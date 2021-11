Aus deutscher Sicht kann es nur einen Weltfußballer geben: Robert Lewandowski, der in der vergangenen Saison einen jahrzehntelang für ewig gehaltenen Rekord gebrochen hatte. Den Ballon d'Or holt ein anderer. Und die Weltpresse außerhalb Deutschlands sieht das überaus gelassen.

Robert Lewandowski ist nicht Weltfußballer geworden, stattdessen schnappt sich Lionel Messi zum siebten Mal den Ballon d'Or. Fußball-Deutschland gibt sich entgeistert, der Boulevard tobt. Schließlich hatte Lewandowski doch den "ewigen" Rekord von Gerd Müller gebrochen: 41 Tore hatte der Pole in der vergangenen Saison erzielt, eines mehr als Müller 1971/72. 2020 hatte der größte Torjäger dieser Zeit den FC Bayern zu allen verfügbaren Titeln geschossen.

Das Pech Lewandowskis: Pandemiebedingt wurde der Ballon d'Or 2020 nicht vergeben. Lewandowski wäre die Auszeichnung wohl sicher gewesen. Nun wurde Lewandowski "übergangen", wohl auch, weil der FC Bayern trotz der gewaltigen Statistiken seines Stürmers ein mäßiges Jahr hinter sich hat. In der Champions League war - ohne Lewandowski - im Viertelfinale Schluss, der neunte Meistertitel in Serie ist in der internationalen Wahrnehmung nicht besonders glanzvoll.

So darf wieder Lionel Messi jubeln, der mit seinem FC Barcelona nur den spanischen Pokal geholt hatte. Überraschend ist das vor allem aus der deutschen Warte. In der Wahl, die von Journalisten rund um die Welt getroffen wird, triumphiert der Argentinier wohl vor allem wegen eines glanzvollen Titels, der bei der bundesligazentristischen Empörung gerne übersehen wird: Messi gewann mit und für Argentinien 2021 zum ersten Mal überhaupt die Copa América und war bei dem Turnier der alles überragende Spieler. Die Bedeutung des Turniers für Messi und ganz Südamerika ist kaum zu überschätzen. Entsprechend unempört ist die internationale Presse. Immerhin eine entsetzte Stimme gibt es ausgerechnet in Argentinien.

Deutschland

"Bild": Skandal-Wahl! Lewandowski nur Zweiter.

"Kicker": Lewandowski ausgestochen: Messi gewinnt Ballon d'Or 2021: Lionel Messi hat auch 2021 den Ballon d'Or gewonnen. Robert Lewandowski musste sich knapp geschlagen geben.

"Bild": Das kann doch nicht wahr sein! Der Ballon d'Or, der Preis für den besten Fußballer der Welt, geht NICHT an Robert Lewandowski (33). Eine Skandal-Wahl.

"SID": Ballon d'Or für Messi, Trostpreis für Lewandowski. Robert Lewandowski klatschte artig Beifall - doch die riesige Enttäuschung war dem 33 Jahre alten Ausnahmestürmer im "Theatre du Chatelet" in Paris deutlich anzumerken.

"Süddeutsche Zeitung": Lionel Messi hat zum siebten Mal den Ballon d'Or gewonnen und damit auch Weltfußballer Robert Lewandowski ausgestochen. Damit bleibt Lewandowski die begehrte Trophäe weiter verwehrt. Dabei hatte der 33-Jährige nach der Triple-Saison 2020 auch in diesem Jahr wieder Bestmarken aufgestellt.

"Sportbild": Warum nicht Pélé? Der war auch mal gut ...: Messi holt 7. Ballon d'Or, große Enttäuschung für Robert Lewandowski.

"tz": Ballon d'Or: Skandal-Wahl? Lewandowski geht leer aus - Ronaldo landet weit hinten.

