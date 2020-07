Kurz nach dem erfolgreichen Start der "Perseverance" gen Mars muss das Raumfahrzeug in den abgesicherten Modus versetzt werden. Alle nicht wesentlichen Systeme sind abgeschaltet. Die Nasa geht von unerwartet niedrigen Temperaturen als Ursache aus - und gibt sich nicht allzu besorgt.

Nach dem erfolgreichen Start zum Mars ist das Raumschiff mit dem US-Rover "Perseverance" an Bord anscheinend in einen abgesicherten Modus versetzt worden. "Wahrscheinlich, weil ein Teil des Raumfahrzeugs etwas kälter als erwartet war", als es sich im Schatten der Erde befand, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Auch beim Aufbau einer Kommunikationsverbindung mit dem Jet Propulsion Laboratory der Nasa in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien kam es den Angaben zufolge zu Verzögerungen. Inzwischen habe die Rakete den Erdschatten verlassen und die Temperaturen hätten sich normalisiert, teilte die Nasa weiter mit. Derzeit werde eine umfassende Überprüfung vorgenommen.

Der Nasa zufolge bedeutet ein Wechseln in den abgesicherten Modus, dass alle nicht wesentlichen Systeme abgeschaltet werden. Raumschiffe könnten diese Maßnahme selbst einleiten, wenn die tatsächlichen Bedingungen während des Fluges von den vorhergesagten Werten abweichen. "Derzeit führt die Mission Mars 2020 eine vollständige Zustandsbewertung des Raumfahrzeugs durch und arbeitet daran, es für seine Reise zum Mars wieder in eine nominelle Konfiguration zu bringen", so die Nasa weiter.

Der stellvertretende Missionsleiter Matt Wallace erklärte, der Vorfall sei nicht allzu besorgniserregend. "Das ist vollkommen in Ordnung, die Rakete ist glücklich", sagte er. Das Team prüfe derzeit die Funktionen der Rakete. "Bisher sieht alles, was ich gesehen habe, gut aus. In Kürze werden wir mehr wissen."

Zuvor war "Perseverance" ("Durchhaltevermögen") am Donnerstag mit deutscher Hightech an Bord zu seiner Reise zum Roten Planeten gestartet. Der mehr als eine Tonne schwere unbemannte Roboter von der Größe eines Kleinwagens soll im Februar in einem ausgetrockneten See, dem "Jezero Crater", auf dem Mars landen. Seine Aufgabe auf dem Mars ist es, nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens zu suchen, sowie das Klima und die Geologie des Planeten zu erforschen und Proben von Steinen und Staub zu nehmen.