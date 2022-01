In den USA steigen die Corona-Zahlen wegen Omikron stark an. Das macht den Golden Globes in ihrer geplanten Form den Garaus. Und so wird die Preisverleihung am Sonntag ohne Publikum vonstattengehen. Von NBC übertragen wird sie aber aus einem anderen Grund nicht.

Die diesjährigen Golden Globes werden nicht wie gewohnt ausgetragen. Am kommenden Sonntag findet die Preisverleihung zum 79. Mal statt. Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) gab auf der Webseite der Veranstaltung nun bekannt, dass das Event ohne Publikum stattfinden wird. Grund dafür sind die stark steigenden Corona-Infektionszahlen.

Für ausgewählte Mitglieder der HFPA und andere anwesende Gäste würden strenge Regeln gelten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssten einen Impfnachweis vorlegen können, den Nachweis einer Booster-Impfung und einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zusätzlich gelte eine Maskenpflicht; bei der Platzierung der Gäste werde zudem auf einen Sicherheitsabstand geachtet. Einen roten Teppich für die Presse soll es nicht geben.

Ob die Golden Globes per Livestream übertragen werden, ist bislang nicht bekannt. Der Fernsehsender NBC wird die Award-Show erstmals nicht ausstrahlen. NBC reagiert damit auf die Korruptionsvorwürfe gegen die HFPA und deren Mangel an schwarzen Mitgliedern. Wie das Branchenmagazin "Variety" erfahren haben will, werde es deshalb auch keine berühmten Moderatoren an dem Abend geben.