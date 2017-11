Unterhaltung

Alle Fakten zum Klunker: Das bedeutet Markles Verlobungsring

Es ist offiziell: Prinz Harry und Meghan Markle heiraten. Eine besondere Bedeutung hat dabei der Verlobungsring. Der Klunker outet den Prinzen als Nostalgiker mit Ader für Romantik.

Das Schmuckstück an Meghan Markles Hand war ein echter Hingucker, als der 33-jährige Prinz Harry und seine Liebste erstmals als verlobtes Paar vor die Presse traten. Und tatsächlich überzeugt der Ring nicht nur mit wertvollen Steinen - sondern auch mit einer romantischen Hintergrundgeschichte.

Prinz Harrys Liebste trägt gleich drei Diamanten am Finger: Ein großer und zwei kleine Diamanten funkeln auf dem Verlobungsring. Mit allen drei Steinen hat es eine besondere Bewandtnis. Wie unter anderem das US-Magazin "People" online berichtet, stammen die kleineren zwei Exemplare aus der Sammlung von Lady Diana (1961-1997), Prinz Harrys verstorbener Mutter.

Auch der große Diamant ist nicht einfach irgendein Exemplar. Er stammt aus Botswana. Harry hat wiederholt betont, eine besondere Verbindung zum afrikanischen Kontinent zu fühlen. Erst in diesem Sommer war das Paar zusammen nach Afrika gereist, auch nach Botswana.

Nach Vorbild des Bruders

Damit nicht genug der in dem kleinen Ring versteckten Familienbande. Denn angefertigt wurde das Schmuckstück von Cleave und Company, dem Stamm-Juwelier der Queen. Und mit seiner Wahl folgt Harry auch seinem großen Bruder William. Der hatte schon 2010 um die Hand von Herzogin Kate angehalten - und auch er hatte auf ein Schmuckstück aus dem Besitz Dianas zurückgegriffen: Ein funkelnder Saphir mit 14 Diamanten umrandet, der einst schon die Hand seiner Mutter zierte. Im Jahr 1981 machte Prinz Charles Diana mit ebendiesem Schmuckstück einen Antrag. Auf diese Art konnte Prinz William auch seine Mutter an seiner Freude teilhaben lassen, wie er in einem Interview betonte.

Da passte es nur umso besser, dass Harry und Meghan ihr Glück auch an einem symbolträchtigen Ort verkündeten: In Lady Dianas Lieblingsgarten im Kensington Palast. Der frisch gebackenen Verlobten schien all das auch zu gefallen - Meghan Markle strahlte mit ihrem außergewöhnlichen Verlobungsring um die Wette.

Quelle: n-tv.de