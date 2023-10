Problemposition Außenverteidiger: Was schon Hansi Flick nicht lösen konnte, verfolgt auch Julian Nagelsmann. Wieder einmal bietet sich auf den ersten Blick eine naheliegende Lösung an. Ist Deutschland dafür bereit?

Den Arbeitsauftrag des Bundestrainers nahm Niklas Süle noch in der Nacht mit an Bord des viel diskutierten BVB-Privatjets. Sich in Dortmund einen "absoluten" Stammplatz zu erkämpfen, "das muss sein Anspruch sein", sagte Julian Nagelsmann bestimmend, 27 Minuten in vier Bundesligaspielen, das sei schließlich viel zu wenig für einen Spieler dieser Klasse: "Und wir können auf ihn nicht verzichten."

Okay, Durchsage verstanden: Ohne eine deutliche Steigerung wird es für Niklas Süle nichts werden mit einem festen EM-Job. Auf der ewigen Baustelle Außenverteidigung war er allerdings nur einer von insgesamt sechs Getesteten auf beiden Seiten, die sich während der USA-Reise allesamt nicht als perfekte Lösung anboten: Zudem probierten sich die Links-Spezialisten Robin Gosens und David Raum, die Innenverteidiger Jonathan Tah und Malick Thiaw sowie der eigentlich offensivere Jonas Hofmann (rechts). Benjamin Henrichs und Christian Günter fehlten verletzt.

"Julian Nagelsmann wird daran arbeiten, das in den nächsten Spielen vielleicht ein bisschen besser hinzukriegen", kündigte Sportdirektor Rudi Völler an, der sich qua Amt zuständig für das Ansprechen und Aufzeigen von Missständen sieht. Der Bundestrainer selbst will positiv kommunizieren, er beteuert, "nirgendwo eine Problemposition" zu sehen. Doch er steckt im Dilemma, das schon seinen Vorgänger Hansi Flick quälte: Deutschland hat keinen einzigen Außenverteidiger von gehobener internationaler Klasse. Tah sah dementsprechend "viele Kleinigkeiten, an denen wir schrauben müssen".

Der kuriose Fall Schlotterbeck

Süle war gegen beim 2:2-Remis gegen Mexiko in Philadelphia an beiden Gegentoren beteiligt, beide fielen über außen. Vor dem 1:1 wirkte er lasch gegen den Vorbereiter Hirving Lozano, vor dem 1:2 kam er innen zu spät, nachdem Gosens links die Flanke nicht verhindert hatte. Nagelsmann winkte lässig ab: Es sei "einkalkuliert" gewesen, dass Süle Probleme bekommen könnte, irgendwo müsse dessen Spielpraxis ja herkommen: "Ihm fehlt der Rhythmus, kein Vorwurf an ihn." Beste Grüße an Borussia Dortmund.

Nagelsmann sieht sich durchaus als "Süle-Flüsterer, denn: "Ich kenne ihn, seit er 15 ist", also aus der Hoffenheimer Jugend, in die der Abwehrspieler 2010 wechselte. Nagelsmann war bei der TSG damals U17-Trainer. "Ich weiß, was er kann, habe einen sehr guten Draht zu ihm, kann ansprechen, wie er sich verbessern kann - und er ist dazu bereit", sagte der Bundestrainer.

Beim BVB sind Süle der Routinier Mats Hummels und Nico Schlotterbeck einen Schritt voraus, was zumindest in Schlotterbecks Fall kurios ist: Denn der ist in der Nationalmannschaft derzeit, haha, außen vor, spielt im Verein aber stark.

Aber da ist ja noch Kimmich

Nagelsmann schätzt Niklas Süle über alle Maßen. Zuletzt, im Training auf dem Gelände der New England Patriots in Foxborough, musste er sich sogar mit einem zweiten Blick vergewissern: "Wahnsinn" sei es gewesen, wie der 26-Jährige im Training Elf gegen Elf das Spiel aufgezogen habe. "Wie ein Zehner", mit Technik, Geschwindigkeit und Übersicht: "Er kann hier befreit auftreten, in Dortmund hat er keine leichte Situation." Er müsse allerdings dort eine "tragende Rolle" spielen, um diese auch beim DFB selbstbewusst einnehmen zu können.

Bekommt Nagelsmann die Seiten nicht in den Griff, bietet sich noch eine andere Lösung an: In Abwesenheit des erkrankten Joshua Kimmich harmonierte İlkay Gündoğan im Zentrum sehr gut mit dem Spätstarter Pascal Groß. Am Ende könnte Kimmich nach rechts hinten wechseln - wie Phillip Lahm bei der WM 2014. Hat ja ganz gut geklappt.