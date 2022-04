Naturkosmetik aus der Schweiz, interaktive Hörbücher und eine grüne Pflaume gegen Verstopfung: In der Löwenhöhle gehen die Investoren diesmal nicht nur im Alleingang, sondern auch im Paar-Modus erfolgreich auf die Jagd.

Geballte Finanzkraft und fundiertes unternehmerisches Know-how: In der Löwenhöhle präsentieren sich Investoren, die wissen, wovon sie reden. Während der eine in der Social-Media-Welt zu Hause ist, hält der andere die Regale-Flagge hoch. Hinzu kommen Experten, die sich bestens in den Bereichen Groß- und Familienunternehmertum auskennen. Jeder einzelne Investor hat ein ganz besonderes Paket zu bieten. Das wissen und schätzen auch die unzähligen Gründer, die sich jedes Jahr für einen Pitch-Platz in der Löwenhöhle bewerben.

Wer die Begeisterung eines Löwen wecken kann, der darf sich freuen. Manchmal ist die Freude nach einem gelungenen Pitch aber sogar noch größer, nämlich dann, wenn nicht nur ein, sondern gleich mehrere Investoren anbeißen. Diesmal sind es gleich zwei Gründer, denen am Ende ein sogenanntes "Kombi-Angebot" vorliegt.

Firmenanteil-Prozente fahren Achterbahn

Bevor es aber doppelt Grund zur Freude gibt, nehmen erst einmal die standardisierten Dinge ihren Lauf. So kann sich die 35-jährige Kräuter-Kennerin Sandra Fischer aus Zürich die zukünftigen Investorendienste von Regale-König Ralf Dümmel sichern. Mit ihrer hochpreisigen Melange aus ghanaischer Shea-Butter und Schweizer Kräutern begeistert die "SHEA YEAH"-Gründerin auch Beauty-Queen Judith Williams. Nach einer kurzen Pokerrunde, in der die Firmenanteil-Prozente eine Runde Achterbahn fahren, entscheidet sich Sandra Fischer schließlich für Ralf Dümmel. Der springt, wie gewohnt, die Fäuste ballend und laut jubelnd aus seinem Sessel.

"Die Höhle der Löwen" im TV "Die Höhle der Löwen" ist immer montags um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Auch die beiden Schlüppi-Fans Richard Getz und Constantin Ricken aus Düsseldorf ("SILVERTON"), sowie die Cottbusser Werkzeug-Profis Jan Gerlach, Dr. Christian Lehmann, Mario Drelas und Krispin Schulz ("toolbot") wollen die Gunst der Stunde nutzen und sich den begehrten Löwenhöhle-Deal sichern. Aber der Traum von einer lukrativen Kollaboration zerplatzt wie eine Seifenblase. Während es im Fall von strahlungsabweisenden Unterhosen an nicht ausreichend belegbaren Studien scheitert, fehlt den Löwen bei der Vorstellung des "ersten automatisierten Werkzeug-Verleihsystems" eine "Vision für die Zukunft" und ein "richtungsweisender Plan".

"Du bist die Nadel im Heuhaufen!"

Wie man langfristig plant, die eigenen Stärken bis zur Spitze treibt und mit einer zündenden Idee ein Höhlengroßfeuer entfacht, zeigt der 23-jährige "audory"-Gründer Max Rose. Mit seiner "Plattform für interaktive Hörbücher" holt der junge Chemnitzer gleich drei Löwen ins Interessenten-Boot: "Du bist die Nadel im Heuhaufen!", jubelt ein sichtlich begeisterter Carsten Maschmeyer. Auch Nils Glagau wäre nur allzu gerne "mit Herz und Leidenschaft" dabei.

Auch Carsten Maschmeyer und Georg Kofler machen gemeinsame Sache. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Mit dem ebenfalls sehr interessierten Georg Kofler an seiner Seite schaltet Carsten Maschmeyer zügig zwei Gänge höher: "Komm, wir machen einfach 200.000 Euro für 20 Prozent, ok?", fragt der Großunternehmer in Richtung Gründer (Angebot von Max Rose: 120.000 Euro für 15 Prozent). Da kann Nils nicht mehr mithalten. Der erste Kombi-Deal des Abends ist somit in trockenen Tüchern. Der zweite folgt sogleich.

Leckere Glaubersalz-Alternative

Kerstin Hansen und Louis Lowe aus Hamburg zünden mit der Vorstellung ihrer Darmwunder vollbringenden China-Pflaume ein ähnlich großes Löwenhöhlenfeuerwerk. Das sympathische Mutter-Sohn-Gespann präsentiert mit viel Leidenschaft und Liebe "die leckere Alternative zu Glaubersalz". Die Investoren lassen sich nicht lange bitten. Trotz leichter Skepsis und eng getackerten Zugfahrplänen ("Ich sitze nach der Sendung ein paar Stunden in der Bahn" - O-Ton Nico Rosberg) beißen alle einmal kräftig zu. Die Gründer beruhigen das hibbelige Rudel: "Das Entleerungsgefühl tritt erst nach Stunden und auch nicht plötzlich und unerwartet auf", klärt Louis Lowe auf.

Das erklärungsbedürftige Produkt schweißt letztlich Judith und Nils so eng zusammen, dass die beiden Investoren gemeinsam vortreten: "Wir machen euch jetzt zusammen ein Angebot", sagt Nils. Sekunden liegen sich die beiden Löwen und die beiden "laxplum"-Gründer, den aktuellen Geschehnissen geschuldet auch ohne Körperkontakt, freudestrahlend in den Armen. Zwei imposante Kombi-Deals in einer Folge: Das gab es in der Geschichte der Löwenhöhle auch noch nicht so oft.