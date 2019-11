Kylian Mbappe erzielte den Anschlusstreffer in Madrid.

Für Paris Saint-Germain zahlt sich die Schlussoffensive bei Real Madrid am Ende aus. Jose Mourinho feiert mit Tottenham eine turbulente und erfolgreiche Rückkehr in der Köngsklasse. Derweil liefern CR7 und Co Schützenhilfe für die Werkself.

Thomas Tuchel und Paris St. Germain haben sich dank einer furiosen Schlussoffensive im Duell der Giganten mit Real Madrid den Gruppensieg in der Champions League gesichert. PSG erkämpfte sich im Estadio Bernabeu nach einem Zwei-Tore-Rückstand ein 2:2 (0:1) und hat vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Galatasaray Istanbul am 11. Dezember fünf Punkte Vorsprung auf die Königlichen. Real hatte durch das 1:1 zwischen Istanbul und dem FC Brügge bereits vor dem Abpfiff den Achtelfinal-Einzug sicher.

In Madrid traf Karim Benzema (17./79.) doppelt für Real. PSG-Weltmeister Kylian Mbappe, an dem die Madrilenen großes Interesse zeigen sollen, gelang in der 81. Minute der Pariser Anschlusstreffer. Nur zwei Minuten erzielte Joker Pablo Sarabia (83.) den umjubelten Ausgleich. Eine andere Szene sorgte ebenfalls für Aufregung: Real-Torhüter Thibaut Courtois holte Mauro Icardi im Strafraum von den Beinen und sah die Rote Karte. Der Videobeweis jedoch ergab einen vorherigen Schubser im Mittelfeld - Schiedsrichter Artur Dias nahm Platzverweis und Elfmeter zurück (45.).

Juventus Turin tat Bayer Leverkusen in der Gruppe D einen großen Gefallen. Der Sieg des italienischen Rekordmeister gegen Atletico Madrid (1:0) durch ein Freistoßtor von Paulo Dybala (45.+2) lässt der Werkself, die zuvor bei Lokomotive Moskau 2:0 (1:0) gewonnen hatte, das Tor ins Achtelfinale offen. Ein Sieg zum Abschluss gegen Juve ist für Bayer allerdings Pflicht.

Mourinho meldet sich zurück

Danke für den Doppelpack: Jose Mourinho klatscht mit seinem Kapitän Harry Kane ab. (Foto: REUTERS)

Nachdem der FC Bayern München mit einem fulminanten 6:0-Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad Platz eins in der Gruppe behaupten konnte, steht auch der zweite Achtelfinalteilnehmer fest. Trainer Jose Mourinho setzte sich in seinem ersten Auftritt auf europäischer Bühne mit seinem neuen Klub Tottenham Hotspur spektakulär mit 4:2 (1:2) gegen Olympiakos Piräus durch.

Der Finalist der vergangenen Saison steht damit in der Gruppe B als Zweiter hinter dem FC Bayern München fest und hat das Achtelfinale erreicht. Youssef El-Arabi (6. Minute) und Ruben Semedo (19.) brachten die Griechen in Führung, Dele Alli (45.+1), Harry Kane mit einem Doppelpack (50. und 77.) und Serge Aurier (73.) drehten die Partie zu Gunsten der Londoner, die übernächste Woche in München antreten.

Nicht überzeugend, aber ausreichend war ManCitys Auftritt gegen Donezk. Debütant Atalanta Bergamo wahrte in der City-Gruppe seine Achtelfinal-Chance durch ein 2:0 (1:0) gegen Dinamo Zagreb.