Das Coronavirus verbreitet sich in nahezu allen Staaten der Erde. Nach dem Ausbruch in China und der Ausbreitung in Europa verlagert sich das Geschehen immer stärker in Richtung USA. Wie steht es um schwächere Staaten? Ein Blick auf die internationale Situation.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen hat weltweit die Marke von 2,8 Millionen Fällen überschritten. Die Pandemie stellt ein wahrhaft weltumspannendes Problem dar: Es ist die erste Krise, die alle Staaten der Erde gleichermaßen bedroht. In fast allen Ländern sind bereits Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2 aufgetreten.

Im bisherigen Verlauf der Pandemie wurden in den vergangenen Wochen und Monaten weltweit insgesamt bereits mehr als 194.000 Todesfälle im Zusammenhang mit der von dem Virus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 verzeichnet. Nach Zählung der Johns-Hopkins-Universität gibt es sogar bereits mehr als 200.000 Corona-Tote - unter anderem, weil die JHU auch rund 4400 unbestätigte Todesfälle in New York City mitzählt. Die Zahlen liefern jedoch so oder so nur Hinweise auf das tatsächliche Ausmaß der Pandemie.

Aufgrund unterschiedlich hoher Testquoten lassen sich die Länderdaten nur sehr eingeschränkt miteinander vergleichen. Insbesondere in Staaten mit unterentwickelten Gesundheitssystemen ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen - schlicht, weil hier die Kapazitäten und oft auch die Mittel fehlen, um die Bevölkerung frühzeitig und systematisch auf möglicherweise längst eingeschleppte Infektionen zu testen.

Stark beeinflusst werden die Fallzahlen zudem auch von Faktoren wie der Bevölkerungsdichte und der wirtschaftlichen Aktivität des jeweiligen Landes. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind Regionen, die in regem internationalen Austausch stehen, schneller und potenziell stärker betroffen als wirtschaftlich schwächere Gebiete mit einer niedrigeren Einwohnerzahl.

Gefährlich wird die Ausbreitung des Coronavirus jedoch vor allem für die Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern: Wie Beispiele aus Südkorea, aus Österreich und auch aus Deutschland zeigen, reicht unter Umständen offenbar schon ein einzelner Infizierter aus, um lokal größere Ausbrüche in der Bevölkerung auszulösen.

Sollte sich ein solches Infektionsgeschehen in einer Region mit unzureichender medizinischer Versorgung, mangelnden hygienischen Bedingungen und hoher Siedlungsdichte ereignen, dann ist mit einer rasanten Ausbreitung des Erregers zu rechnen. Damit laufen insbesondere Armenviertel, Slums und Flüchtlingslager in den Entwicklungsländern Gefahr, sich binnen kurzer Zeit zu neuen Pandemie-Brennpunkten zu entwickeln. Akut gefährdet ist demnach auch die Bevölkerung in allen Kriegs- und Krisenzonen der Welt.

In den Daten wird der Beginn dieser Pandemie-Phase womöglich nur schwer zu erkennen sein. Der Grund liegt auf der Hand: In Staaten, in denen kaum oder nur punktuell getestet wird, wird die Zahl der Infektionsfälle - die ja nur die offiziell bekannt gewordenen Ansteckungen abbildet - dann voraussichtlich kaum ansteigen. Die gleichen Einschränkungen gelten für die Angaben zur Anzahl der Corona-Toten. Selbst unter günstigen Bedingungen können die Fälle hier nicht immer sicher dem Erreger als Todesursache zugeordnet werden.

In der Praxis heißt das, dass sich das Ausmaß der lokalen Ansteckungsrate in vielen Weltregionen nur indirekt über die Zahl der Verdachtsfälle und anhand eines etwaigen Anstiegs ungeklärter Todesfälle ablesen lassen dürfte.

Die Lage in den USA

Die Vereinigten Staaten sind derzeit das mit Abstand am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Laut Zählung der "New York Times" haben sich dort bisher über 926.465 Menschen nachweislich infiziert. Mindestens 47.590 Covid-19-Patienten sind bereits gestorben. Anders als die Johns-Hopkins-Universität zählt die Zeitung nur Todesfälle, die offiziell auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Infektion zwingend ursächlich für den Tod war.

Die Lage in Europa

Europaweit sind den aktuellen Zahlen zufolge insgesamt bereits mehr als 119.000 Menschen an den Folgen oder im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben - das entspricht einem Anteil von rund 64 Prozent aller Coronavirus-Todesfälle weltweit. Mehr als 1,28 Million Menschen haben sich bisher in Europa infiziert.

