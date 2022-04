Dank einer ehemaligen GNTM-Gewinnerin brodelt es wieder heftig in der Hummels-Gerüchteküche. Zwar sind Cathy und Mats inoffiziell seit Monaten getrennt, eine Bestätigung dessen steht aber nach wie vor aus. Jetzt heizen gemeinsame Familienbilder die Spekulationen weiter an.

Seit Monaten wird viel über das Eheleben von Mats und Cathy Hummels spekuliert. Sind die zwei doch noch ein Paar, oder sind sie einfach nur glücklich getrennt? Nachdem der Fußballer bereits im vergangenen Jahr mit einer Profi-Tischtennisspielerin aus Dortmund angebandelt haben soll, heizte die vergangenen Tage eine ehemalige Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" (GNTM) die Gerüchteküche neu an. Nun legt Familie Hummels nach.

Am Wochenende lud die 23-jährige Céline Bethmann Bilder bei Instagram hoch, deren Kulisse Fans schnell als das Haus von Mats Hummels identifizierten. Schlafzimmer samt Bett mit zerwühlten Laken inklusive. Und auch sonst machte die GNTM-Absolventin von 2017 keinen Hehl aus der Liaison und markierte den BVB-Profi in ihrer Instagram-Story auf einem weiteren Bild vom gemeinsamen Abendessen. Dafür kassierte das Model einen Shitstorm in den sozialen Medien. Cathy Hummels hingegen reagierte mit einem Instagram-Post, in dem sie das "romantische Dinner-Date" humoristisch in ihren Hashtags aufgriff.

RTL gegenüber bestätigte Bethmann wenig später, sich mit Mats Hummels zu treffen. Dann veröffentlichte sie auch noch einen privaten Chat-Dialog mit dem Sportler, in dem er ausdrücklich erklärt, Single zu sein. So wollte Bethmann vermutlich den Vorwürfen Einhalt gebieten, eine funktionierende Ehe zu zerstören.

Teamwork bei den Hummels

Mats Hummels schweigt wie immer zu alldem. Stattdessen präsentiert er sich jetzt gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn in trauter und gut gelaunter Dreisamkeit bei Instagram. Hochgeladen wurden die Fotos auf dem Kanal von Cathy, die dazu auf Englisch schreibt: "Es ist ein guter Tag, um ein lustiger Tag zu werden." Dem fügt sie neben dem Hashtag "Teamwork" noch eine Sammlung von Emojis hinzu, die nur bedingt Sinn ergeben, darunter der berühmte Kackhaufen.

Und so bleibt weiterhin unklar, wie der Beziehungsstatus bei den Hummels ist. Fest steht aber wohl, dass die Sache mit Céline Bethmann zwischen den (Noch-)Eheleuten nicht zu bösem Blut geführt hat. Am Ende ist es den Eltern wohl ohnehin am wichtigsten, dass es ihrem Sohn Ludwig gut geht.