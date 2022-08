Hersteller von Top-Smartphones buhlen vor allem mit der Kameraausstattung um Kunden. Welche Geräte die besten Knipsen haben, zeigen Tests von Stiftung Warentest und DxOMark.

Auch mit Mittelklasse-Smartphones für weniger als 500 Euro kann man inzwischen gute Fotos machen und ansehnliche Videos drehen, selbst Nachtaufnahmen gehören bei ihnen schon zum Standard-Repertoire. Wer die besten Kameras haben möchte, muss aber gewöhnlich tief in die Tasche greifen und um die 1000 Euro oder mehr ausgeben, wie Tests von Stiftung Warentest und DxOMark zeigen. In den Bestenlisten finden sich aber auch ein paar günstigere Geräte.

iPhone 13 Pro und Galaxy S22 Ultra bei Warentest vorne

Das iPhone Pro 13 Max liegt ganz vorne, das iPhone 13 mini auf Platz 2. (Foto: kwe)

Bei Stiftung Warentest liegen Apples iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max (ab 1150 Euro/1250 Euro) auf Platz 1, die für ihre Kameraleistung die Note 1,7 erhielten. Fotos bei normaler Beleuchtung, Videos und Auslöseverzögerung wurden sehr gut bewertet (++), alle anderen Kategorien gut (+).

Die iPhones teilen sich die Führung mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra (1180 Euro), das ebenfalls die Teil-Note 1,7 erzielen konnte. Sein optisches Zoom mit zehnfacher Vergrößerung bewerteten die Prüfer sehr gut, ansonsten hat das Smartphones alle Kamera-Tests gut absolviert.

DxOMark und Stiftung Warentest beurteilen die Kameraqualitäten von Samsungs Galaxy S22 Ultra unterschiedlich. (Foto: kwe)

Auf dem zweiten Platz liegen mit der Note 1,8 und identischen Kameraausstattungen das Samsung Galaxy S22 (825 Euro) und das Galaxy S22+ (1050 Euro). Obwohl sie nur dreifach optisch vergrößert, schnitt ihre Tele-Kamera ebenfalls sehr gut ab, auch für die kurze Auslöseverzögerung gab's zwei Plus-Zeichen. Insgesamt erhielten sie für ihre Kameraleistung die Note 1,8.

Ein Jahr älter, aber ein ebenso gut benoteter Kamera-Künstler ist das Samsung Galaxy S21 Ultra (1120 Euro). Kein Wunder, seine Ausstattung unterscheidet sich kaum von der des Nachfolgers.

Gedrängel auf dem Podest

Die Warentester bewerteten auch die Kameraleistungen des iPhone 13 (900 Euro) und des iPhone 13 mini (780 Euro) mit der Note 1,8. Weil kein Teleobjektiv vorhanden ist, gab's für die digitalen Zoomaufnahmen nur eine befriedigende Bewertung (O), dafür können auch Apples Standard-Geräte mit ihren Videos und einer zackigen Auslöseverzögerung glänzen.

Noch mehr Smartphones teilen sich mit der Note 2,0 bei Stiftung Warentest Platz 3 in der Kamerawertung: Das Google Pixel 6 Pro (820 Euro), das Huawei P50 Pocket (1170 Euro), das Oppo Find X5 (840 Euro) und das Oppo Find X5 Pro (1230 Euro), das Samsung Galaxy S21 FE (595 Euro), das Sony Xperia 5 III (880 Euro), das Xiaomi 12 Pro (945 Euro), das Oppo Find X3 Pro (825 Euro) sowie das Samsung Galaxy S21 (720 Euro) und das Galaxy S21+ (855 Euro).

Honor Spitzenreiter bei DxOMark

Weil die französischen Kameraexperten von DxOMark keine Noten, sondern Punkte verteilen, sind ihre Charts übersichtlicher als die von Stiftung Warentest, außerdem gehen sie stärker ins Detail. Sie bewerten auch mehr Geräte, aber nicht unbedingt die gängigsten in Europa.

Honor feiert den ersten Platz des Magic4 Ultimate bei DxOMark. (Foto: Honor)

Spitzenreiter ist hier das Honor Magic4 Ultimate mit 146 Punkten. Es hat die Tester unter anderem mit "hochwertigen Fotoergebnissen in allen Testkategorien und bei allen Lichtverhältnissen" beeindruckt. Dazu kommen ein enorm zackiger Autofokus, ein "echter Flaggschiff-Zoom" und eine außergewöhnlich gute Ultraweitwinkel-Kamera. In der Video-Wertung bleibt das Gerät aber hinter dem iPhone 13 Pro zurück.

Das Honor Magic4 Ultimate ist in Europa noch nicht erhältlich, möglicherweise nennt Honor bei der IFA in Berlin Anfang September einen Termin. In den USA kostet es rund 1200 Dollar.

