Das "Sing Meinen Song"-Ensemble braucht dringend einen positiven Schub. Da kommt der Gentleman-Abend genau richtig. Für allzu viel Tristesse und Melancholie ist im Reich des chilligen Reggae-Poeten aus Köln nämlich kein Platz.

Wenn Joris weint, Nura in düsteren Erinnerungen versinkt und Stefanie Heinzmann für einen Sekundenbruchteil an der Liebe zweifelt, braucht es mehr als nur ein paar auflockernde Melodien. Dann braucht es die umarmende Gelassenheit und Fürsorge eines Mannes, der auf seinen musikalischen Pendeltouren zwischen Jamaika und Köln schon so ziemlich alles miterlebt hat, was das Showbusiness zu bieten hat.

Gentleman darf sich zurücklehnen

Gute Laune an der Ostsee. (Foto: TVNOW)

Herbergspapa Gentleman ist der Fels in der Brandung. Mit viel Weisheit, Tiefgang, Verständnis und Humor im Gepäck mimt der zweifache Echo-Preisträger nur allzu gerne die starke Schulter. Dieser fleischgewordene Rückhalt darf sich in Folge sechs nun endlich auch mal selbst zurücklehnen.

Gastgeber Johannes Oerding macht den Anfang. Der Münsteraner mit dem Hut-Tick verneigt sich vor Gentlemans aktuellen Deutsch-Reggae-Vibes mit geschmeidigem Radiopop und einer kurzen Rap-Einlage ("Time Out"). Stefanie Heinzmann schließt gleich an und transportiert Gentlemans musikalische "Vorschau auf den Rückblick" ("Ahoi") in ihre eigene Soundwelt. "Du bist so ein Energiebündel", feiert der Hauptdarsteller des Abends die sichtlich gerührte Schweizerin.

Nura im Ska-Punk-Rausch

Die Stimmung auf und um die Couch herum ist ausgelassen und entspannt. Neben regelmäßigen Gruppenumarmungen gibt es kleine und exklusive Anekdoten aus dem gentlemanschen Privat-Archiv. Den Hit "Intoxication" schrieb Gentleman einst für seine Gattin Tamika, die ihn auf seinen Tourneen als Backgroundsängerin begleitet. Hip-Hop-Hummel Nura verwandelt die bekannte Nummer in einen rotzigen Ska-Punk-Vierminüter.

Es folgen aufwühlende Corona-Emotionen ("Die Lockdown-Zeit hat mich entwurzelt") und das berührende Storytelling eines Vaters, der seine beiden Kinder viel zu selten sieht. Wo Kinder eine wichtige Rolle spielen, sind auch Mütter nicht weit. Gentlemans Mama wird immer mal wieder gerne von ihrem Sohn mit einem Blatt voll lieber Zeilen und nachhaltigen Melodien beschenkt. "Wir sollten uns viel mehr Zeit für unsere Eltern nehmen", jauchzt der Reggae-Poet mit glasigen Augen.

"Du hast Eier aus Stahl!"

"Für die Mamas" schwingt Joris mit der großen Gospel-Keule ("Send A Prayer"). Das kommt beim "Schenkelmann" und dem Rest des "Tauschkonzert"-Kaders mindestens genauso gut an, wie die von Ian Hooper vorgetragene emotionale Eckkneipen-Balladen-Version von Gentlemans Mutter aller Mutter-Songs ("Mama"). Der heutige Joris-Moment will dem Star des Abends auch zehn Minuten später nicht aus dem Kopf: "Das braucht schon Eier, um den Song so zu singen. Aber du hast Eier aus Stahl!", jubelt Gentleman.

DJ Bobo macht zu vorgerückter Stunde den Deckel drauf. Auf Deutsch und umgeben von sphärischen Popsounds tanzt und rappt sich der Eurodance-Heavyweight-Champion aus der eigenen Komfortzone. Gruppenumarmung gefällig? Aber hallo! Whisky, Wasser, Bier und das berühmte Aura-Spray aus dem Hause Heinzmann: Alle Anwesenden genießen einen Abend in Glückseligkeit. Und alle Mamas dieser Welt feiern natürlich mit. Save, Alter!

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei Vox und ist jederzeit bei TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung gibt es auch bei vox.de.