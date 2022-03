Nach dem starken Kursrückgang der letzten Wochen wird die Deutsche-Post-Aktie von vielen Analysten zum Kauf empfohlen. Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger auch dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn sich die optimistischen Prognosen nicht ganz erfüllen.

In den vergangenen Wochen und Tagen wurden Aktien nahezu sämtlicher Branchen wegen der ungewissen Konsequenzen des Ukraine-Krieges massiv abgestraft. Obwohl die Deutsche Post mit steigenden Mietkosten für Logistikunternehmen zu kämpfen hat, erscheint der 25-prozentige Kurseinbruch der Deutsche-Post-Aktie innerhalb des vergangenen Monats doch als bemerkenswert hoch.

Im Zuge der kräftigen Erholung des Gesamtmarktes konnte auch die Deutsche-Post-Aktie wieder zulegen. In den neuesten Expertenanalysen wird die Deutsche Post, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 41,94 Euro notierte, mit Kurszielen von bis zu 77 Euro (Barclays Capital) zum Kauf empfohlen.

Die Anlage-Idee

Die als stark unterbewertet eingestufte Deutsche Post, die vor einigen Tagen mit starken Umsatz- und Gewinnzahlen und einer Anhebung der eigenen Prognose überzeugen konnte, erscheint mittelfristig als solides Investment. Wer nun ein Investment in die Aktie in Erwägung zieht und das im volatilen Marktumfeld zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchte, könnte eine Veranlagung in Bonus-Zertifikate mit Cap ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, können Privatanleger beim direkten Kauf einer Aktie nur bei einem Kursanstieg positive Rendite erreichen. Bonus-Zertifikate mit und ohne Cap bieten Anlegern im Vergleich zum direkten Aktienkauf nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kurs Chancen auf Jahresrenditen im zweistelligen Prozentbereich.

Die Funktionsweise

Wenn die Deutsche-Post-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 32,00 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat am 23. Juni 2023 mit dem Bonus-Level in Höhe von 60,00 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Das Société-Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SH1Y0D6) auf die Deutsche-Post-Aktie verfügt über ein Bonus-Level und Cap bei 60,00 Euro. Der Cap definiert den maximalen Rückzahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 16. Juni 2023, aktivierte Barriere liegt bei 32 Euro. Beim Deutsche-Post-Aktienkurs von 41,90 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 45,45 Euro kaufen.

Die Chancen

Da das Zertifikat derzeit mit 45,45 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 32,01 Prozent (=25 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 23,63 Prozent auf 32,00 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt die Deutsche Post-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 32,00 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Deutsche Post-Aktie ins Depot geliefert. Werden die zugeteilten Aktien unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates verkauft, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.