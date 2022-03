In der UEFA Youth League hat er Borussia Dortmund gepfiffen, in der neuen Conference League ein Quali-Spiel. Jetzt leitet Denys Shurman eine Oberliga-Partie in Hamburg. Denn der ukrainische FIFA-Schiedsrichter ist aus der Ukraine nach Deutschland geflohen.

Beim SV Curslack-Neuengamme, an der kleinen Sportanlage, wo die Hamburger Buslinien 227 und 327 halten, sind sie vor allem eines: unaufgeregt. Am 2. April wird dort allerdings einiges los sein - denn der aus der Ukraine geflohene FIFA-Schiedsrichter Denys Shurman pfeift das Oberliga-Spiel des SVCN gegen Buchholz 08.

"Sowas hat es hier noch nie gegeben. Wir machen da aber nu keinen riesigen Aufriss drum", sagte Vereinsvorstand Hartmut Helmke. "Er bekommt hier seine Kabine zugewiesen und nach dem Spiel was zu essen, feddich. Wir haben keine Vorgaben bekommen oder so. Aber wir werden ihn sehr freundlich empfangen, darum hat uns der Verband auch gebeten."

Denys Shurman ist mit seiner Familie vor dem Krieg in seiner Heimat geflohen. Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) bittet darum, darüber hinaus seine Privatsphäre zu respektieren, "er wird auf den Platz laufen, das ist es dann auch". Am 5. April leitet Shurman noch das Landesliga-Spiel von Raspo Uetersen gegen TuRa Harksheide: ein Stück Normalität im Wahnsinn des Lebens.

Den Arbeitsplatz hat er schon besichtigt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte den HFV gebeten, Shurman unkompliziert in den Spielbetrieb zu integrieren. "Wir als Verbands-Schiedsrichterausschuss kommen dieser Aufgabe natürlich sehr gerne nach", sagte dessen Vorsitzender Christian Soltow. Zuvor hatte der ukrainische Verband die Europäische Fußball-Union (UEFA) informiert - und diese den DFB.

Shurman hat 44 Erstliga-Spiele in der Ukraine geleitet. Der 35-Jährige war in dieser Saison auch schon in der Conference-League-Qualifikation, der Quali zur U21-EM und in der UEFA Youth League im Einsatz, darin pfiff er ein Spiel von Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul. Dann griff Russland sein Land an.

Shurman spricht fließend englisch, zwei deutsche Oberliga-Schiedsrichter werden ihm assistieren. Sein künftiges Arbeitsfeld hat er auch schon besichtigt: DFB-Schiedsrichter Norbert Grudzinski begleitete ihn zum Spiel des Bramfelder SV gegen den FC Union Tornesch.