"Es ist ernst": Die Coronavirus-Pandemie zwingt Deutschland den Worten der Kanzlerin zufolge die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf. Wie sehen die aktuellen Fallzahlen aus? Ein Überblick.

Der weltweite Coronavirus-Ausbruch trifft Europa Monate nach Beginn der Ansteckungswelle in China mit voller Wucht. In Italien liegt die Zahl der Infizierten bei mehr als 35.000, in Spanien verzeichnen die Behörden einen Anstieg auf knapp 15.000 Fälle. Während das Infektionsgeschehen im Inneren der Volksrepublik China fast zum Stillstand kommt, verzeichnen Gesundheitsbehörden in anderen Weltregionen zunehmend mehr Neuinfektionen.

Hinweis: Karten und Infografiken werden laufend aktualisiert.

In Deutschland liegt die Gesamtzahl aller bis Donnerstagvormittag erfassten Infektionen bei 12.807 Fällen. Das sind 507 neu erkannte Infektionen mehr als am Vorabend. Die Situation entwickelt sich weiter dynamisch: Erst Mitte der Woche hatten die von den Landesministerien und regionalen Gesundheitsbehörden gemeldeten Fallzahlen die Marke von 10.000 laborbestätigten Sars-CoV-2-Infektionen übersprungen.

In 3 der 16 Bundesländer gibt es aktuell mehr als 1000 Infizierte. Mit weiter steigenden Fallzahlen ist zu rechnen. "Wir stehen am Anfang einer Epidemie", fasste Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), die Lage in Deutschland zusammen. "Die Zahlen werden weiter steigen und auch die Zahlen der Toten."

In Deutschland sind bisher 31 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. 56 Patienten konnten bereits als geheilt entlassen werden.

Akut infiziert sind in Deutschland - basierend auf den aktuell aus den Ländern vorliegenden Daten - derzeit 12.718 Personen. Beim RKI, das die Epidemie-Abwehr in Deutschland federführend organisiert und die Daten aufgrund der gesetzlich festgelegten Meldewege in der Regel um einen Tag verzögert ausweist, liegt die Gesamtzahl mit Stand 19. März, 0.00 Uhr derzeit bei 10.999 registrierten Infektionsfällen.

Zum Vergleich: Damit sind in Deutschland bereits deutlich mehr Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert als in der Volksrepublik China. Dort ging die Zahl der aktuell Infizierten zuletzt auf landesweit 7263 Coronavirus-Patienten zurück. 70.420 Menschen haben ihre Ansteckung bereits überstanden. Insgesamt wurden in China in den vergangenen Wochen und Monaten 80.928 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Virustoten liegt bei 3245.

Erstmals seit Veröffentlichung der offiziellen Statistiken in China zum Coronavirus ist darin kein neuer Fall von Ansteckung innerhalb des Landes registriert worden. Wie der Gesundheitsausschuss der Regierung in Peking am Donnerstag mitteilte, wurde seit dem Vortag kein neuer Corona-Patient erfasst, der sich innerhalb der Volksrepublik infizierte. Dagegen wurden 34 neue Corona-Patienten verzeichnet, die sich im Ausland angesteckt haben sollen.

Deutschland ist regional weiterhin sehr unterschiedlich betroffen: Die mit Abstand meisten Fälle mit insgesamt 4743 gemeldeten Infektionen gibt es in Nordrhein-Westfalen, wo auch der besonders schwer betroffene Kreis Heinsberg liegt. Die Zahl der Todesopfer in NRW stieg zuletzt auf 16, die Zahl der Geheilten liegt bei 30.

In den übrigen Regionen Deutschlands entwickelt sich die Situation weiterhin sehr unterschiedlich: Das Land Baden-Württemberg liegt mit 2184 bestätigten Infektionen vor Bayern, wo bis Mittwochabend insgesamt 1798 Fälle gezählt wurden.

In Niedersachsen - viertschwerstbetroffenes Bundesland - waren es zuletzt 740, in Hessen 547. In Berlin stieg die Zahl der Infizierten (Stand ebenfalls Mittwochabend) auf 519, in Rheinland-Pfalz auf 603. In Hamburg zählten die Behörden 414 Infektionen. In Schleswig-Holstein sind es mittlerweile 196, in Sachsen sind es 296. In den übrigen Bundesländern liegen die Ansteckungszahlen teils deutlich unter diesen Werten, allerdings auch hier durchgehend mit leicht steigender Tendenz.

