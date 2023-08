Reality-TV-Fans appellieren an unser RTL, den Sommer zu retten, Claudia Obert ist vielleicht bald wieder Single und Helene Fischer fährt den nächsten Rekord ein. Für Spekulationen sorgt indes ein geheimnisvoller Instagram-Account. Meghan, bist du's? Wir haben ein Job-Angebot für dich! Bitte melde dich!

Achtung, Achtung, die Promi-Kolumne über die Woche der Stars geht dieses Mal mit einer Verfassungsbeschwerde einher! Was erlauben unser RTL? "Sommerhaus"-Fans, Reality-TV-Apologeten, Bürgerinnen und Bürger gehen mittlerweile emotional auf dem Zahnfleisch, weil sie noch immer nicht wissen, wann endlich unser geliebtes "Sommerhaus der Stars" ausgestrahlt wird!

Die Führungsriege des Senders ist wie ein Bollwerk, nix dringt durch. Und das seit Wochen. Dabei kann dieser Hundesommer nur noch durch eines gerettet werden: acht Promi-Paare, die sich in einer beschaulichen Bauern-Butze in Bocholt gegenseitig verbal an die Gurgel gehen! Wenn die Sendetermine nicht bald bekannt gegeben werden, starten wir eine Petition. Das geht so nicht weiter!

Denn schon vor der Ausstrahlung überschlagen sich die Spekulationen über vermeintliche Streitigkeiten am Set, die wohl so aus dem Ruder gelaufen seien, dass die Produktion wohl sogar einschreiten musste. Wie kann das sein? Ist Georgina Fleurs Ex Kubilay heimlich im Haus unterwegs gewesen?

Kaum ein Tag vergeht, an dem man im Netz nicht irgendwelche Informationen aufschnappen kann - gestreut unter anderem von Reality-Sternchen Walentina Doronina, die mit ihrem Ehemann Can Kaplan wohl mit Dschungelcamp-Pupser Gigi Biofiro und dessen Partnerin Dana Feist aneinandergeraten sein sollen. Doronina behauptete sogar, sie wolle "auspacken": "Das ist keine Lappalie, die da passiert ist, sondern eine ganz große Nummer."

Clooodia, Michi und ein Broadway-Debüt

Eine ganz große Nummer sind auch die Meldungen, dass die Beziehung von Trash-Ikone Clooodia Obert und ihrem Max kurz vor dem Aus stehen soll. Auch diese beiden gehören zum aktuellen "Sommerhaus"-Cast. Mensch, was ist denn da nur los bei den Promis? Ist Frau Obert vielleicht stinkig, weil ihr Max der holden 61-Jährigen keine Kinder mehr schenkt? Ist der Altersunterschied von 37 Jahren etwa doch zu groß? Oder ist alles ganz anders und der Max hat sich disqualifiziert, weil er morgens Kaffee mit Mandelmilch statt gut gekühlten Schampus trinkt?

Ansonsten war die Woche der Promis so durchwachsen wie das Wetter. Es gab Aufruhr, weil der Wendler wieder eine Bühne auf einem Festival bekommen sollte - und nun doch nicht bekommt. Dabei soll der frisch gebackene Papi doch gerade erfolgreich als Podcaster durchgestartet sein. Michi, nicht alles auf einmal angehen!

Eine die schon seit Jahren erfolgreich kreativ mehrgleisig fährt, ist Angelina Jolie. Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin - die Frau hat vielfach bewiesen, dass sie was draufhat. Nun geht sie abermals unter die Produzentinnen für ein Musical, das an keinem geringeren Ort als am Broadway Debüt feiern wird. Dabei handelt es sich um eine Adaption von "The Outsiders". Das Filmdrama aus dem Jahre 1983 von "Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola mit C. Thomas Howell, Matt Dillon, Patrick Swayze und Tom Cruise genießt Kultstatus.

Helene, Lena und ein brisantes Buch

Apropos Filme: Haben Sie auf Netflix die Dokus über das Leben von Arnold Schwarzenegger, Prinz Harry und seiner Meghan gesehen? Oder aber die Doku über J.Lo? Wir müssen gar nicht immer über den großen Teich gucken. Denn auch wir haben große Stars! Das hat jetzt auch Netflix gemerkt und deswegen gleich mal bei Helene Fischer durchgeklingelt. Die Sängerin ist somit die erste Deutsche, die einer Streaming-Plattform private Einblicke in ihr Leben gewährt.

Und dann gab es in dieser Woche auch Schlagzeilen über unser ESC-Wunder Lena Meyer-Landrut. Da sind zum einen die Enthüllungen des Spiegel-Bestseller-Autors und Anwalts Alexander Stevens rund um den Fall Luke Mockridge, der mit der Sängerin einst geflirtet haben soll und zum anderen die Meldungen, dass die 32-Jährige vom Pferd gefallen sei und sich dabei das Kreuzbein gebrochen habe. Ob Meyer-Landrut während ihrer Genesung das Buch mit dem Titel "Falsch verdächtigt - Schockierende Fälle des bekannten Strafverteidigers" lesen wird?

So sagte beispielsweise der "Sex and the City"-Schauspieler Chris North, der wegen Missbrauchsvorwürfen und Anschuldigungen von Frauen aus der Serie geflogen ist, dieser Tage zur gegenwärtigen Cancel-Culture: "Ich habe meine Frau betrogen, und das ist verheerend für sie. (…) Was es nicht ist, ist ein Verbrechen." Auch Chris North stand weder vor Gericht noch wurde er verurteilt.

Und was war sonst so los die Woche?

Vor allem wilde Spekulationen um einen Instagram-Account, der nicht einen einzigen Beitrag hat und schlicht den Namen "Meghan" trägt. Das Profilbild: ein Blümchen. Bis dato folgen dem Account schon mehr als 50.000 Menschen. Ob es sich bei der Account-Inhaberin tatsächlich um Herzogin Meghan handelt, ist unbekannt. Fakt ist jedoch, die Schauspielerin gilt als erfahrener Hase im Mediengeschäft.

Wie das US-Portal "Page Six" schreibt, soll Meghan wohl auf Instagram nach neuen Einnahmequellen suchen, nachdem Spotify die Zusammenarbeit beendet hat. Liebe Meghan, du bist ja eine talentierte Podcasterin. Hier kommt ein sensationelles Job-Angebot für dich. Du wirst erst ntv Podcast-Host zum "Sommerhaus der Stars" und moderierst anschließend an der Seite von Tommy Gottschalk die letzte "Wetten, dass ..?"-Show. Germany is very international and we doesn't say no to a little bit more Glamour. Bis nächste Woche!