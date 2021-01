Wenn Streitigkeiten eskalieren, gibt es neben einem juristischen auch ein finanzielles Nachspiel. Rechtsschutzversicherungen beugen diesem Risiko vor. Für Verbraucher stellt sich die Frage, reicht ein günstiger Tarif oder ist ein großer Leistungsumfang wichtiger? Dass auch beides zugleich möglich ist, zeigt eine Untersuchung.

Bei einem Rechtsstreit können auf Betroffene unkalkulierbare Kosten zukommen. Eine Rechtsschutzversicherung trägt in der Regel die Ausgaben für das Verfahren, den Anwalt und die Gutachter. In einem Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität wurde die Kombination von Basis- und Premium-Tarifen (Privat, Beruf und Verkehr) von 13 Rechtsschutzversicherern unter die Lupe genommen.

Kosten- und Leistungsvergleich unverzichtbar

Verbraucher, die primär auf die Kosten schauen, tendieren zu günstigeren Basis-Tarifen. In dieser Produktkategorie gibt es ein großes Preisgefälle und damit ein hohes Sparpotenzial: Wer sich für den günstigsten statt den teuersten Basis-Tarif entscheidet, kann im Einzelfall über zwei Drittel der Kosten sparen. Der Unterschied beträgt jährlich je nach Kundenprofil (Single, Paar, Familie) bis zu 450 Euro (Rechtsschutz ohne Selbstbehalt) beziehungsweise gut 140 Euro (mit 150 Euro Selbstbeteiligung).

Lohnend ist ein Kostenvergleich auch bei den leistungsstarken Premium-Tarifen. Hier liegt das maximale Sparpotenzial bei bis zu 57 Prozent. Dadurch lässt sich in der Mehrzahl der getesteten Szenarien eine Ersparnis von über 250 Euro pro Jahr erzielen. Dass der Preis allein nicht glücklich macht, gilt zweifellos auch für Rechtsschutzversicherungen, denn der Leistungsumfang variiert teils deutlich. Während die Premium-Tarife durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse erzielen, weisen die Leistungen der Basis-Tarife eine erstaunlich hohe Bandbreite auf und reichen von "sehr gut" bis lediglich "ausreichend".

Entscheidendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Test deckt auf, dass die Basis-Tarife von drei Anbietern leistungsstärker sind als viele der teureren Premium-Versicherungen. Andererseits sind Basis-Tarife nicht per se günstig - mit einigen Premium-Tarifen lässt sich gegenüber jenen Basis-Produkten, die sich als relativ teuer erweisen, sogar sparen. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Vor allem die Kombi-Produkte von fünf Rechtsschutzversicherern können überzeugen und erzielen ein sehr gutes Qualitätsurteil. Der Test ist ein positives Signal für Verbraucher - es gibt am Markt günstige und zugleich leistungsstarke Rechtsschutzversicherungen."

Die besten Rechtsschutzversicherer

Testsieger ist Auxilia mit dem Qualitätsurteil "sehr gut". Der Anbieter überzeugt mit seinem Basis- und Premium-Tarif aus Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz mit hervorragenden Leistungen. Sowohl bei den speziellen Leistungen und den allgemeinen Leistungs-/Tarifmerkmalen als auch bei den Vertragsbedingungen und dem Versicherungsumfang schneidet das Unternehmen im Vergleich am besten ab. Auch in der Kostenanalyse setzt sich Auxilia mit attraktiven Jahresprämien (Tarifkosten) an die Spitze, was zum deutlichen Gesamtsieg führt.

Den zweiten Rang belegt Roland Rechtsschutz, ebenfalls mit einem sehr guten Gesamtergebnis. Im Rahmen der Leistungs- und Kostenanalyse erzielt das Unternehmen sehr gute Resultate. Insbesondere der Basis-Tarif mit 150 Euro Selbstbehalt überzeugt in puncto Leistungen in Verbindung mit einer vergleichsweise attraktiven Beitragshöhe und zählt in diesem Bereich zu den Top-3-Produkten.

Auf Platz drei positioniert sich WGV (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Der Basis-Tarif mit 150 Euro Selbstbehalt erweist sich als der günstigste im Test. Die Basis-Variante ohne Selbstbeteiligung sowie beide Premium-Produkte sind im Anbietervergleich die jeweils zweitgünstigsten. In der Leistungsanalyse erzielen die unterschiedlichen Kombi-Produkte gute bis sehr gute Leistungen.