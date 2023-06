Heidi feiert mit Hans und Franz Geburtstag, Al Pacino wird nochmal Vater und "peinliche Mums" zeigen ihre "Bananenbrüste". Vip Vip, Hurra! Die Promi-Kolumne der Woche ist da! Dieses Mal mit einem Tipp, wie Sie garantiert zum Millionär werden!

Hui, die Zeit rennt im Schweinsgalopp! Da ist unser Exportschlager Heidi Klum in dieser Woche doch tatsächlich ein halbes Jahrhundert alt geworden! Und natürlich auch ihre Brüste Hans und Franz. Liebe Leserinnen und Leser dieser Promi-Kolumne: Sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir uns von den Stars dieser Welt jede Menge abgucken können?

Versuchen Sie es! Geben Sie Ihren Brüsten Namen! Ich bin der Überzeugung, dass wir alle wie Heidi karrieretechnisch steilgehen! Hiermit taufe ich meine Möpse huldvoll mit roséfarbenem Rotkäppchen-Sekt auf die Namen Fix und Foxi. Anschließend werde ich umgehend mit meinen Chefs in Honorarverhandlungen treten, und zwar so lange, bis sie sich genauso fühlen, wie meine Brüste nun heißen. Ich werde Ihnen natürlich ausführlich Bericht erstatten. Jetzt aber erstmal zum Promi-Wahnsinn der Woche.

Auftakt Al Pacino. Was haben wir alle diesen unfassbar talentierten Schauspieler in "Der Pate" oder in "Scarface" geliebt! Der Mann ist eine Legende. Jetzt wird er mit seinen inzwischen 83 Jahren noch einmal Vater und erwartet sein viertes Kind mit einer fast 55 Jahre jüngeren Frau namens Noor Alfallah. Die Tochter eines kuwaitischen Geschäftsmannes ist die Ex von Mick Jagger. Berichte, sie soll auch mit dem 93 Jahre alten, aber sehr jugendlich wirkenden Clint Eastwood am Start gewesen sein, dementiert sie.

Ich finde die öffentliche Erregung über junge Frauen, die steinalte Männer daten, ein wenig überzogen. Schließlich ist dank der heutigen Technik und Medizin 80 wie das neue 50. Haare lassen sich, wie man an Al sieht, zackig färben und unbestätigten Gerüchten zufolge sollen Männer, die ihrem Penis Namen geben, unsterblich sein. Vorausgesetzt: Der Schniedelwutz hat zwei Vornamen. Aber mit Bindestrich!

Kiwi bald bei "Let's Dance"?

Eine der schönsten News dieser Woche kommt von Anna Ermakova. Zugegeben: Nach dem Finale von "Let's Dance" ist man ja wie in ein Loch gefallen! Die Einzigen, die jetzt noch tanzen, sind Partner, Haustiere und Kollegen. Aber einem auf der Nase herum. Im November wird Anna mit dem "Let's Dance"-Ensemble auf große Deutschlandtour gehen, am 4. Juni jedoch soll die 23-Jährige im ZDF-Fernsehgarten zu sehen sein.

Hallo, RTL! Können wir in diesem Zusammenhang bitte tauschen? Hiermit schlage ich offiziell und unter Mitwirken von Fix und Foxi Fernsehgarten-Moderatorin Kiwi (Andrea Kiewel) als Kandidatin für Let's Dance 2024 vor! Kiwi war einst eine Top-Schwimmerin. Die ist zäh und kennt sich mit langen Strecken bestens aus. Ich würde ja auch Al Pacino oder Clint Eastwood vorschlagen. Aber am Ende kommen die noch, einer von beiden gewinnt das Ding und irgendjemand ist anschließend in freudiger Erwartung.

Stress gab es in dieser Woche hingegen für das einstige TV-Sternchen Georgina Fleur. Bekannt ist, dass Frau Fleur für ihre kleine Tochter einen Instagram-Kanal angelegt hat. Nun gab es Stunk, weil sie beim Jugendamt "angeschwärzt" worden sei. Fleur lebt in Dubai. Kürzlich war ihr Smartphone in die Hände ihrer 2 Jahre alten Tochter geraten, die schließlich auf Instagram live ging. Mutter und Kind stehen nun unter Beobachtung der Behörden oder wie Georgina selbst sagt: "Die können jederzeit kommen: Das Baby hat das wunderschönste Schlafzimmer."

Und was war sonst so los die Woche?

Pink hat nackt im Freien geduscht und davon ein Foto auf Instagram geteilt. Unter einem anderen Post, der sie in einem durchsichtigen BH mit Bananen-Druck zeigt, fügt die Musikerin unter anderem die Hashtags "Peinliche Mums" und "Bananenbrüste" hinzu.

Peinlich - zumindest den Eltern - ist wohl auch Nico Legat, Sohn von Kasalla-Thorsten. Der hat eigentlich eine Freundin, ist in einem TV-Format aber fremdgegangen. Seine einstige Holde hat von der Sex-Nummer natürlich Wind gekriegt. Es gab Tränen und eine Schelle von der Gehörnten - mit dem Ende vom Lied, dass die Produktion einschreiten musste.

Sollten Sie vom stressigen Alltag mal so richtig ausspannen wollen, empfehle ich Ihnen gern eine Reise nach Rumänien. König Charles hat in Siebenbürgen ein hübsches Anwesen, das man mieten kann. Es heißt, die Zimmer seien mit antiken Möbeln ausgestattet. Es herrsche eine "Atmosphäre des Friedens und der Ruhe". Also: keine Glotze und auch kein Radio. Stattdessen können Sie in viele Bücher reinlesen und sich mit Ihrem, dem Zimmer ebenfalls zugehörigen, königlichen Wasserkocher einen schönen englischen Tee kochen!

Das Beste aber kommt wie immer zum Schluss. Kim Cattrall spielt nun doch in der zweiten Staffel der Neuauflage von "Sex and the City" mit. In ihrer Rolle der nymphomanen "Carrie"-Freundin Samantha Jones erlangte die Schauspielerin Kultstatus. Mit ihren 66 Jahren ist unsere "Samantha" womöglich "zu alt" für Männer wie Al Pacino. Leider soll sie in der Serie auch niemanden verführen. Aber allein die Tatsache, dass es den Machern gelungen ist, sie zurück an Bord zu holen, lässt die "Sex and the City"-Fans in frenetische Freudenchöre verfallen. In einem Kommentar ist zu lesen: "Sie ist so lustig, ich hoffe, sie bezahlen ihr eine Milliarde Dollar". Ha! Diesen Satz klaue ich mir direkt für meine Argumentation des Wunsches einer horrenden Honorar-Aufstockung. Ich berichte, wenn der Deal durch ist! Fix und Foxi werden garantiert vor Jubel abheben. Bis nächste Woche!