Die Lage in Spanien

Spanien zählt zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Nationen. Weltweit weist das Land mit 22.902 die dritthöchste Zahl an Todesfällen auf hinter den USA und Italien. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen stieg nach Angaben des Madrider Gesundheitsministeriums auf 223.759 Fälle, den zweithöchsten Wert hinter den USA.

Im Vergleich zum Freitag sank der Zuwachs der Neuinfektionen aber deutlich von 6740 auf 3995 neue Fälle. Damit schwächte sich der tägliche Zuwachs erstmals seit Wochenbeginn wieder ab. Bei den Verstorbenen geht der Trend wieder leicht nach oben, 378 neue Todesfälle wurden gemeldet - das sind 11 mehr als am Vortag. Insgesamt steigt die Zahl der aktuell am Coronavirus Erkrankten in Spanien weiter an, momentan gibt es 105.149 Infizierte - 264 mehr als am Freitag. Das ist der geringste Zuwachs bei den aktuell Infizierten fast zwei Wochen.

Die Lage in Italien

Auch in Italien stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder leicht an. Das Katastrophenschutzamt in Rom berichtete bei der täglichen Pressekonferenz zur Lage von einem Anstieg um 2357 neu erfasste Covid-19-Fälle. Am Vortag lag der Zuwachs noch bei 3021 Neuinfektionen. Der Anstieg bei der Zahl der Todesfälle sank dagegen leicht auf 415, blieb aber zum achten Mal in den vergangenen neun Tagen unter der Marke von 500.

Darüber hatte der Zuwachs lediglich am Dienstag dieser Woche gelegen, als 534 neue Todesfälle registriert worden waren. Insgesamt sind damit 195.351 Corona-Infektionen und 26.384 Tote zu verzeichnen. Mit insgesamt 105.847 aktiven Infizierten weist Italien aber trotz eines Rückgangs um 620 Fälle seit Freitag weiterhin den zweithöchsten Wert weltweit hinter den USA auf. Allerdings ging die Zahl in Italien den sechsten Tag in Folge zurück.

Die Lage in Frankreich

In Frankreich war die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ums Leben kamen, zu Beginn der Woche über 20.000 gestiegen. Nach den USA, Italien und Spanien war Frankreich das vierte Land, in dem sich die Opferzahl über diese Marke bewegte. Jérôme Salomon, Generaldirektor für Gesundheit, sprach von einer "symbolischen und besonders schmerzhaften Schwelle". Bis zum Sonnabendabend kamen mehr als 2200 neue Todesfälle hinzu, von Freitag auf Sonnabend betrug der Zuwchs 369 Todesfälle. Die Gesamtzahl steht nun bei 22.614 Verstorbenen.

In der engeren Definition der laborbestätigten Coronavirus-Fälle zählt Frankreich nun 124.114 bekannte Coronavirus-Infektionen, von denen 29.126 Fälle in Alten- und Pflegeeinrichtungen registriert wurden. In der erweiterten Zählung, die auch mutmaßliche Covid-19-Erkrankungen in den Alten- und Pflegeheimen umfasst, kommen noch einmal 37.374 Fälle hinzu. Diese werden aber von den Behörden in Frankreich separat aufgeführt und nicht zu den bestätigten Infektionen gezählt.

Hinweis: ntv.de hält sich bei den Daten aus Frankreich an die engere Falldefinition und weist lediglich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionsfälle aus.

Die Lage in Großbritannien

Als fünftes Land weltweit musste Großbritannien am Sonnabend mehr als 20.000 Tote im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion melden. Seit Freitag wurden laut den britischen Gesundheitsbehörden 813 weitere Todesfälle registriert, die Gesamtzahl liegt nun bei 20.319. Nachgewiesen sind in dem Land zudem bisher 148.377 Infektionen. Das sind fast 5000 mehr als am Vortag. Von Donnerstag auf Freitag hatte der Zuwachs mit 5.386 Neuinfektionen aber noch höher gelegen.

Medienberichten zufolge könnte die Zahl der unerkannten Coronavirus-Todesfälle in Großbritannien deutlich über den offiziellen Angaben liegen. In England und Wales wurden seit Anfang April so viele Todesfälle innerhalb einer Woche registriert wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wie aus Zahlen der britischen Statistikbehörde ONS hervorgeht, starben in den vergangenen Wochen deutlich mehr Menschen als auf Basis langjähriger Mittelwerte zu dieser Jahreszeit zu erwarten gewesen wäre. Auf Basis dieser Zahlen schätzte die "Financial Times" die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen am Mittwoch auf rund 41. 000 Todesfälle und damit mehr als doppelt so hoch wie offiziell angegeben.

