Die Welt ist dem Untergang geweiht - oder nicht? Der Gesundheitsforscher Hans Rosling fand heraus, dass das Bild vom Zustand der Erde bei vielen Menschen nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. Gehören Sie auch dazu? Finden Sie es heraus.

Die Welt scheint in einem miserablen Zustand: Kriege, Naturkatastrophen, Überbevölkerung und Armut. Doch wie schlimm ist die Lage wirklich? Dem 2017 verstorbenen schwedischen Gesundheitsforschers Hans Rosling fiel irgendwann auf, dass viele Menschen im reichen Westen die tatsächliche Situation des Planeten falsch einschätzen. Und er entschloss sich, etwas dagegen zu unternehmen.

"Factfulness - Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist", lautet der Titel seines Buches, das 2018 erschien - seine Ehefrau und sein Sohn hatten das Werk nach Roslings Tod zu Ende geführt. Gleich zu Beginn des Buches wird der Leser - zumeist wohl Bewohner des Westens - aufgefordert, sich dem eigenen Bild vom Zustand der Welt zu stellen. Und zwar mit einem kurzen Quiz.

Darunter sind Fragen wie: Wie hat sich die Zahl der Todesfälle pro Jahr durch Naturkatastrophen über die letzten 100 Jahre entwickelt? Mehr als verdoppelt? Gleich geblieben? Mehr als halbiert? Oder: Wie viele Menschen auf der Welt haben ein gewisses Maß an Zugang zu Elektrizität? Aber wir wollen nicht zu viel verraten - testen Sie sich selbst: Kennen Sie den wahren Zustand der Welt? Kleiner Tipp: Seien Sie ehrlich bei den Antworten.

Kennen Sie den wahren Zustand der Welt? Das Quiz mit Aha-Effekt Wissen Sie wirklich, wie gut oder wie schlecht es um die Welt bestellt ist? Dieses Quiz kann einen gewissen Aha-Effekt auslösen. Es stammt aus dem Buch "Factfulness - Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie ist" des verstorbenen schwedischen Gesundheitsforschers Hans Rosling. Wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige Grundschulbildung in den Ländern mit niedrigem Einkommen? Wo lebt die Mehrheit der heutigen Weltbevölkerung? In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung ... Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? Heute leben 2 Milliarden Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren auf der Welt. Wie viele Kinder werden es laut Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2100 sein? Nach einer Prognose der UN wird die Weltbevölkerung bis 2100 um weitere 4 Milliarden Menschen gewachsen sein. Was ist die Hauptursache dafür? Wie hat sich die Zahl der Todesfälle pro Jahr durch Naturkatastrophen über die letzten 100 Jahre entwickelt? Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? Weltweit haben 30-jährige Männer durchschnittlich 10 Jahre lang eine Schule besucht. Wie viele Jahre haben gleichaltrige Frauen die Schule besucht? 1996 wurden der Tiger, der Riesenpanda und das Spitzmaulnashorn in die Liste der gefährdeten Tierarten aufgenommen. Wie viele dieser drei Spezies sind heute stärker vom Aussterben bedroht als 1996? Wie viele Menschen auf der Welt haben ein gewisses Maß an Zugang zu Elektrizität? Weltklimaexperten nehmen an, über die nächsten 100 Jahre wird die durchschnittliche Temperatur … Ausbaufähig. Sie sehen den Zustand der Erde womöglich zu pessimistisch. Aber machen Sie sich nichts draus, Sie sind damit nicht alleine. Durchschnitt. Die Menschheit ist in einigen Bereichen schon weiter als Sie gedacht haben. Experte. Sie haben schon eine sehr gute Vorstellung davon, wie es um die Welt wirklich bestellt ist. *Datenschutz

Bei einigen Menschen kann das Quiz zu einem gewissen Aha-Effekt führen. Denn manche Tatsachen weichen von dem ab, was einige bisher für gegeben hielten. Dieser Aha-Effekt war das Ziel von Rosling. Und mit Fakten wollte er gegensteuern und ein möglichst reales Bild der Welt in den Köpfen der Menschen zeichnen. Wie er in seinem Buch schreibt: "Hier finden Sie Daten, wie Sie sie bisher nicht kannten: Es sind Daten als Therapie."

ANZEIGE Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist | Der Bestseller zum Erreichen einer offenen Geisteshaltung für Ansichten und Urteile, die nur auf soliden Fakten basieren 2218 16,99 € Zum Angebot bei amazon.de

Hinweis: Die Antworten in dem Quiz sind auf dem Stand des Erscheinungsjahres des Buches "Factfulness - Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist" (2018).