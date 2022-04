Britney Spears ist schwanger, J.Lo und Ben Affleck sagen Ja, Dieter Hallervorden ebenso und Mats Hummels' Dating-Wirrwarr sorgt für tagelangen Social-Media-Spaß. "Vip, Vip Hurra!" - der Wochen-Rückblick der Stars ist da.

Manchmal brodelt die Gerüchteküche so sehr, dass nicht mehr viel fehlt, und sie kocht über. In dieser Woche pfiffen die Spatzen nicht nur munter von den Dächern, sondern vor allem fröhlich auf Twitter. Da ist zum einen eine geheime Quelle, die in Erfahrung gebracht haben möchte, dass RTL-Urgestein Nazan Eckes den Sender verlassen würde. Kann doch durchaus sein, könnte man denken. Die beliebte Moderatorin möchte vielleicht eine neue Richtung einschlagen, zuletzt hatte sie vor allem privat ein schweres Päckchen zu tragen. Eckes verlor ihren geliebten Vater an die Krankheit Demenz.

Seltsamerweise aber weiß man bei RTL überhaupt nichts von einer bevorstehenden Kündigung und dementiert etwaige Berichte: "Es gibt ganz konkrete Pläne für einen großen Themenabend mit ihr sowie für eine Interviewreihe, an der wir derzeit gemeinsam mit Nazan arbeiten." Und auch Eckes selbst meldet sich zu Wort. Zwar werde sie die exklusive Zusammenarbeit mit RTL beenden und ihre Sendung Extra abgeben. "Es gibt jedoch Ideen, gemeinsame Projekte mit RTL auch über das Ende 2022 hinaus auf ganz neuer Basis umzusetzen", fügt sie hinzu.

Auch um sie ranken sich Gerüchte: Britney Spears. Doch um etwaige Spekulationen um eine Schwangerschaft zu vermeiden, verkündete die 40-Jährige höchstpersönlich, mit ihrem Verlobten das erste gemeinsame Kind zu erwarten. Spears ist bereits Mutter zweier Söhne. Das Glück scheint perfekt und mit ihrem Sam Asghari hat der Megastar wohl endlich den richtigen Partner gefunden.

Dieter Hallervorden traut sich wieder

Dass man für eine neue Liebe nie zu alt ist, beweist Dieter Hallervorden. Der Schauspieler ist seit 2015 glücklich liiert, nun wollen er und seine Partnerin Christiane Zander den nächsten Schritt wagen und vor den Traualtar treten. Hallervordens Alter von 86 Jahren merkt man ihm keinesfalls an. Der Komiker scheint fit wie ein Turnschuh und das liegt gewiss auch daran, dass ihn die Liebe jung hält.

Funfact am Rande: Seine baldige vierte Gattin war früher Stuntfrau. Natürlich gibt es auch böse Stimmen, weil Zander 30 Jahre jünger ist als Hallervorden. Aber viele Fans freuen sich für die kultige Frohnatur, die schon in den 70er-Jahren Millionen TV-Zuschauer mit ihren Sketchen zum Lachen brachte. So schrieb ein Gratulant etwa: "Man muss nicht zwingend sein Alter mit dem Lösen von Kreuzwort-Rätseln und Geranien gießen verbringen."

Und noch ein Paar wird alsbald in den glücklichen Hafen der Ehe schippern: Jennifer Lopez hat die Verlobung mit Ben Affleck verkündet. Die Schauspielerin gibt über den Antrag intime Details preis. So habe die 52-Jährige währenddessen gerade in der Wanne gelegen: "Samstagabend, während ich an meinem Lieblingsort auf Erden (im Schaumbad) war, ging mein schöner Geliebter auf die Knie und machte mir einen Antrag. Ich war völlig unvorbereitet und sah ihm nur lächelnd und weinend in die Augen und versuchte gleichzeitig, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, dass dies nach 20 Jahren wieder passierte. Ich war buchstäblich sprachlos und er sagte: 'Ist das ein Ja?' Ich sagte JA, natürlich ist das ein JA." Jens Verlobungsring: ein hübsches, wohl sehr seltenes Schmuckstück mit einem grünen Diamanten, das auf läppische drei Millionen Dollar geschätzt wird.

Mats Hummels Liebeshickhack amüsiert

Zum Spaß der Woche bei vielen Fans zählt indes das Beziehungschaos rund um den Fußballstar Mats Hummels und seine Gattin, die Moderatorin Cathy Hummels. Bei Twitter wurde das Liebesleben des Sportlers so heiß diskutiert, dass das Thema zeitweise trendete und ganz oben in den Twitter-Charts zu sehen war, was sogar den 33-jährigen Hummels amüsierte: "Mal ein Kompliment an Twitter! Hab gestern wirklich Tränen lachen müssen ob der geilen Tweets!"

Kurzversion des Geschehens: Die Influencerin Céline Bethmann hatte ein Date mit dem Fußballer und postete ein Foto ihres Essens auf Instagram mit den Worten: "Dinner Date". Den Profifußballer hatte sie vorab gefragt, ob dieser Single sei, was dieser bejahte. Doch Hummels ist nach wie vor mit Cathy verheiratet, auch wenn über der Ehe wohl dunkle Wolken hängen und immer wieder Trennungsgerüchte die Runde machen. Komplettiert wird das Dating-Wirrwarr, als sich auch noch eine Tischtennisspielerin meldet, die ebenfalls meint, eine Beziehung mit dem BVB-Spieler zu haben.

Das Liebeshickhack rund um Hummels und die Frauen hält nicht nur die Boulevardmedien auf Trab, sondern sorgt vor allem auf Social Media für Belustigung. So schreibt etwa ein Twitter-User zur Hummels-Causa amüsant: "Ich bin dafür, dass Mats Hummels neuer Familienminister wird, denn er kennt sich anscheinend mit allen Familienkonstellationen aus." Bis nächste Woche!