extras, nicht einmal eine Transporttasche, aber überzeugt im Praxistest als Preis-Leistungs-Hit mit einem tollen Klang, hervorragender Geräuschunterdrückung und großer Ausdauer.

Der Sennheiser Momentum 4 Wireless ist einer der besten Kopfhörer, die man kaufen kann, auch ntv.de fand ihn im Praxistest große Klasse. Doch selbst nach mehr als einem Jahr seit Marktstart muss man für das gute Stück immer noch mindestens 270 Euro hinblättern, die unverbindliche Preisempfehlung liegt sogar bei 370 Euro. Das ist viel Geld und der hohe Preis lässt viele Musikliebhaber zu vielleicht nicht so guten, aber günstigeren Kopfhörern greifen. Sennheiser hat deshalb jetzt den Accentum Wireless herausgebracht, der für 180 Euro Klang, aktive Geräuschunterdrückung und Ausdauer auf dem Niveau des teuren Vorbilds bieten soll.

Auf alle unnötigen Extras verzichtet

Der Lieferumfang beschränkt sich auf das Nötigste. (Foto: kwe)

Wie Sennheiser Kosten reduziert hat, sieht man schon, wenn man den Accentum auspackt: Der Kopfhörer kommt ohne jedes Extra, nicht einmal eine einfache Transporttasche aus Stoff ist dabei. Neben einer knappen Anleitung findet man im Karton nur ein USB-Kabel zum Aufladen.

Der Accentum sieht dem Momentum 4 zwar sehr ähnlich, hat aber etwas kompaktere Muscheln und verzichtet auf Akzente wie Stoffgewebe am Bügel oder silbern hervorgehobenes Logo. "Braucht man doch auch nicht", werden sich jetzt viele denken, und genau so ist es. Sennheiser hat sich wirklich auf das Nötigste beschränkt und alles weggelassen, was zwar nett zu haben, aber ansonsten nicht weiter wichtig ist.





Hochwertig verarbeitet und bequem

Auch beim günstigeren Sennheiser-Kopfhörer kann man die Muschel-Polster wechseln. (Foto: kwe)

Keine Kompromisse ist der Hersteller bei der Verarbeitung eingegangen, die wie beim Momentum hochwertig ist. Unterschiede gibt es aber trotzdem. Unter anderem sitzt der Accentum deutlich straffer und damit sicherer am Kopf. Trotzdem ist er sehr bequem zu tragen. Das liegt daran, dass er mit 22 Gramm noch mal rund 70 Gramm leichter als der Momentum ist. Außerdem hat er wie das Vorbild eine großzügig gepolsterte Vertiefung im Bügel, wodurch er auch bei längerem Tragen nicht unangenehm drückt.

Das Gleiche gilt für die Muscheln, die fest, aber bequem anliegen. Da die Polster aber etwas kleiner und nicht so weich wie beim Momentum sind, sollten Brillenträger den Kopfhörer vor dem Kauf probetragen.

Tasten sind einfacher und besser

Die Tasten sind gut zu unterscheiden und machen die Bedienung einfach. (Foto: kwe)

Dass einfacher manchmal besser ist, merkt man an der Steuerung des Accentum. Um den Preis niedrig zu halten, hat Sennheiser auf Touch-Flächen verzichtet und stattdessen an der rechten Muschel simple Tasten angebracht. Diese sind zwar etwas dünn geraten, aber sie sind vom Daumen problemlos zu finden und zu unterscheiden.

Mit den Tasten ist der Accentum viel unkomplizierter als der Momentum und viele andere teure Kopfhörer mit Touch-Steuerung zu bedienen. Kein Wischen und Tippen, einfach nur Knöpfe drücken, keine Fehleingaben. Was will man mehr? Da nimmt man auch gerne in Kauf, dass Sennheiser ebenfalls die Sensoren zur Trageerkennung weggelassen hat. Die Wiedergabe pausiert daher nicht automatisch, wenn man den Kopfhörer abnimmt, man muss die Pause-Taste drücken.

