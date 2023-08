(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Japan strebt nach anderen Weltraum-Nationen nach einer erfolgreichen Landung auf dem Mond. Einmal muss der Start der Sonde Slim bereits verschoben werden. Nun verhagelt schlechtes Wetter auch den zweiten Termin.

Japan hat den Start seiner Sonde Slim in Richtung Mond wegen schlechten Wetters erneut verschoben. Die Mission sei abgesagt worden, "weil bestätigt wurde, dass der Oberwind nicht den Anforderungen beim Start entspricht", teilte das an der Mondmission beteiligte Unternehmen MHI Launch Services am Montagmorgen im Onlinedienst X (ehemals Twitter) mit. Einen neuen Starttermin nannte die japanische Raumfahrtbehörde JAXA zunächst nicht.

Slim sollte am Montag in Richtung Mond starten. Der Start an Bord einer Rakete vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima war ursprünglich für 02.26 Uhr MESZ geplant. Vier bis sechs Monate später sollte die Sonde dann auf dem Mond landen.

Dass sie besonders "schlank" (Englisch: "slim") ist, darauf deutet schon das Kürzel für ihren Namen Smart Lander for Investigating the Moon hin - Slim. Wegen ihrer erhofften Präzision hat sie zudem den Spitznamen "Moon Sniper" (Mond-Scharfschütze).

Bei ihrer geplanten Landung soll sie maximal hundert Meter von ihrem Ziel entfernt auf der Mondoberfläche aufsetzen, statt wie bei Mondlandungen bislang üblich mehrere Kilometer. Um diese hohe Präzision zu erreichen, ist das Landegerät besonders leicht und klein.

Mit Hilfe eines handtellergroßen Rovers und einer Multispektralkamera soll die Sonde anschließend die Zusammensetzung von Gesteinen des Mondmantels analysieren, der noch weitgehend unbekannten inneren Struktur des Mondes. Am Mittwoch war Indien als viertem Land nach den USA, Russland und China eine Mondlandung gelungen.