Thomas Gottschalk schnappt sich Victoria Swarovski (oder umgedreht), Arni spielt Schach mit einem Schweinchen und Britney Spears wird von ihrem Noch-Ehemann erpresst. Vip Vip, Hurra! - der Rückblick auf die Woche der Stars ist da!

"Es gibt nichts Ironischeres oder Widersprüchlicheres als das Leben selbst", hat Hollywood-Legende Robert De Niro einmal gesagt und im Grunde kann man dieses Zitat auf jeden einzelnen Bereich des Lebens anwenden: die Politik, die Medien, den aktuellen Zeitgeist, ach, die gesamte Gesellschaft! An dieser Stelle aber erst einmal, Robert, wir wissen, du bist ein sehr fleißiger Leser dieser VIP-Kolumne: Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag!

Was für ein Leben, was für ein Ritt und welch unverkennbare Präsenz auf der Leinwand! Dein ikonenhaftes Spiel in Filmen wie "Taxi Driver" oder "Der Pate" hat Generationen inspiriert. Ich hoffe, dass du dich an deinem Ehrentag "Wie ein wilder Stier" auf deine Geburtstagstorte gestürzt hast!

Wie ein wilder Stier sind auch so manche Promis im Internet unterwegs. Mittlerweile weiß man ja gar nicht mehr, ob die Promi-News der Woche nicht die Social-Media-News der Woche heißen sollten. Denn vor allem unsere Lieblingsplattform Instagram glüht nicht nur vor Gossip, Gerüchten und Streit, ihr brennt zum Teil komplett der Kittel. Vor allem junge Leute scheinen kaum noch gängige Medien zu konsumieren, die, gemessen an der Schnelligkeit von Twitter (jetzt X), Tiktok und Co. tatsächlich im Schneckentempo unterwegs sind. Okay, okay, Faktenchecks dauern nun mal.

Tommy Gottschalk sagt zeitgleich "Goodbye" und "Hello"

Wissen Sie noch, damals, in den Achtzigerjahren, als Sie sich am Freitag schon auf den Samstagabend freuten und "Wetten, dass..?" über die Mattscheibe flimmerte, während Manfred genüsslich den Schaum von seinem Bierglas schlürfte und Oma Elli den Eierlikör nachschenkte? Das warme, geborgene Gefühl von einst, im Kreise der Liebsten Thomas Gottschalk dabei zuzuschauen, wie er auf dem großen Sofa mit Hollywood-Stars plauderte und im Hintergrund Bagger über rohe Eier fuhren: "Wir sind uns einig: Die großen Zeiten der Samstagabend-Unterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei", sagt der 73-jährige Moderator zutreffend über diese Jahre.

Deswegen macht Tommy jetzt Schluss. Am 25. November läuft zum allerletzten Mal die Kult-Sendung "Wetten, dass..?". Viel wurde gemeckert über Gottschalks Moderation. Er sei nicht mehr zeitgemäß, wäre unkonzentriert und müsse immer mehr auf seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker setzen. Doch in der Abschlussshow ist sie nicht an seiner Seite. Ein letztes Mal noch wird dieser große Mann des deutschen Fernsehens hoffentlich beweisen, dass es ihm noch immer gelingen kann, Generationen vor der Glotze zu vereinen.

Und wenn nicht: Ein neues Baby ist schon in den Startlöchern. Denn Tommy macht's jetzt mit Vicky. Das Ende der ZDF-Kult-Show ist vielleicht der Beginn einer RTL-Kult-Show. Denn gemeinsam mit "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski wird der große Blonde zum 100. Geburtstag von Walt Disney durch eine Abendshow führen. "Top, die Wette gilt!", dass das eigentlich ganz gut werden könnte.

Britney Spears und eine verlorene Liebe

Nicht ganz so gut läuft es derzeit für Britney Spears. Ihre kurze Ehe mit ihrem Jugendfreund Jason Allen Alexander im Jahr 2004 währte ganze 55 Stunden. Ihre dritte mit Sam Asghari hielt da fast eine kleine Ewigkeit. Doch nun - nur gut ein Jahr nach der Hochzeit - steht auch diese vor dem Aus. Arme Britney! Schlicht kein Glück in der Liebe.

Der 29-jährige Fitnesscoach sei bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Okay, Ehen scheitern, Lieben enden. Aber wie das Promi-Portal Pagesix schreibt, will Britneys Noch-Ehemann anscheinend von ihr jede Menge Kohle. Die beiden haben einen Ehevertrag, doch für seine Verschwiegenheit wolle er höhere finanzielle Zugeständnisse. Ohne diese würde er "mit außerordentlich peinlichen Informationen über Britney an die Öffentlichkeit gehen". Hallo Sam, die eigene Gattin zu erpressen ist vor allem eines: verdammt unsportlich.

Weitere Promi-News in Kürze

Schlagerstar Michelle hat das Finanzamt an der Backe. Der Grund: Die Sängerin hat wohl verpennt, ihre Steuererklärung einzureichen. Und nun flatterte ihr eine satte Nachzahlung ins Haus. Doch damit nicht genug, auch eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung, wie die Online-Ausgabe der "Bild"-Zeitung berichtet.

Neues gibt es auch von Arni. Der "Terminator" ist ein leidenschaftlicher Schachspieler. Sein neuester Gegner: sein superschlaues Hausschweinchen namens Schnelly. Schnelly schlittern wir jetzt aber auch ins wohlverdiente Wochenende, nicht jedoch, ohne Madonna nachträglich zu ihrem 65. Geburtstag zu gratulieren.

Oh, einstige Königin der Popmusik, die du die Welt noch immer mit deiner kreativen Unverfrorenheit begeisterst, du bist und bleibst für deine Fans für immer: "Like a Virgin". Bis nächste Woche!