Die niedrigsten Zahlen werden aktuell aus Bremen gemeldet, wo bis zuletzt lediglich 75 Sars-CoV-2-Infektionen nachgewiesen wurden. Niedrige Fallzahlen berichten die Behörden auch aus Mecklenburg-Vorpommern (100), Thüringen (103), Saarland (169) sowie aus Sachsen-Anhalt (133).

"Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer ersten außerplanmäßigen TV-Ansprache. "Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialen Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor."

Um die weitere Ausbreitung des Erregers einzudämmen und um punktuelle Überlastungen des Gesundheitssystems zu verhindern, verhängte die Bundesregierung im Rahmen des Bevölkerungsschutzes umfangreiche Restriktionen, die das öffentliche Leben, den Verkehr und das Wirtschaftsgeschehen massiv einschränken. "Wir brauchen einschneidende Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen", erklärte die Kanzlerin bei der Vorstellung der umfangreichsten Restriktionen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Merkel hob hervor, dass die "wirksamste Maßnahme" gegen Infektionen "das Erhöhen der Distanz" zwischen den Menschen sei. Es gehe daher um "das Verringern von sozialen Kontakten", zugleich aber darum, "das Wirtschaftsleben so weit wie möglich zu erhalten".

Die Maßnahmen würden und könnten kontrolliert werden, betonte Merkel. "Ich setze aber auch darauf, dass es ein Einsehen bei den Bürgern gibt." Zuvor hatte bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bürger um Verständnis für die Einschränkungen im täglichen Leben gebeten, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen.

"Unsere Selbstbeschränkung heute kann morgen Leben retten", sagte Steinmeier. Um so viele Leben wir möglich zu retten, seien "drastische und sofortige Einschnitte in unser tägliches Leben, unseren Berufsalltag" notwendig.

Wichtigste Aufgabe sei es, "die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem die rasch steigende Last der Neuansteckungen bewältigen kann. Damit wir so viele Leben retten wie irgend möglich", betonte Steinmeier. Zweite Aufgabe sei es, "unsere Wirtschaft über diesen dramatischen Einschnitt hinwegzubringen". Drittens müsse auch Europa zusammengehalten werden.

"Die Corona-Krise fordert uns heraus. Wir haben es in der Hand, ob die Solidarität nach innen und außen die Oberhand gewinnt - oder der Egoismus des 'Jeder für sich'", appellierte Steinmeier an die Bürger. "Wir werden das Virus besiegen", versicherte der Bundespräsident. Er fügte hinzu: "Die Welt wird danach eine andere sein. In welche Richtung es geht, das hängt von uns ab."

Der Ernst der Lage ist in Deutschland längst nicht mehr zu übersehen: Die Fallzahlen steigen bundesweit an, wenn auch in deutlich geringeren Ausmaßen als in Spanien, in der Schweiz oder gar in Italien. Wie schnell die Infektion sich in Deutschland verbreitet, zeigt ein Messpunkt zum Vergleich: Vor dem Wochenende lag die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen hierzulande noch bei insgesamt 3675 Fällen.

Wie hoch die Dunkelziffer angesetzt werden muss, ist unklar. Längst nicht alle Infizierten entwickeln auch Symptome einer von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Ansteckend können solche sogenannten asymptomatischen Fälle bisherigen Erkenntnissen trotzdem sein. Das macht diesen Personenkreis zur Gefahr für ihre Mitmenschen. Die Gesundheitsämter setzen hier bislang noch auf die freiwillige Selbst-Quarantäne.

Wie viele Infizierte sich in stationäre Behandlung begeben müssen, wird derzeit vom RKI noch nicht systematisch erfasst. Die Zahl der akut behandlungsbedürftigen Coronavirus-Patienten in Deutschland dürfte aber deutlich niedriger liegen. Insgesamt entwickelt sich das Ansteckungsgeschehen weiter im Rahmen der Erwartungen. Zugleich steigt langsam auch die Zahl der Geheilten an: In insgesamt 56 Fällen konnten Patienten bereits als vollständig genesen und nicht mehr ansteckend entlassen werden.

Die verzögerte Entwicklung bei den Geheilten hat nachvollziehbare Gründe: Da Erkrankte erst nach Ablauf einer mindestens 14-tägigen Frist und mehreren negativ verlaufenen Virentests als vollständig geheilt gelten, bewegt sich diese Kennziffer in der Statistik derzeit noch sehr viel langsamer als die Zahl der neu entdeckten Infektionen. Zudem werden viele Genesungsfälle mitunter verzögert erfasst. Die Priorität der Gesundheitsbehörden liegt derzeit offensichtlich noch auf der Epidemieabwehr.

