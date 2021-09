Hasan Salihamidžić holt zum Rundumschlag aus: Der Sportvorstand des FC Bayern wettert gegen BVB-Kapitän Marco Reus, weil dieser von der Nationalelf abgereist war. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc schickt eine wütende Antwort hinterher. Salihamidžić schießt auch gegen Rummenigge und Hoeneß.

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat Kapitän Marco Reus vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund für dessen frühzeitige Abreise von der Fußball-Nationalmannschaft kritisiert. "Das ist nicht meine Sache, aber das ist schon verwunderlich, dass man von der Nationalmannschaft wegfährt und zwei, drei Tage später wieder spielt", sagte Salihamidžić in der Sendung Sky90. Es sei "ja auch nicht das erste Mal".

Dann zog Salihamidžić einen Vergleich zum FC Bayern. "Unsere Spieler bleiben da und spielen immer", sagte er: "Serge Gnabry hatte auch Rückenprobleme, ist dageblieben und hat gespielt. Er hat sich Samstag auch verletzt und fällt für Barcelona wahrscheinlich aus."

Wenn man Führung übernehmen wolle, "dann muss man auch immer da sein", betonte Salihamidžić: "Sonst funktioniert eine Mannschaft nicht. Was Kimmich macht, was Neuer macht, was Goretzka macht, das ist für mich Führung. Darauf kann sich der Trainer verlassen." BVB-Sportdirektor Michael Zorc reagierte wenig amüsiert auf die Sticheleien aus München. "Salihamidžić sollte seine Klappe halten und sich zu den Themen von Bayern München äußern", sagte Zorc dem "kicker": "Was glaubt er eigentlich, wer er ist?"

Reus war zuletzt wegen leichter Knieprobleme vorzeitig von der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) abgereist. Der Dortmunder verpasste damit das 4:0 der DFB-Auswahl am vergangenen Mittwoch in Island. Zu Bayerns kanadischen Nationalspieler Alphonso Davies äußerte sich Salihamidžić nicht. Der Außenverteidiger war wegen einer Verletzung am vergangenen Dienstag vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist und stand am Samstag beim 4:1 in Leipzig über 90 Minuten auf dem Platz.

Kritik an Hoeneß und Rummenigge

Salihamidžić zeigte sich außerdem erleichtert, dass er in seiner Funktion als Sportvorstand von Bayern München nicht mehr direkt mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zu tun hat. "Man musste da viel Rücksicht nehmen, dass man keinem von beiden wehtut", sagte er in der Sendung Sky90, "der eine hat oft A gesagt, der andere B. Dann musste ich dazwischen eine Aussage treffen, die keinem wehtut."

Salihamidžić war seit 31. Juli 2017 zunächst Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister. Zum 1. Juli 2020 wurde er zum Sportvorstand berufen. Der 44-Jährige stand seitdem oft in der Kritik. "Ich habe mit Kritik überhaupt kein Problem, wenn sie begründet ist", sagte er nun, "aber in den letzten Jahren war es vor allem am Anfang nicht so leicht. Da waren Kalle und Uli da."

Seine Situation sei nun "anders", sagte Salihamidžić. Er sei "froh" gewesen, Rummenigge und Hoeneß "an der Seite zu haben", er habe "viel gelernt". Allerdings könne er jetzt "einfach meine Meinung sagen, wie sie ist, und muss keine Rücksicht nehmen". Rummenigge war im Juli vorzeitig von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten. Hoeneß ist nach wie vor Aufsichtsratsmitglied.