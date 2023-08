Beatrice Egli fackelt Instagram mit sexy Schnappschüssen ab, Marc Terenzi landet auf einer Hamburger Polizeiwache und auf den ehemaligen Außenminister Heiko Maas warten nach der Trennung von Natalia Wörner viele Aufgaben. Vip Vip, Hurra! Die Promi-News der Woche sind da und mit ihnen die Frage: Anwalt Heiko, wen verklagen wir zuerst?

Achtung, Achtung, liebe Leser, gleich zu Beginn dieses Rückblicks auf die Woche der großen Stars und Berühmtheiten, ein Warnhinweis wie vor Filmen wie "Kommissar Schimanski" oder "Dirty Harry": Diese Kolumne kann Spuren von Ironie enthalten und demzufolge missverstanden werden. Das tut mir leid. Es besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Lesern zu vernetzen und gemeinsam eine Petition einzureichen. Oder noch besser: eine Klage!

Gefühlt verklagt sich ja aktuell die halbe Welt. Man fragt sich: Wie kommen die Gerichte überhaupt mit diesem Ansturm zurecht? Liebe Leser, passt Ihnen das Gesicht Ihres Nachbarn nicht? Verklagen Sie ihn einfach! Oder versehen Sie seinen Briefkasten auch mit einem Warnhinweis! Vorsicht, grimmiger Nachbar!

Auch die Kanzleien der Promis haben dieser Tage allerhand zu tun. Nachdem beispielsweise der Comedian Luke Mockridge fast vier Jahre wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde, weil er seine damalige Freundin Ines Anioli sexuell bedrängt haben soll, vollzieht sich nun die Wende. Der Fall, der als große #MeToo-Geschichte präsentiert wurde, scheint nach und nach in sich zusammenzufallen wie ein luftgefülltes Brötchen.

Medien titelten dieser Tage: "Das Bild des vermeintlichen Täters beginnt zu bröckeln". Denn zwei Rechtsanwälte haben nun Strafanzeige gegen Ines Anioli gestellt. Ihre Begründung: Menschen, "die andere gegenüber der Justiz bewusst falsch beschuldigen", sollten "mit Konsequenzen rechnen". So ernst dieser Fall auch ist, mit Sicherheit wird auch dieser irgendwann bei Netflix landen.

"Freundschaftlich verbunden" mit Heiko Maas

Na? Denken Sie immer noch darüber nach, Ihren Nachbarn zu verklagen, weil dessen Wellensittich zu viel Rabatz macht? Hier der ultimative Tipp für einen Top-Anwalt: Heiko Maas. Ja, Sie lesen richtig. Der ehemalige Außenminister hat 1993 sein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen. Und möglicherweise hat der 56-Jährige nach der Trennung von Schauspielerin Natalia Wörner wieder mehr Kapazitäten?

Mehr als sieben Jahre waren der Politiker, der einst in Knöchelturnschuhen, Lederjacke und engen Jeans locker-flockig vor die Kameras trat, und die 55-Jährige ein Liebespaar. Nun ist alles aus und vorbei. Der schneidige Heiko und die schöne Natalia wollen aber, wie sie in einer Stellungnahme bekannt gaben, "freundschaftlich verbunden bleiben".

Ganz und gar nicht mehr "freundschaftlich verbunden" ist Lizzo mit ihren Tänzerinnen. Die hatten sich nämlich erdreistet, die US-Sängerin wegen sexueller Belästigung anzuzeigen. Die Vorgänge, die sich in einem Amsterdamer Sexclub ereignet haben sollen, beschäftigten in den vergangenen Wochen nicht nur die Anwälte, sondern auch Millionen von Fans. Und was macht Lizzo? Selbstredend eine Gegenklage planen.

Hallo Heiko! Ich brauche Sie! Mir fällt gerade ein, dass ich gern Klage gegen unser RTL einreichen möchte, weil der Sender meiner Meinung nach verpasst hat, Trash-TV-Fans rechtzeitig mitzuteilen, wann genau die Ausstrahlung vom "Sommerhaus der Stars" sein wird.

Wir wissen zwar nun, dass der Startschuss auf den 19. September fällt, aber das Kind ist ja bereits in den Brunnen gefallen! Weil ich als Fan der ersten Stunde so lange auf die Folter gespannt wurde, sind meine Gefühle verletzt worden. Bitte, Heiko, wie ist Ihre Strategie? Ich schlage einen Vergleich vor. Aber nur, wenn unser RTL Sie und natürlich auch mich für 2025 als potenzielle Kandidaten bekannt gibt. Wir fordern die höchste Gage aller Zeiten und verklagen anschließend mit der Kohle Elon Musk, weil der unser schönes Twitter ruiniert hat. Es reicht! Oder wie der große Kabarettist Rainald Grebe einst scharfsinnig, gar revolutionär ins Mikro schmetterte: "Es muss ein Ruck durch alle gehen!"

Und was war sonst so los die Woche?

Na ja, die üblichen Schlüpfrigkeiten mal wieder. Irgendeine "Person des öffentlichen Lebens" hat sich auf Instagram ausgepellt und begeistert mit ihrer schönen Kehrseite, während Sängerin Beatrice Egli aktuell keine Schlagzeilen mit ihrer Musik macht, sondern mit der Frage, ob sie möglicherweise "ohne Höschen" unterwegs gewesen sei.

Frage an den Anwalt: Können wir bitte, neben RTL, auch gleich Frau Egli wegen "verboten heißer" Fotos verklagen? Viele Leser können sich ob ihrer sündhaft schönen Bilder nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren. Die Folgen? Teils dramatisch. Ganze Produktionen geraten ins Stocken. Das darf sich eine hart arbeitende Gesellschaft nicht bieten lassen!

Turbulent hingegen ging es in dieser Woche bei Moderatorin Verena Kerth und ihrem Herzensmensch Marc Terenzi zu. Irgendjemand hat sich nicht an "the regels" gehalten und schwupp: flogen wieder einmal die Fetzen.

Nach einer ausufernden Partynacht in Hamburg soll der einstige Dschungelkönig sogar auf einer Polizeiwache und schließlich in einer Ausnüchterungszelle gelandet sein. Die Schuldfrage konnte zum Glück schnell geklärt werden. Der Alkohol ist es gewesen. Bis nächste Woche! Und noch was: "Anzeige ist raus!"