Die KI ist noch nicht perfekt. Doch zuletzt schaffen es künstliche Bilder von Donald Trump oder dem Papst wegen ihrer scheinbaren Echtheit in die Nachrichten. Wie kann man sich davor schützen, Fake-Bildern auf den Leim zu gehen? Hier ein 7-Punkte-Plan gegen KI-Schwindel.

KI-generierte Bilder sehen mitunter schon heute täuschend echt aus. Mit der Hilfe zum Teil frei zugänglicher Programme wie beispielsweise Midjourney, DeepAI oder DALL-E können diese Fakes selbst von Laien in recht kurzer Zeit erstellt werden. Die Fragen "Was ist noch echt?" oder "Wem kann man noch vertrauen?" werden damit akuter denn je.

Erst kürzlich hatten Bilder einer möglichen Verhaftung von Ex-US-Präsident Donald Trump in New York oder dem Papst in hipper weißer Daunenjacke für Aufsehen gesorgt und selbst manche Medienprofis ins Grübeln gebracht, ob das echt sein kann. Aber auch die fast schon als "old fashioned" eingestufte Manipulation mit Photoshop reicht nach wie vor aus, um Menschen zu täuschen, wie die Fotos der französischen Ministerin Marlène Schiappa im "Playboy" gezeigt haben.

KI hat noch Schwächen

Trotzdem ist es in vielen Fällen möglich, künstlich erzeugte Bilder mit dem bloßen Auge zu erkennen. Es gibt einige Punkte, in denen die KI noch ihre Schwächen hat. Auch wenn davon auszugehen ist, dass diese mit der Zeit immer weniger werden und irgendwann gänzlich verschwinden.

Diese Schwächen liegen in den Details. Bei Bildern mit realen Personen darauf sind das zum Beispiel die Augen-, Ohren- und Mundpartien. Besonders das Generieren echt aussehender Zähne war bislang eine Schwachstelle der KI. Das Ergebnis sind zum Beispiel unnatürlich krumme Zähne bis hin zu zweiten Zahnreihen wie bei einem Hai. Auch die sehr feinen Details rund um den Haaransatz oder die Übergänge zwischen Hals und Schultern bringen die KI teils noch an ihre Grenzen. Zudem haben manche generierten Personen einen Finger zu viel oder zu wenig, manche Merkmale kommen in Fotos mit mehreren Menschen auch doppelt vor.

Schriftzüge frei erfunden

Um KI-Bildern auf die Schliche zu kommen, lohnt neben den äußerlichen Merkmalen von Personen auch der Blick auf Details in der Umgebung: Schilder, Flaggen, Aufkleber, Namen, Firmen und anderweitige Schriftzüge sind teils frei erfunden oder nicht zutreffend. Wenn man weiß, wo ein verdächtiges Bild entstanden sein soll, lohnt sich ein Blick auf reales Fotomaterial - zum Beispiel mittels Bildersuche oder Google Street View -, um die Orte miteinander zu vergleichen.

Es gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man KI-generierten Bildern - die als vermeintlich echt angepriesen werden - enttarnen kann. Ein 7-Punkte-Plan, der zum großen Teil ohne aufwändige Tools zurechtkommt: