Musiker R. Kelly ist wegen systematischem sexuellen Missbrauch verurteilt worden. Darauf reagiert Youtube, die Video-Plattform schließt die offiziellen Kanäle des R&B-Sängers. Entscheidend dafür ist offenbar eine 2018 eingeführte Maßgabe. Seine Songs bleiben aber trotzdem weiterhin verfügbar.

Nach der Verurteilung des R&B-Sängers R. Kelly in einem Missbrauchsprozess hat die Video-Plattform Youtube zwei offizielle Kanäle des Musikers gelöscht. Die Kanäle - RKellyTV und RKellyVevo - seien in Anwendung der geltenden Richtlinien gesperrt worden, erklärte die Google-Tochter, ohne dies näher auszuführen. Auf Anfrage erklärte Youtube, dass der Musiker auch keine neuen Kanäle mehr erstellen dürfe.

Grundlage für die Löschung dürfte demnach die 2018 eingeführte Richtlinie sein, derzufolge Personen von der Plattform verbannt werden, wenn sie eines "maßgeblichen Verbrechens" für schuldig befunden werden oder damit in einem engen Zusammenhang stehen.

Von anderen Nutzern hochgeladene Musikvideos des Sängers des Welthits "I Believe I Can Fly" bleiben aber verfügbar. Außerdem sind Kellys Songs und Alben weiter auf der Streamingplattform Youtube Music verfügbar. Dort gelten diese Maßstäbe also offenbar nicht.

Doku-Serie löste Festnahme aus

Der 54-Jährige war Anfang vergangener Woche in einem aufsehenerregenden Missbrauchsprozess in New York schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem einstigen Superstar unter anderem sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Entführung, Zwangsarbeit, Bestechung und Sexhandel in den Jahren 1994 bis 2018 zur Last gelegt. Demnach hatte er ein Netzwerk von Helfern aufgebaut, um junge Mädchen und Frauen zur Befriedigung seiner sexuellen Gelüste zu rekrutieren.

Die Staatsanwaltschaft hatte Robert Sylvester Kelly, so sein bürgerlicher Name, im Schlussplädoyer vorgeworfen, "Lügen, Manipulation, Drohungen und körperlichen Missbrauch" für seine Taten eingesetzt zu haben. Das Strafmaß soll erst am 4. Mai verkündet werden. Kelly, der bereits seit Sommer 2019 in Untersuchungshaft sitzt, droht eine langjährige Gefängnisstrafe bis hin zu lebenslanger Haft.

Im Jahr 2008 war Kelly in einem umstrittenen Prozess wegen Kinderpornografie freigesprochen worden. Die Dokumentationsserie "Surviving R. Kelly" löste dann 2019 neue Ermittlungen aus, die in eine Festnahme und den Prozess mündeten.