Affären, Essstörungen und Dramen Was entspricht in "The Crown" der Wahrheit?

Im Mittelpunkt der vierten Staffel von "The Crown" steht die unglückliche Ehe von Prinzessin Diana und Prinz Charles. So werden unter anderem ihre Affären, Ehestreits und nicht zuletzt Dianas Bulimie beleuchtet. Aber was ist an der Netflix-Serie wahr und was nicht?

Die vierte Staffel der Netflix-Serie "The Crown" ist am 15. November erschienen - und so viele Diskussionen rund um die TV-Show hatte es zuvor nie gegeben. Peter Morgan, der Schöpfer der Serie, hat seine Arbeit inzwischen verteidigt. In den neuen Folgen, die wie bisher auf realen Ereignissen basieren, aber nicht ganz faktentreu sind, taucht Prinzessin Diana (Emma Corrin) das erste Mal auf. Die Dreiecksbeziehung zwischen Prinz Charles (Josh O'Connor), Camilla (Emerald Fennell) und Diana steht im Mittelpunkt der Staffel. Aber was daran ist wahr und was haben die Serienschöpfer erfunden?

Gab es den Brief von Louis Mountbatten?

Unter anderem konfrontiert der Bruder von Prinz Philip, Louis Mountbatten (Charles Dance), in der Serie Prinz Charles damit, dass dieser sich weiter mit Camilla trifft, die zu dieser Zeit mit Andrew Parker Bowles verheiratet war. Mountbatten sendet einen Brief an den Thronfolger, in dem er seine Enttäuschung ausdrückt. Charles erhält den Brief seines "Ersatzvaters", nachdem er erfahren hat, dass Mountbatten von der IRA ermordet wurde. Beweise, dass dieser Brief wirklich existierte, gibt es nicht. Morgan erklärte laut CNN in einem Podcast zu "The Crown", dass er die Szene in dem Glauben "erfand", dass diese fiktive Darstellung mit Mountbattens Ansichten übereinstimmen würde. Er habe sich das ausgedacht, "ob richtig oder falsch", so der Autor. Was bekannt sei, ist, dass Mountbatten wirklich Charles genau an diesem Punkt zur Seite genommen habe, um ihm zu sagen, dass es Zeit sei für ihn, zu heiraten und für einen Thronerben zu sorgen.

Kritiker der Serie bemängelten auch weitere Unwahrheiten in der neuen Staffel. Vor allem Prinz Charles komme zu schlecht weg, heißt es. Und der Thronfolger selbst soll "not amused" sein. Das behauptet zumindest die "Mail on Sunday" unter Berufung auf "Palastinsider". Charles werde als gefühlloser und egozentrischer Mann dargestellt, der die unschuldige Diana heiratet, eifersüchtig auf ihre Beliebtheit ist und seine Affäre mit der damals verheirateten Camilla Parker-Bowles aufrechterhält. "Die Öffentlichkeit sollte sich nicht täuschen lassen", so die Insider, dies sei keine genaue Darstellung dessen, "was wirklich passiert ist". In den neuen Folgen gibt es noch weitere Details zur Beziehung zwischen Charles und Diana, die für Diskussionen sorgen. Charles schreit seine Ehefrau oft an, bezeichnet sie als dumm und einfältig und demütigt sie.

Wollte sich Camilla mit Diana anfreunden?

In der vierten Staffel von "The Crown" schickt Camilla nach der Verlobung von Charles und Diana Blumen in Dianas Apartment und lädt sie zum Essen ein. Tatsächlich sollen sich die beiden Frauen gut gekannt haben. Camilla hielt sich weiter in der Nähe des Prinzen von Wales auf. Diana und Charles sollen ganze Wochenenden bei Camilla und ihrem Ehemann Andrew Parker Bowles verbracht haben. Und auch das gemeinsame Essen soll Medienberichten zufolge wirklich stattgefunden haben.

Verriet ein Schmuckstück die Affäre?

Auch darüber wurde tatsächlich spekuliert. Interviews, die Biograf Andrew Morton mit Diana geführt hat, sollen belegen, dass Diana im Büro eines Mitarbeiters von Charles ein Armband mit den Initialen G und F fand. Die Buchstaben sollen angeblich für Gladys und Fred stehen, Camillas und Charles' Spitznamen füreinander. Andere Royalexperten sind sich laut "historyextra.com" jedoch sicher, dass der Thronfolger ähnliche Schmuckstücke an mehrere Frauen geschickt habe, denen er nahestand, um sich bei ihnen zu bedanken.

Hat sich Prinzessin Margaret gegen Charles' Ehe ausgesprochen?

Das dürfte erfunden sein. In der Serie sieht Prinzessin Margaret die offensichtlich unglücklichen Gesichter von ihrem Neffen und Diana. Im Gespräch mit Queen Elizabeth II. und Prinz Philip erhebt sie daraufhin Einwände gegen eine Ehe und appelliert an die Queen, nicht alte Fehler von früher zu wiederholen. Das soll die Idee von Margaret-Darstellerin Helena Bonham Carter gewesen sein.

Fuhr Diana auf Rollschuhen durch den Buckingham Palast?

Es ist nicht bestätigt, aber die Produzenten von "The Crown" sind sich sicher, dass Diana tatsächlich mit Rollschuhen durch den Palast fuhr. Und auch Emma Corrin, die Diana spielt, glaubt, dass es wahr ist. "Ich denke, sie hat das getan", sagte die Schauspielerin "Sky News". Das sei Dianas Art von Spaß gewesen, bevor sie ein Royal wurde, und das habe sie beibehalten.

Hatte Diana wie in der Serie eine Essstörung?

Ja. Prinzessin Diana bestätigte in ihrem berühmten BBC-Interview von 1995, dass sie an Bulimie litt. Die Essstörung nannte sie ihre "geheime Krankheit", mit der sie jahrelang zu tun hatte. "Es war ein Symptom für das, was in meiner Ehe vor sich ging. Ich schrie um Hilfe, gab aber die falschen Signale (...)." Die Ursache sei die Situation gewesen, Charles und sie hätten alles zusammenhalten müssen, "weil wir die Öffentlichkeit nicht enttäuschen wollten, und doch gab es offensichtlich viel Angst in unseren vier Wänden".

Hat Diana wirklich zu "Uptown Girl" im Londoner Opernhaus getanzt?

Ja, Diana hat zu "Uptown Girl" einen Abend auf der Bühne getanzt. Und zwar im Dezember 1985, nachdem sie heimlich mit dem Ballettstar Wayne Sleep geprobt hatte. Sie überraschte ihren Ehemann mit dem Auftritt. Ob Prinz Charles im wahren Leben auch so beschämt war wie in der Serie, ist nicht bekannt. Angeblich soll er sich aber tatsächlich nicht sonderlich gefreut haben. Auch ob Diana später ein Video von sich selbst produzierte, auf dem sie etwas aus "Das Phantom der Oper" sang, um es Charles zu schenken, ist unklar.

Durfte sich Diana ihren Verlobungsring aussuchen?

Ja. Nach der Verlobung wurde Diana eine Auswahl an Juwelen präsentiert. In Andrew Mortons Buch "Diana: Her True Story - In Her Own Words" heißt es, es soll sogar eine Geschichte erfunden worden sein, die die Ankunft der Schmucksteine im Palast erklärte, damit ihre Verlobung noch unter Verschluss blieb. Am Ende suchte sie sich den für sie passenden Stein aus, den die Queen bezahlte.