Ausgezeichneter Klang

Auf keinen Fall soll man den Preisunterschied hören, der Accentum basiert laut Sennheiser "auf der gleichen DNA" wie der Momentum und soll "atemberaubend" klingen. Und das ist tatsächlich gelungen, obwohl der Accentum mit 37 Millimetern Durchmesser kleinere Wandler als das Vorbild (42 Millimeter) hat.

Der Accentum bietet das für Sennheiser typisch neutral abgestimmte Klangbild. Die Bässe sind kräftig und reichen elastisch tief hinab. Sie mischen sich aber nicht in die sauber definierten Mitten ein, die eindeutig das Kommando haben und allen Instrumente und Stimmen ihren gebührenden Platz einräumen. Dazu liefern glasklare Höhen viele Details, ohne jemals unangenehm zu stechen.

Der Momentum 4 scheint gelegentlich eine etwas weitere Bühne zu haben und dynamisch leicht im Vorteil zu sein. Das bildet man sich vielleicht aber auch nur ein, die Unterschiede sind jedenfalls kaum hörbar. Insofern liefert Sennheiser voll ab.

Starkes ANC

Das gleiche Kunststück gelingt dem Hersteller im Prinzip auch bei der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC). Wie beim Momentum wird gleichmäßiges Rauschen wie im Zug oder am Fenster einer verkehrsreichen Straße nahezu komplett eliminiert. Auch im Büro leistet das ANC gute Arbeit, indem es klappernde Tastaturen oder Gespräche sehr deutlich dämpft.

Links der Sennheiser Momentum 4, rechts der Accentum. (Foto: kwe)

Gleich gut ist das ANC beider Sennheiser-Kopfhörer aber nicht. Der Accentum ist bei höheren Frequenzen im Vorteil, der Momentum schluckt die tiefen dafür besser. Außerdem bietet das teurere Headset adaptives oder manuell eingestelltes ANC und eine automatische Reduzierung von Windgeräuschen. Beim Accentum hat man nur die Wahl zwischen an und aus. Auch das sind Unterschiede, die im Alltag nicht allzu sehr ins Gewicht fallen.

Der Transparenzmodus des Accentum funktioniert prima. Man hört alles, was um einen herum los ist, ohne dass die Umgebungsgeräusche unnatürlich verstärkt werden. Lediglich ein deutlich wahrnehmbares Eigenrauschen erinnert daran, dass man Kopfhörer aufhat. Auch hier ist die Steuerung angenehm unkompliziert: Um zwischen ANC und Transparenzmodus hin- und herzuschalten, drückt man einfach zweimal auf die Ein-/Aus-Taste.

Umfangreiche App, hohe Ausdauer

Kaum Einschränkungen müssen Nutzer bei der App in Kauf nehmen. Sie bietet unter anderem einen umfangreichen Equalizer und einen Soundcheck, um den Klang zu individualisieren. Beim Momentum ist die Anpassung allerdings raffinierter.

In der App sieht man auch den Ladestand des Akkus. Oft muss man ihn aber nicht überprüfen, denn der Accentum hat ähnlich dem Momentum eine enorme Ausdauer. Er kommt zwar nicht auf bis zu 60 Stunden, aber 50 Stunden sind auch mehr als genug. Nach zehn Minuten am Ladegerät ist eine leere Batterie wieder fit für bis zu fünf Stunden Wiedergabe, nach knapp drei Stunden ist der Akku voll geladen.

Fazit

Der Accentum Wireless bietet einen ausgezeichneten Klang, ein sehr effektives ANC und eine große Ausdauer, auch der Tragekomfort ist hoch. Die Extras, die Sennheiser gestrichen hat, sind weitgehend verzichtbar, die vereinfachte Steuerung ist sogar besser als beim teuren Momentum 4. Insgesamt bietet der Accentum ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, das auf diesem Niveau kaum ein anderer Bügel-Kopfhörer zu bieten hat.