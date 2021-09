Die SPD gewinnt die Bundestagswahl, aber der Spitzenkandidat der Union meldet Regierungsansprüche an? So nicht, stellt Olaf Scholz klar. Er legt seinem Konkurrenten Armin Laschet den Gang in die Opposition nahe.

SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz hat am Morgen nach der Bundestagswahl seinen Anspruch auf das Kanzleramt bekräftigt. Die SPD habe den Auftrag bekommen, die Regierung zu bilden - im Bund, und bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, sagte Scholz im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Die Wählerinnen und Wähler hätten drei Parteien gestärkt, sagte er mit Blick auf SPD, Grüne und FDP. Dies sei ein "sichtbarer Auftrag" für eine neue Regierung.

Der Union hingegen empfahl Scholz die Opposition: "Sie sollen jetzt nicht mehr in der Regierung sein", sagte der Hanseat. Die SPD wolle "in Ruhe" zustande bringen, was nun gefragt sei. "Wir werden das, was uns die Bürgerinnen und Bürger als Aufgabe gegeben haben, umsetzen."

Trotz der Wahlniederlage hatte Armin Laschet ebenfalls eine "Regierung unter Führung der Union" angekündigt. "Wir haben als Union von unseren Wählern und Wählerinnen einen klaren Auftrag erhalten, eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung", sagte er am Sonntagabend. Deshalb "werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden" - zum Unmut einiger Parteikollegen.

Zwei realistische Optionen

Sowohl die SPD als auch die Union sind bei der Regierungsbildung auf die Grünen und die FDP angewiesen. Mit Ausnahme der Großen Koalition reicht nur ein Dreier-Bündnis für eine Regierungsmehrheit im Bundestag. Während die Grünen eine Ampelkoalition mit der SPD und der FDP unter einem SPD-Kanzler Scholz favorisieren, wünschen sich die Liberalen eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen unter einem Kanzler Laschet.

Eine Neuauflage der Großen Koalition wollen SPD und Union vermeiden, ein rot-grün-rotes Bündnis hätte keine Mehrheit und die AfD wird von allen übrigen Parteien als Koalitionspartner ausgeschlossen.

Grüne und FDP verhandeln gemeinsam

"Wir stehen einer SPD nun näher als der Union", sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Morgen vor einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin. "Die Wählerinnen und Wähler wollten Olaf Scholz, Armin Laschet hat schwache Werte." Trotzdem sei man bereit, "mit allen demokratischen Parteien" zu reden.

Zuvor hatten Grüne und FDP bereits erklärt, eine mögliche Koalition mit SPD und Union gemeinsam auszuloten. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, kündigte an, es werde in einem "sehr kleinen Kreis" mit der FDP über die Bildung einer gemeinsamen Regierung gesprochen. "Da wird man sehen, was gibt es an Gemeinsamkeiten? Was verspricht die andere Seite, damit das klappen kann?", sagte er in der ARD.

Auch der FDP-Vize Wolfgang Kubicki sprach sich dafür aus, dass Liberale und Grüne gemeinsame Linien festlegen sollten. "Es wäre insgesamt am sinnvollsten, wenn sich Freie Demokraten und Grüne vorher verständigen würden, was gemeinsam durchsetzbar ist und was nicht", sagte er der Funke Mediengruppe.

Neben inhaltlichen Differenzen wie in der Klima- und Steuerpolitik wird es bei den grün-gelben Gesprächen voraussichtlich auch um Ministerposten gehen. Beide Parteien wollen den künftigen Finanzminister stellen. Trotz der schwierigen Ausgangslage, die erstmals seit Jahrzehnten ein Dreier-Bündnis im Bund notwendig macht, signalisierten SPD, Union, Grüne und FDP, monatelange Sondierungen wie 2017 zu vermeiden.