Die Lage in Nordeuropa

In Schweden sind inzwischen fast 2200 Menschen mit Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der bekannt geworden Todesopfer mit einer Infektion stieg auf insgesamt 2192. Im Vergleich zum Vortag waren das 40 Todesfälle mehr. Die staatliche Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten unterscheidet aber zwischen dem Meldedatum, an dem der Todesfall übermittelt wurde, und dem tatsächlichen Sterbedatum. Gemäß des Sterbedatums wurden seit Freitag keine neuen Todesfälle registriert. Allerdings können sich diese Angaben noch erhöhen, da es aktuell noch 20 keinem Sterbedatum geordnete Fälle gibt.

Insgesamt wurde in Schweden bislang bei 18.177 Menschen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen. Verglichen mit Deutschland hat Schweden mit seinen 10,3 Millionen Einwohnern auf die Bevölkerungszahl gerechnet etwas weniger registrierte Infektionsfälle, dafür aber pro Einwohner mehr als dreimal so viele Todesfälle. Im europäischen Vergleich ist die Zahl der gemeldeten Covid-19-Toten gemessen an der Einwohnerzahl jedoch in Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden zum Teil deutlich höher. In Skandinavien dagegen sticht Schweden mit der höchsten Opferzahl heraus.

Die Lage in Österreich

In Österreich ist die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen auf 15117 gestiegen, seit Freitag kamen 79 neue Fälle hinzu. Damit stieg der Tageszuwachs den dritten Tag in Folge an, wenn auch nur leicht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion stieg um 6 auf nun 536 Verstorbene im Zusammenhang mit einer Infektion. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach zuletzt von einer im internationalen Vergleich sehr günstigen Entwicklung. Weitere Lockerungen des Shutdowns seien geplant, hieß es. In Tirol im europäischen Corona-Brennpunkt Ischgl wurde am Donnerstag die Quarantäne aufgehoben.

Ab Anfang Mai dürfen neben den Friseuren nun unter anderem auch Kosmetik- und Nagelstudios ihre Services wieder anbieten, kündigte Kanzler Sebastian Kurz an. Ausgenommen seien Dienstleistungen im Freizeit- und Tourismusbereich. Zudem dürfen sämtliche Geschäfte wieder öffnen. Alle Lockerungen stehen aber unter dem Vorbehalt strikter Hygieneregeln und werden nur gelten, solange sich die Corona-Lage nicht wieder verschlechtert. Für eine Notbremse sehe Kurz aber aktuell keinen Grund.

Die Lage in der Türkei

Als sechstes Land nach Deutschland, den USA, Spanien, Italien, UK und Frankreich musste die Türkei am Donnerstag mehr als 100.000 bekannte Infektionsfälle vermelden. Inzwischen steht die Zahl der bestätigten Fälle bei insgesamt 107.773, nachdem seit Freitag 2861 Neuinfektionen bestätigt worden sind. Außerdem seien weitere 106 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben, womit sich Zahl der Todesfälle auf 2706 erhöhte. Damit sank der tägliche Zuwachs an Todesfällen den sechsten Tag in Folge, wenn auch jeweils nur moderat.

Die Lage in China

Die Volksrepublik China, wo der Erreger Sars-CoV-2 Ende 2019 in der Millionenmetropole Wuhan auf den Menschen übersprang, steht in der weltweiten Coronavirus-Pandemie längst nicht mehr im Mittelpunkt des Infektionsgeschehens.

Offiziellen Zahlen aus Peking zufolge gibt es unter den rund 1,4 Milliarden Chinesen kaum noch neu entdeckte Ansteckungen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde kommen zuletzt nur noch wenige neue Coronavirus-Infektionen hinzu. In China liegt die Gesamtzahl aller bekannten Coronavirus-Infektionen offiziellen Angaben zufolge bei 82.816 Fällen. Damit kamen zuletzt 12 weitere Fälle hinzu. Die Zahl der Genesenen stieg auf 77.346. Neue Todesfälle wurden erneut nicht verzeichnet, letztmals war die Zahl am 13. April gestiegen. Insgesamt kamen 4632 Menschen während des Corona-Ausbruchs in China ums Leben. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten in China auf 838.