Eine Analyse der Fälle in China deutet darauf hin, dass eine Infektion mit dem Coronavirus in rund 80 Prozent der Fälle lediglich milde bis moderate Erkrankungen auslöste. 14 Prozent verliefen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Und in rund 6 Prozent der Fälle war der klinische Verlauf kritisch bis lebensbedrohlich.

Bei der Erhebung der Fallzahlen gibt es unterschiedliche Verfahren und Meldewege, was zu Abweichungen zu den täglich vom RKI aktualisierten Datenstand führen kann. Zentral erfasst werden die Epidemie-Daten aus Deutschland beim RKI, wo sie mittlerweile nur noch einmal täglich am Abend jeweils mit Stand 15 Uhr veröffentlicht werden. Da die Gesundheitsbehörden der Länder ihre jeweiligen Fallzahlen mitunter schneller bekannt geben, können sich hier vereinzelt Abweichungen ergeben.

Für die Darstellung in Karten und Infografiken wertet ntv.de neben den Zahlen des RKI und den offiziell gemeldeten Fällen der Landesbehörden auch überregionale Datenbestände aus. Die aktuellen Fallzahlen aus China und den übrigen Teilen der Welt etwa verzeichnet unter anderem die Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), eine Agentur der EU, sowie das US-Pendant CDC bieten jeweils eigene Überblicke zur Verbreitung des neuen Coronavirus.

Bislang kann das deutsche Gesundheitssystem die zusätzlichen Belastungen durch die Coronavirus-Fälle - trotz der zuletzt deutlich steigenden Fallzahlen - gut bewältigen. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte in einer viel beachteten Pressekonferenz zur Wochenmitte, dass "Deutschland alles tun" werde, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Auswirkung auf die Wirtschaft zu dämpfen.

Experten rechnen mit einer weiterhin starken Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. "Wir werden auch viele schwere Krankheitsverläufe sehen", sagte RKI-Präsident Wieler Mitte März bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn und Merkel. "Natürlich werden bei uns auch mehr Menschen sterben." Es handele sich um ein "pandemisches Virus", mit dem sich insgesamt voraussichtlich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infizieren werde.

"Was wir nicht wissen, ist, in welcher Geschwindigkeit dies geschieht", betonte Wieler. Wenn die Ausbreitung langsamer vor sich gehe, stiegen die Chance auf einen Impfstoff oder Therapeutika. Zudem bleibe Zahl der Betroffenen niedriger. "Das Virus verbreitet sich nicht wie eine Welle, sondern in bestimmten Regionen", betonte er. Als besonders gefährdet gelten nach wie vor bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie etwa Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen.

Die im Vergleich zu Italien niedrigen Infektionszahlen und Sterbefälle führte Wieler darauf zurück, dass in Deutschland die Ärzte von vornherein "sehr systematisch" aufgerufen worden seien, Menschen zu testen. Dies habe es ermöglicht, in einer frühen Phase in die beginnende Epidemie hineinzuschauen. "Es gibt Länder in Europa, die sind schon weiter in der Epidemie", fügte er hinzu.

Das Tempo der Virus-Ausbreitung werde "maßgeblich darüber entscheiden, wie gut wir im Gesundheitssystem damit umgehen können", betonte Gesundheitsminister Jens Spahn. In Deutschland gibt es laut Bundesgesundheitsministerium 28.000 Intensivbetten, etwa 25.000 davon mit Beatmungsmöglichkeit. Das sei bezogen auf die Bevölkerung "die beste Ausstattung in ganz Europa", betonte er. Trotzdem könne es auch hier zu Engpässen kommen, wenn gleichzeitig viele Infizierte zu behandeln seien.

Unbekannt ist zum Beispiel noch, was für Immunitäten in der Bevölkerung aufgebaut werden. Im Vergleich zur Finanzkrise 2008 gelte: "Wir müssen mit viel mehr Unbekannten agieren, deshalb ist die Situation schon noch eine andere." Zugleich mahnte die Kanzlerin: "Aber wie in allen solchen Krisensituationen ist Besonnenheit und Entschlossenheit richtig."

Oberstes Ziel ist es demnach weiterhin, die Ausbreitung des Erregers der neuen Lungenerkrankung Covid-19 zu verlangsamen. "Denn je langsamer sich das Virus verbreitet", erklärte Spahn, "desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen."

Bei der überwiegenden Zahl der Neuinfektionen scheint es den Medizinern vor Ort zu gelingen, eine weitere Übertragung des Virus auf größere Personengruppen zu verhindern. Dazu werden Verdachtsfälle frühzeitig isoliert und getestet, um anschließend alle fraglichen Kontaktpersonen aus deren Umfeld zu ermitteln. Diese müssen sich dann in der Regel bis zur Vorlage der eigenen Testergebnisse ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben - auch wenn sie selbst noch keine Symptome zeigen sollten.

