Die Startfolge der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel steht ganz im Zeichen von ausgeprägtem Umweltbewusstsein. Neben einer kleinen Fahrradtaschen-Revolution freuen sich die Löwen über (fast) plastikfreie Haarbänder und ein Mehrweg-System für Versandkartons.

Die elfte "Die Höhle der Löwen"-Staffel fällt schon vor dem ersten Pitch mit der Tür ins Haus. Bereits im dreiminütigen Einspieler brüstet sich das erfolgreiche Gründer-Format mit Rekorden, Neuerungen und spannenden Gästen. Der erste Aufreger lässt auch nicht lange auf sich warten. Mit den beiden Gründer-"Steppkes" Karl Fischer und Leander Mellies präsentiert sich das jüngste Pitch-Duo in der Geschichte des Formats.

Die beiden 17-jährigen Fahrrad-Fans sorgen aber nicht nur wegen ihres Alters für Aufsehen in der Löwenhöhle. Mit ihrem mitgebrachten "2bag"-Fahrrad-Hängetaschenrucksack treffen die Aachener Jungtüftler voll ins Schwarze. Nach und nach machen die Investoren große Augen. Am Ende buhlen alle anwesenden Löwen - Judith Williams, Georg Kofler, Nils Glagau, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel - um die Dienste von Karl und Leander. Nach zwei intensiven Beratungspausen entscheiden sich die Gründer schließlich für Nils Glagau: "Jawoll, das machen wir richtig groß!", jubelt der Orthomol-Chef, während Ralf Dümmel grummelig die Augenbrauen zusammenzieht.

"Da müssten wir ja zusammen 49 Prozent nehmen ..."

Letztgenannter darf zur Eröffnung der neuen Staffel aber auch noch freudestrahlend von seinem Sessel aufspringen. Nach der Präsentation des "am einfachsten auszuziehenden Tisches der Welt" ("LAIK") ist Ralf Dümmel im Interessenverbund mit Kollege Georg Kofler schon ganz nah dran. Hier scheitert das Zusammenkommen aber noch an einer "viel zu hohen Firmenbewertung" (knapp 3,5 Millionen Euro). "Da müssten wir ja zusammen 49 Prozent nehmen, damit das Sinn macht", erklärt Georg Kofler. Kurz darauf ballt der DS-Boss dann aber seine Fäuste.

Die mit wilden Perücken und Bio-Baumwolle-Haargummis (die Gummis bestehen zu 88 Prozent aus Bio-Baumwolle und aus 12 Prozent recyceltem Plastik) um die Ecke kommenden FAIRHAIR-Gründer Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle passen genau in das Beuteschema des Hanseaten. Eine Frage muss vor dem Deal-Handschlag aber noch geklärt werden: "Ihr bekommt das auch in einer Version komplett ohne Plastik hin?", will Ralf Dümmel wissen. Die beiden Gründer zeigen mit allen verfügbaren Daumen nach oben: "Da sitzen wir schon dran, kriegen wir definitiv hin", antworten Fabian und Wolfgang. So schallt ein lautes "Yes!" durch die Löwenhöhle. Deal Dümmel!

Frust im "Bierfrüchtchen"-Paradies

Die Freude ist groß. Der Höhepunkt der ersten Folge ist aber noch nicht erreicht. Im Anschluss an die beiden in leider leer ausgehenden "Bierfrüchtchen-Bierbrüder" Clemens August von Freeden und Michael Stattmann präsentieren sich die Verpackungsmüll-Allergiker Philip Bondulich und Michelle Reed vor den neugierigen Augen der Löwen: "Das Thema Mehrweg muss neu angegangen werden", fordern die Gründer.

Der SendMePack-Pitch reißt alle Löwen vom Hocker. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer)

Sage und schreibe 37 Milliarden Pakete verschicken die Deutschen jährlich. Mit dem "SendMePack"-Mehrweg-System für Versandkartons soll diese Zahl in Zukunft deutlich verringert werden. Das skalierbare und perspektivisch erfolgversprechende große Ganze ruft alle Löwen auf den Plan. Plötzlich bilden sich zwei im Hintergrund schnackende Investoren-Gruppen. Kurz darauf haben Michelle und Philip die Qual der Wahl. Wer darf mit ins "SendMePack"-Boot?

Am Ende sind es Judith Williams, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl, die begeistert in die Hände klatschen. Georg Kofler und Nico Rosberg nehmen es sportlich: "Wir gratulieren euch zu dieser tollen Zusammenarbeit!", gibt Georg Kofler final zu Protokoll. Dann schließt sich der Löwenkäfig. Tolle Gründer, euphorische Investoren: Die ersten Deals sind im Sack. So kann es gerne weitergehen.

"Die Höhle der Löwen" läuft ab sofort montags um 20.15 Uhr auf Vox und ist auch auf RTL+ abrufbar.