Frankreich

"L'Équipe": Unzerstörbar: Lionel Messi, der argentinische Stürmerstar, der diesen Sommer von seinem langjährigen Verein Barça zu PSG gewechselt ist, holte den Ballon d'Or.

"Le Parisien": Goldener Ball 2021: Ist Messi mit seiner siebten Auszeichnung der beste Spieler aller Zeiten?

"Eurosport.fr": Goldener Ball: Messis siebtes Wunder vor Robert Lewandowski und Jorginho.

"Le Figaro": Ballon d'Or 2021: Messi zum siebten Mal gekrönt, Benzema Vierter.

Spanien

"Marca": Messi berührt den Himmel mit seinem siebten Ballon d'Or! Er tat, was erwartet wurde und gewann seinen siebten Ballon d'Or, indem er Robert Lewandowski und Jorginho besiegte.

"As": Messi und Alexia Putellas Ballon d'Or Gewinner 2021: Der Argentinier von PSG hat seinen siebten Ballon d'Or gewonnen.

"Mundo Deportivo": Messi gewinnt seinen siebten Ballon d'Or.

Argentinien

"La Clarín": Lionel Messi gewinnt seinen siebten Ballon d'Or und baut seine Figur in der Fußballgeschichte weiter aus.

"La Nación": Ballon d'Or: "Entschuldigung, Robert." Ein weiteres Mal irrt sich "France Football".

England

"Guardian": Lionel Messi hat seinen siebten Ballon d'Or gewonnen und Robert Lewandowski geschlagen. Der Stürmer des FC Bayern wurde Zweiter, nachdem er der große Favorit auf den letztjährigen Titel war bevor die Preisverleihung aufgrund der Pandemie gestrichen wurde.

"The Sun": Lionel Messi hat zum siebten Mal den Ballon d'Or gewonnen: Der Argentinier setzte sich gegen Robert Lewandowski und Jorginho vom FC Chelsea durch, die den zweiten und dritten Platz belegten.

"The Telegraph": Lionel Messi gewinnt seinen siebten Ballon d'Or, nachdem Cristiano Ronaldo den Organisator als "Lügner" bezeichnet hat: Robert Lewandowski wird Zweiter, Jorginho Dritter.

"Daily Mail": Lionel Messi schlägt Robert Lewandowski um Haaresbreite und gewinnt seinen siebten Ballon d'Or. Der Star des FC Bayern muss sich mit dem neuen Award "Stürmer des Jahres" begnügen.

Italien

"Gazzetta dello Sport": Es ist immer Messi! Der siebte Ballon d'Or. Lewandowski Zweiter, Italien feiert mit Jorginho auf drei.

"Corriere della Sera": Messi gewinnt zum siebten Mal. Lewandowski Zweiter, Jorginho Dritter.

Schweiz

"Blick": Lionel Messi gewinnt den Ballon d'Or, Lewandowski ausgestochen! Messi verteidigt seinen Titel und erhält die Trophäe des Ballon d'Or zum siebten Mal. Im Sommer sicherte er Argentinien quasi im Alleingang den ersten Copa-America-Titel seit 1993.

Österreich

"LaOla1": Siebter Ballon d'Or für Messi! Der Argentinier verweist Bayern-Goalgetter Lewandowski auf Rang zwei.

"Kronenzeitung": Lionel Messi holt sich den Ballon d'Or! Lewandowski geschlagen.

Polen

"Wprost": Leo Messi gewinnt den Goldenen Ball 2021! Robert Lewandowski direkt hinter ihm: Frühere Spekulationen wurden in der Realität bestätigt. Leo Messi wurde zum siebten Mal mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Robert Lewandowski wurde Zweiter.

"Polityka": Robert Lewandowski Zweiter. Goldener Ball für Leo Messi: Lionel Messi gewinnt zum siebten Mal. Robert Lewandowski auf dem zweiten Platz, doch er verlässt Paris mit dem Titel des besten Stürmers 2021. Der Argentinier würdigte in der Abschlussrede die Klasse des Polen.