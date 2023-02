Der Bahama-Waldsänger hat einen extrem kleinen Lebensraum. Dadurch können schon kleine Ereignisse die Art gefährden. Der Hurrikan "Dorian" war 2019 hingegen verheerend und gibt der Vogelart vielleicht den Todesstoß.

Der Bestand eines vom Aussterben bedrohten Vogels auf den Bahamas könnte vom Hurrikan "Dorian" im Jahr 2019 zum großen Teil vernichtet worden sein. Womöglich gebe es nun nur noch eine einzige Inselpopulation, befürchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of East Anglia in Norwich.

Auf Grand Bahama sei viel Lebensraum des Bahama-Waldsängers (Setophaga flavescens) von "Dorian" zerstört worden. Gesichert sei aber zumindest, dass die einzige weitere Population auf der Nachbarinsel Abaco (Great Abaco und Little Abaco) überlebt habe.

Schon in den Jahrzehnten vor "Dorian" waren die Kiefernwälder, in denen die Vögel leben, durch Wirbelstürme und Eingriffe des Menschen stark beeinträchtigt worden. Zwei Forschende des Teams um Diana Bell von der University of East Anglia hatten die typischen Lebensräume der Art auf Grand Bahama im Jahr 2018 drei Monate lang durchsucht. Dabei spielten sie auch den Gesang der Tiere ab, um mögliche Exemplare in der Umgebung anzulocken. Damals hatte es noch Sichtungen an 209 der 464 untersuchten Stellen gegeben, vor allem in den Wäldern im Zentrum der Insel und im Osten, wie das Team im Fachjournal "Bird Conservation International" berichtet.

Kaum Engagement für Schutz

Grand Bahama ist eine der nördlichsten Inseln der Bahamas. Das bei Touristen beliebte Eiland war im September 2019 ebenso wie die beiden über einen Straßendamm verbundenen Abaco-Hauptinseln Great Abaco und Little Abaco vom Hurrikan schwer getroffen worden. Schon vor Durchzug von "Dorian", einem der stärksten je gemessenen Atlantik-Stürme, kam der kleine, grau-gelbe Vogel mit langem Schnabel nur noch auf diesen Inseln vor. Wie es um die bedrohte Art aktuell stehe, sei derzeit weitgehend unklar, hieß es nun.

Zu den Bahamas, einem Inselstaat im Atlantik, zählen insgesamt mehr als 700 Inseln, nur etwa 30 sind bewohnt. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zufolge müsste für die dort lebenden Arten weit mehr getan werden. "Obwohl mehr als die Hälfte der endemischen, also nur dort vorkommenden Vögel der Bahamas als vom Aussterben bedroht eingestuft werden, gab es bisher nur wenig internationales Engagement, um die Situation zu verbessern", kritisierte Diana Bell.