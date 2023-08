Stiftung Warentest aktualisiert seine Ohrhörer-Liste um 14 weitere geprüfte Geräte. Das bisherige Spitzentrio verteidigt die Führung, doch ein rund 90 Euro günstiges Headset schneidet fast ebenso gut ab wie die teuren Top-In-Ears.

Während bei Smartphones und vielen anderen Hightech-Geräten die Luft mehr oder weniger raus ist, steigt die Nachfrage nach kabellosen Ohrhörern weiter stark an. Die Interessengemeinschaft Bluetooth SIG erwartet in ihrem aktuellen Markt-Bericht in diesem Jahr einen weltweiten Absatz von 423 Millionen Geräten, bis 2027 sollen jährlich 712 Millionen verkauft werden. Ein Grund dafür ist der neue Standard LE Audio, der technisch eine kleine Revolution darstellt. Beispielsweise ist es mit ihm möglich, im Museum oder Kino die eigenen Ohrhörern für Führungen oder den perfekten Ton in der eigenen Sprache zu nutzen.

Die Revolution ist bei Stiftung Warentest noch nicht ausgebrochen, aber ständig prüft sie neue Bluetooth-Ohrhörer, wodurch ihre Liste inzwischen auf 239 Headsets angewachsen ist. 165 davon sind noch erhältlich. Kürzlich sind 14 weitere hinzugekommen, von denen ein Paar Ohrhörer fast die Spitze erobert hätte, obwohl es schon für knapp 90 Euro zu haben ist.

Apple, Sennheiser und Bose vorne

Ganz oben hat sich durch die jüngste Testreihe nichts geändert. Drei Modelle liegen mit dem Qualitätsurteil 1,8 gleichauf an der Spitze. Von ihnen liefern nur die Apple Airpods Pro 2 einen sehr guten Ton (1,5). Die aktuell ab rund 250 Euro erhältlichen Ohrhörer bieten auch eine sehr gute aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Tragekomfort und Handhabung sowie die Ausdauer bewertete Stiftung Warentest gut, die Haltbarkeit sehr gut.

ANZEIGE Apple AirPods Pro (2. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2022) 8787 249,00 € 299,00 € Zum Angebot bei amazon.de

Die Bose QuietComfort Earbuds II sind im Online-Handel ähnlich teuer und klingen auch fast so gut (1,6) wie die Airpods Pro 2. Ihr ANC ist ebenfalls sehr gut (1,5). Auch in den anderen Kategorien sind die Ohrhörer den Airpods Pro 2 ebenbürtig.

Der Preistipp unter den Top-Ohrhörern mit dem Qualitätsurteil 1,8 sind die Sennheiser Momentum True Wireless 3. Derzeit findet man die deutschen In-Ears schon ab etwa 160 Euro. Stiftung Warentest bewertete auch bei ihnen den Ton gut (1,8) und die aktive Geräuschunterdrückung sehr gut. Tragekomfort und Handhabung sowie Ausdauer fanden die Prüfer wie bei den beiden anderen Spitzenreitern gut, die Haltbarkeit sehr gut.

ANZEIGE Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 2021 165,00 € 259,90 € Zum Angebot bei amazon.de

Preis-Leistungs-Sieger von 50 bis 100 Euro

Dass der Preis nicht unbedingt etwas über die Qualität aussagt, sieht man an den Yamaha TW-E3C. Im Online-Handel findet man sie bereits für rund 90 Euro, trotzdem liegen sie mit der Gesamtnote 1,9 nur knapp hinter dem Spitzentrio und bieten einen tollen Klang (1,8).

Wobei die Ohrhörer Glück haben, dass sie überhaupt keine aktive Geräuschunterdrückung statt einer schwachen haben. So entfällt die Bewertung in dieser Kategorie. Bei Ohrhörern mit gutem Klang wie den Huawei Freebuds 5 (125 Euro) führte dagegen eine mieses ANC zu einer Abwertung. Ihr starkes Gesamturteil haben die Yamaha TW-E3C aber trotzdem verdient. Die Haltbarkeit der Ohrhörer bewertete Warentest sehr gut, Ausdauer, Tragekomfort und Handhabung mit gut.

Wer noch weniger Geld ausgeben möchte, findet in der Warentest-Liste die Hama Spirit Pure, die lediglich knapp 50 Euro kosten. Sie erhielten das Qualitätsurteil 2,1 und bieten neben einem guten Ton (1,9) auch einen guten Tragekomfort und eine gute Handhabung. Ihre Haltbarkeit ist sehr gut, ihre Laufleistung befriedigend.

ANZEIGE Samsung Galaxy Buds2 Pro 738 135,99 € 199,00 € Zum Angebot bei amazon.de

Wer auf ANC nicht verzichten möchte, muss kaum mehr Geld ausgeben. Auch die Samsung Galaxy Buds Pro erreichten das Qualitätsurteil 1,9 und klingen so gut wie die Bose QuietComfort Earbuds II (1,6). Bei der aktiven Geräuschunterdrückung sind sie nahe an den Besten dran (1,6). Ausdauer, Tragekomfort und Handhabung sind gut, die Haltbarkeit sehr gut. Weil ihre Nachfolger schon eine Weile auf dem Markt sind, findet man sie schon für etwas mehr als 100 Euro.

Fast schon ein Schnäppchen sind die Jabra Elite 4, die ab rund 75 Euro angeboten werden. Den Testparcours absolvierten sie mit der Gesamtnote 2,2. Ton (2,1), ANC (2,0) fanden die Prüfer gut, das Gleiche gilt für Tragekomfort und Handhabung. Die Ausdauer benoteten sie lediglich befriedigend, die Haltbarkeit sehr gut. Tipp: Die Jabra Elite 5 sind mit knapp 90 Euro nicht viel teurer und haben im Test von ntv.de auch eine gute Laufleistung bewiesen.