Huawei glänzt in der Nische

Knapp dahinter mit 144 Punkten rangiert das Huawei P50 Pro. Auch ihm attestiert DxOMark "hochwertige Fotoergebnisse in allen Testkategorien" und eine besonders gute Ultraweitwinkel-Kamera. Glanzlicht ist aber seine Tele-Kamera, die mit 64 Megapixeln und fünffach optischem Zoom die beste Einzelbewertung in dieser Kategorie verzeichnen kann. Auch die Videos findet DxOMark "exzellent".

Das Huawei P50 Pro wäre mit Google-Diensten vermutlich ein Bestseller. (Foto: Huawei)

Das Huawei P50 Pro ist online bereits für rund 815 Euro zu haben, obwohl es erst im Februar für 1200 Euro auf den Markt kam. Das liegt vermutlich vor allem daran, dass Huawei durch ein US-Embargo kein Android mit Google-Apps anbieten darf. Außerdem ist das Gerät nicht 5G-fähig. Die gleichen Einschränkungen gelten für das Klapp-Smartphone Huawei P50 Pocket, das bei Warentest zu den guten Drittplatzierten gehört.

In den Charts, aber nicht im Handel

Ganz andere Probleme gibt's beim drittplatzierten Xiaomi Mi 11 Pro. Denn das Gerät war schon wenige Monate, nachdem es im März 2021 erschienen war, vergriffen. Möglicherweise wurde es Opfer der allgemeinen Chip-Knappheit. An seinen Kameras lag es jedenfalls nicht, sie wurden mit 143 Punkten bewertet. Die Leistung ist insgesamt auf einem hohen Niveau, lediglich die Selfie-Kamera fanden die Tester nicht spitze.

Den vierten Platz eroberte das Huawei Mate 40 Pro+ bereits im Oktober 2020 mit 139 Punkten. Doch auch zu diesem Zeitpunkt griff bereits das US-Embargo und man sucht das Gerät normalerweise vergeblich in den Online-Shops. Deswegen sei nur erwähnt, dass die Prüfer speziell die Nachtaufnahmen des Smartphones loben.

iPhone 13 Pro setzt bei Videos neue Standards

Weil die ersten vier Plätze von Geräten besetzt sind, die man in Deutschland nur schwer bekommt oder die ohne Google-Dienste ein Nischendasein führen, ist praktisch auch bei DxOMark das iPhone-13-Pro-Duo an der Spitze, obwohl es "nur" 137 Punkte auf dem Konto hat.

Das Google Pixel 6 und das Pixel 6 Pro sind in beiden Top 10 gut platziert. (Foto: kwe)

DxOMark attestiert den Apple-Flaggschiffen "hochwertige Bilder in allen Aufnahmesituationen mit schönen Farben" und geht bei Videos sogar so weit, die Leistung als "neuen Standard" zu bezeichnen, an dem sich die Konkurrenten messen lassen müssen. Eine deutlich höhere Gesamtpunktzahl hat Apple vor allem mit der Zoom-Kamera verspielt, die mit einer dreifachen optischen Vergrößerung kein Top-Niveau erreicht.

Den sechsten Platz kann man überspringen. Denn den belegt das Huawei Mate 40 Pro mit 136 Punkten, das aus den gleichen Gründen wie seine Plus-Variante aus dem Rennen ist.

Google Pixel 6 schlägt Galaxy S22 Ultra

Auf dem siebten Rang liegt bei DxOMark das Google Pixel 6 Pro mit 135 Punkten. Haupt- und Tele-Kamera bescheinigen die Tester eine "konstant hohe Bildqualität" und ihnen gefallen die Videoaufnahme mit guter Stabilisierung und gutem Dynamikbereich. Die Ultraweitwinkel-Kamera finden sie für das Preissegment aber nicht gut genug und eine nur vierfache optische Vergrößerung kostet der Tele-Kamera bei aller Qualität trotzdem etliche Punkte.

Das nächste in Deutschland problemlos erhältliche Smartphone in den DxOMark-Charts und damit inoffizieller Drittplatzierter ist das Google Pixel 6 mit 132 Punkten. Haupt- und Ultraweitwinkel-Kameras sind die gleichen wie bei der Pro-Variante, eine Tele-Kamera ist nicht an Bord.

Die Platzierung ist beachtlich, denn das Google-Smartphone hat sogar das Samsung Galaxy S22 Ultra hinter sich lassen können, das lediglich auf 131 Punkte kommt. Die Prüfer loben zwar seine Fotos "mit konstant präziser Belichtung und lebendigen Farben bei allen Lichtverhältnissen" und bewerten auch die Zoom-Leistung und die Videoaufnahmen hoch. Allerdings haben sie auch Mankos, vor allem bei komplizierten Lichtverhältnissen ausgemacht.