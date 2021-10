Noch ist es ein paar Monate hin, bis "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wieder an den Start geht. Doch die kommende Besetzung in der Vox-Show ist nun bereits bekannt. Johannes Oerding, der abermals als Gastgeber fungiert, erwartet sieben Kolleginnen und Kollegen.

Die Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht 2022 in die neunte Staffel. Wie bereits in der vergangenen Ausgabe wird auch dieses Mal Johannes Oerding als Gastgeber durch die Sendung führen.

"Ich freue mich auf neue Künstler und Künstlerinnen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren!", erklärt der 39-jährige Sänger einer Mitteilung des Senders zufolge.

Im kommenden Jahr mit dabei sind außerdem Pop-Sänger Clueso, Nightwish-Frontfrau Floor Jansen, das SDP-Duo Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Singer-Songwriterin Lotte, Pop- und Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin Elif, derzeit noch als Coach in der Comeback-Stage bei "The Voice of Germany" im Einsatz.

Ausstrahlung im Frühjahr

Vox strahlt die neuen Folgen im Frühjahr 2022 aus. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht. Wo die acht Künstler ihre Songs tauschen werden, ist ebenfalls noch unbekannt. Zuletzt fanden die Dreharbeiten aufgrund der Corona-Pandemie erstmals an der Ostsee statt. Zuvor hatte die Produktion stets in Südafrika stattgefunden.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wurde erstmals 2014 ausgestrahlt. Die Gastgeber haben seither mehrmals gewechselt. Auf Xavier Naidoo folgten Alex Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss, Mark Forster, Michael Patrick Kelly und schließlich Johannes Oerding. Zahlreiche Künstler und Künstlerinnen der unterschiedlichsten Genres gaben sich in dem Format bereits die Klinke in die Hand - von Sarah Connor und DJ Bobo über Lena Meyer-Landrut und Die Prinzen bis hin zu Mary Roos und Pur-Sänger Hartmut Engler.