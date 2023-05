Nach ihrem "Let's Dance"-Triumph fühlt sich Anna Ermakova wie ein neuer Mensch. Mit der gewachsenen Bekanntheit könnte sie ihr Leben nun beruflich neu ausrichten. Einen bestimmten Weg sollte sie jedoch nicht einschlagen, wenn es nach Mama Ermakova geht.

Für Anna Ermakova haben sich durch ihren Sieg bei "Let's Dance" ganz neue Karrieremöglichkeiten aufgetan. Zuletzt feierte die Tochter von Boris Becker in Cannes auf der Party von Designer Philipp Plein. Und sie plauderte im RTL-Format "Gala" auch über ihre Zukunftspläne.

Momentan sei sie traurig, dass die Sendung vorbei ist, erzählt Ermakova: "Ich vermisse alles bei 'Let's Dance'. Tanzen, Trainieren, alle zu sehen ..." Sie sei am Anfang schüchtern gewesen, aber sie liebe das Tanzen und sich "mit meinen Emotionen zu öffnen". Die Show sei für sie lebensverändernd gewesen. Auch ihre Mutter, Angela Ermakova, pflichtet ihr bei und erzählt, ihre Tochter sei durch die Tanzshow "stärker" geworden.

Auch über einen Umzug von London nach Deutschland denkt Ermakova demnach nach. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, als Influencerin Karriere zu machen, antwortet die 23-Jährige: "Ja, vielleicht." Ihre Mutter hat dazu allerdings eine ganz andere Meinung: "Oh nein, ich denke, man muss etwas Vernünftiges mit seinem Leben anfangen."

"Werde sehr bald zurück sein"

Ermakova deutet in dem Gespräch aber auch an: "Jetzt beginnt ein neues Kapitel." Was damit gemeint ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Doch im RTL-Interview verriet sie: "Aber dann sind da in der Zukunft noch ein paar Projekte, über die ich heute aber noch nichts verraten kann." Diese seien zwar nicht geheim, aber sie arbeite einfach noch daran. Im Interview verriet Tänzer Valentin Lusin den Fans bereits, dass Ermakova zusammen mit ihm bei der großen "Let's Dance"-Tour im Herbst dabei sein werde.

Inzwischen hat das Model mit dem Flugzeug die Reise in die verdiente Auszeit angetreten. Aus dem Flieger sendete sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story einen Abschiedsgruß und kündigte an: "Tschüss Deutschland fürs Erste. Nachdem ich drei Monate hier gelebt habe, werde ich es sehr vermissen. Aber ich werde sehr bald zurück sein."