Unter Hochdruck arbeiten Virologen und Epidemie-Experten unterdessen daran, gesicherte Informationen zu gewinnen, um das Virus und die davon ausgehenden Gesundheitsgefahren besser zu verstehen. In weltweiten Kooperationen wird zudem an Medikamenten zur Behandlung und auch an möglichen Ansätzen für künftige Impfstoffe geforscht.

Gefährdet sind bisherigen Erkenntnissen vor allem ältere oder bereits durch Vorerkrankungen geschwächte Patienten. Doch auch bei Jüngeren kann eine Infektion unter Umständen lebensgefährliche Komplikationen hervorrufen.

Den Daten des RKI zufolge handelte es sich in der Frühphase der Ansteckungswelle bei etwas mehr als der Hälfte aller deutschen Coronavirus-Patienten um Männer (54 Prozent). Betroffen sind demnach vor allem die beiden Altersgruppen der 15- bis 34-Jährigen und der 35- bis 59-Jährigen, aus denen derzeit die Masse der deutschen Covid-19-Fälle stammt.

Generell gilt es jedoch: Die vorliegenden Daten liefern lediglich Anhaltspunkte zur Orientierung. Das gesamte Ausmaß des Ansteckungsgeschehens wird naturgemäß erst im Nachhinein erkennbar sein. Wie hoch zum Beispiel die Dunkelziffer bislang unentdeckter Infektionen in den einzelnen Ländern oder Regionen angesetzt werden muss, hängt sehr stark davon ab, wie viele Personen dort bereits getestet wurden.

Belastbare Schätzungen dazu liegen derzeit nicht vor. Für Deutschland gehen die Experten beim RKI aufgrund der bisher vorliegenden Ergebnisse von einer vergleichsweise niedrigen Dunkelziffer aus.

Auch die Angaben zur Letalitätsrate - die in der ntv.de Berichterstattung in der Regel vereinfacht als Verhältnis der Virus-Toten zur Gesamtzahl der Infizierten wiedergegeben wird - sind ausdrücklich als vorläufige Angabe zu verstehen. Die Werte können sich im Verlauf der Entwicklung noch nach oben oder unten bewegen. Das Science Media Center (SMC) in Köln bietet dazu ein ausführliches Factsheet mit Hinweisen zur Letalitätsberechnung.

Mediziner raten ohnehin zur generellen Vorsorge - unabhängig vom individuellen Risiko. Wer die gängigen Hygieneratschläge beachte, heißt es, könne sich die gleichermaßen vor einer Ansteckung mit der Grippe, dem Coronavirus und nahezu allen anderen ansteckenden Viren-Infektionen schützen.

Dazu zählen Gesundheitsexperten vor allem einfache Maßnahmen, die ohne aufwendige Desinfektionsmittel auskommen: Schon das regelmäßige Händewaschen und die sogenannte Husten- und Nies-Etikette, betonten die zuständigen Stellen, können das generelle Ansteckungsrisiko erheblich verringern.

Nach Ansicht des Berliner Virologen Christian Drosten von der Charité sollte das Robert-Koch-Institut die Quarantäne-Empfehlungen zum Coronavirus für medizinisches Personal lockern, um einen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung auszuschließen. Zudem befürwortete Drosten die generelle Absage von Spielen in der Fußball-Bundesliga und anderen Großereignissen. Wie lange diese Maßnahmen aufrechterhalten werden müssen, ist noch unklar.

Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass es für Coronavirus-Betroffene bereits in Kürze neue Behandlungsmöglichkeiten geben wird. Es liefen viele Studien, in China insbesondere, wo Medikamente zur Behandlung experimentell getestet würden. Ein Übernahmeversuch der deutschen Impfstoffforschung bei Curevac durch die US-Regierung konnte offenbar abgewiesen werden. Der wichtigste Investor hinter dem Tübinger Biotech-Unternehmen, Dietmar Hopp, lehnte eine exklusive Impfstoff-Entwicklung in den USA ab.

Hoffnungen auf die rasche Verfügbarkeit eines erhofften Impfstoffes wurden durch RKI-Präsident Wieler bereits vor Tagen gedämpft: "Wir gehen davon aus, dass wir im Verlauf des nächsten Jahres einen Impfstoff haben werden." Es werde sicherlich in wenigen Monaten erste Impfstoffe geben, die aber zunächst umfangreich getestet werden müssten.