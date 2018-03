Wissen

1,6 Millionen Quadratkilometer: Pazifik-Müllstrudel viel größer als vermutet

In verschiedenen Regionen der Ozeane sammelt sich Plastikmüll an. Das bekannteste Areal ist wesentlich größer als vermutet: Es umfasst die dreifache Fläche Frankreichs und enthält mit 80.000 Tonnen weit mehr Plastik als bisher gedacht. Und: Es wächst und wächst.

Der Große Pazifische Müllstrudel ist wesentlich größer und enthält deutlich mehr Plastik als bisher angenommen. Nach mehreren Forschungsfahrten und -flügen kommt ein internationales Forscherteam zu dem Schluss, dass knapp 80.000 Tonnen Plastik in einem Gebiet von 1,6 Millionen Quadratkilometern treiben. Das entspricht der dreifachen Fläche Frankreichs. Die Masse übersteigt frühere Schätzungen mindestens um das Vierfache, wie die Forscher im Fachblatt "Scientific Reports" schreiben. Das liegt vermutlich zum Teil daran, dass der Plastikeintrag beständig wächst.

Inzwischen würden jährlich mehr als 320 Millionen Tonnen Kunststoff produziert - mit steigender Tendenz, schreibt das Team um Laurent Lebreton von der Ocean Cleanup Foundation im niederländischen Delft. 60 Prozent davon hätten eine geringere Dichte als Meerwasser. Das hat zur Folge, dass die Teile nicht absinken, sondern mit der Strömung in bestimmte Meereszonen treiben, wo sie sich sammeln. Dabei werden sie in immer kleinere Teilchen zersetzt, die irgendwann in die Nahrungskette gelangen können.

Zone im Pazifik zwischen Hawaii und Nordamerika

Einer der großen Müllteppiche ist der sogenannte "Great Pacific Garbage Patch" - eine Akkumulationszone im Pazifik zwischen Hawaii und Nordamerika. Hochrechnungen zu seinem Ausmaß kamen bislang zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das Team um Lebreton, dem auch Mitarbeiter der Technischen Universität München und der Universität Oldenburg angehörten, sichtete das Areal nun besonders gründlich: Von Juli bis September 2015 fischten sie von 18 Schiffen aus mit Netzen Müll aus dem Meer, den sie dann analysierten. Zusätzlich sichteten sie größere Gebiete auf zwei Flügen mit Luftbildaufnahmen. Die Daten speisten sie in Modelle von Meeresströmungen ein.

Ihre Resultate ergaben, dass die Fläche der Plastiksuppe etwa 1,6 Millionen Quadratkilometer groß ist und nordöstlich von Hawaii liegt - grob zwischen dem 36. und 47. nördlichen Breitengrad und dem 139. und 159. westlichen Längengrad. "Plastik war mit Abstand der dominanteste Typ von Meeresmüll und stellte mehr als 99,9 Prozent der 1.136.145 Teile und 668 Kilo treibender Teile, die wir mit unseren Netzen sammelten", schreiben die Autoren. Insgesamt gehen sie von 1,8 Billionen - also 10 hoch 12 - Plastikteilchen aus

Von den mindestens 79.000 Tonnen Müll entfallen demnach 42.000 Tonnen (46 Prozent) auf Megaplastik wie Fischernetze und 20.000 Tonnen auf Makroplastik wie etwa Flaschen oder Kisten. 10.000 Tonnen sind demnach Mesoplastik wie Verschlusskappen von Flaschen und etwa 6400 Tonnen Plastikteilchen einer Größe unter fünf Millimeter. Diese Hochrechnungen seien noch konservativ, betont das Team.

Deutlicher Unterschied zu früheren Schätzungen

Den deutlichen Unterschied zu früheren Schätzungen begründen die Forscher vor allem damit, dass frühere Methoden den großen Plastikmüll nicht angemessen berücksichtigten - im Gegensatz zu den Luftbildaufnahmen vom Flugzeug aus. Zudem nehme die Vermüllung zu. Eine große Rolle könnte außerdem der Tsunami nach dem Tohoku-Erdbeben gespielt haben, der 2011 schätzungsweise 4,5 Millionen Tonnen Trümmer ins Meer gespült habe. Ein Großteil der gefundenen Plastikteile, den das Team einem Land zuordnen konnte, stammte demnach aus Japan.

"Die Kollegen haben die Arbeit sehr gründlich gemacht, und die Ergebnisse beruhen auf einem reichen Probenfundus", sagt Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven. Insgesamt gehe man derzeit von weltweit fünf solchen Akkumulationszonen aus, eine sechste werde in der Barentssee - nördlich von Norwegen und Russland - vermutet. "Wichtig an den neuen Resultaten ist auch, dass fast die Hälfte der Masse aus der Fischerei stammen." Diese Teile wie etwa Netze seien besonders gefährlich, weil sich in ihnen viele Meerestiere verfangen.

Quelle: n-tv.de