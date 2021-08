Mit der "James Bond"-Reihe und weiteren Filmen hat Daniel Craig angeblich ein Vermögen von etwa 160 Millionen Dollar gescheffelt. Seine beiden Kinder sollen davon aber nichts viel abkriegen, stellt der britische Schauspieler nun klar. Zu vererben sei "geschmacklos".

Mit seinem Reichtum hätten nicht nur die Kinder von Daniel Craig ein Leben lang ausgesorgt. Auch die folgenden Generationen würden wohl kaum am Hungertuch nagen. Schließlich soll der "James Bond"-Star laut der US-Seite "Celebrity Net Worth" ein Vermögen von rund 160 Millionen Dollar haben.

Doch wie der 53-jährige Schauspieler nun im Interview mit dem "Candis"-Magazin verraten, sollen seine Kinder von diesem Reichtum so wenig wie möglich sehen. "Ich möchte der nächsten Generation keine riesigen Summen hinterlassen. Ich finde, dass Erben ziemlich geschmacklos ist", soll er dem Magazin demnach gesagt haben. "Meine Philosophie ist: Werde es los oder gib es weg, bevor du gehst."

Craig will den Großteil seines Geldes lieber für gute Zwecke spenden - wenn denn überhaupt etwas übrig bleibt. "Gibt es nicht dieses alte Sprichwort, dass man versagt hat, wenn man reich stirbt?", stellte der Schauspieler seine Überzeugung klar.

"Bin genauso emotional wie jeder andere"

In dem Interview spricht Craig auch davon, sehr sensibel zu sein. So könne er sogar bei einer guten Werbung weinen, wenn er in der richtigen Stimmung sei. Auch seine Rollen müsse er fühlen, so Craig: "Ich will keine Charaktere spielen, die ich nicht fühle. Ich bin genauso emotional wie jeder andere und kann wegen allem weinen."

Aus Craigs erster Ehe mit Fiona Loudon stammt Craigs 29-jährige Tochter Ella Craig. Seit 2011 ist er in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Rachel Weisz verheiratet, 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Grace zur Welt. Ihr Erbe würde sogar noch höher ausfallen als das ihrer älteren Schwester. "Celebrity Net Worth" schätzt Rachel Weisz' Vermögen auf etwa 36 Millionen Dollar. Allerdings müsste Grace dieses mit ihrem Halbbruder teilen. Weisz hat einen Sohn aus ihrer ersten Ehe mit dem Regisseur Darren Aronofsky, den 15-jährigen Henry Aronofsky.