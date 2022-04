Oliver Pocher wird bei einem Boxkampf geohrfeigt und erstattet Anzeige. Nun bringt er die Rap-Szene gegen sich auf. "Vip, Vip, Hurra!" - der Wochenrückblick: dieses Mal über Moral, Comedy und die Gewalt von Worten.

Kaum ein Thema hat die Unterhaltungsbranche in Deutschland in den letzten Tagen so beschäftigt, wie die Schelle, die der Komiker Oliver Pocher bei einem Boxkampf vom TikToker "Fat Comedy" kassierte. Der Angriff geschah für den 44-Jährigen vollkommen unvorhersehbar und sei, wie Pocher selbst sagt, feige und arglistig gewesen. An dieser Stelle brauchen wir nicht mehr über die Argumentationen von "gerechtfertigt" oder "nicht gerechtfertigt" diskutieren. Nichts, kein dummer Spruch, kein Witz, auch wenn er auf Kosten anderer geht, rechtfertigt körperliche Gewalt!

Doch die Gefühle kochen in den letzten Tagen weiter hoch - und mit ihnen die Wut. Die Wut der Rap-Szene, die sich zu unrecht an den Pranger gestellt sieht, denn auch Pochers Frau Amira hat ein Statement abgegeben, in dem sie sagt, "diese Szene immer mehr zu verachten". Nahezu zeitgleich tauchen Videos auf, die die 29-Jährige gemeinsam mit ihrem Gatten in einem Instagram-Livestream mit dem Rapper Farid Bang zeigen und in dem Amira sagt, früher gern Bushido gehört zu haben. "Oder Capital Bra, der macht auch ganz coole Sachen." Genauso wie "Massiv".

Auch Worte können verletzen

Nun hat Oliver Pocher auf Instagram eine Stellungnahme abgegeben, in der er sagt, möglicherweise von der Ohrfeige "irreparable Schäden" davonzutragen. Er werde den Angreifer anzeigen und wolle die maximale Strafe herausholen und alles dafür tun, dass ihn die ganze Härte des Gesetzes treffe. Pochers Statement - wie so oft - polarisiert. Viele Menschen hätten sich auch von ihm, zumindest ein Stück weit, Reflexion gewünscht. Von Heuchelei ist die Rede, von Doppelmoral und auch davon, dass der Komiker eine ganze Szene in Sippenhaft nehme und nun quasi die Büchse der Pandora geöffnet haben könnte.

Denn auch wenn Pocher als Comedian mit Worten jongliert: Worte können Menschen verletzen. Seine "Bildschirmkontrolle" schlug während der Pandemie ein wie eine mediale Bombe. Viele Fans fanden es toll, wie Pocher Influencer aufs Korn nahm. Doch der anfängliche Spaß wurde schnell moralisierend und anprangernd. Pocher outete sogar die Vergangenheit einer Influencerin, die ihr Geld früher mal als Domina verdiente.

Das ist, man muss das benennen dürfen, vielleicht für den einen oder anderen lustig. Vielmehr aber ist es ein Eingriff in die Privatsphäre eines Menschen. Was man von diesem Menschen hält oder nicht, ist an dieser Stelle - wie einst der Wendler sang - "egal".

Es ist vollkommen verständlich und legitim, medial stattfinden zu wollen. Das Business ist hart. Man muss im Geschäft bleiben, denn die Konkurrenz schläft nicht. Schon morgen kann man vergessen sein. Pocher kreiert für seine Comedy viele verbale Facetten. Ist das polarisierend? Definitiv. Man muss in diesem Zusammenhang sagen dürfen, dass Worte Menschen auch körperlich verletzen können. Und sich mit Uneinsichtigkeit zu rechtfertigen, man mache ja nur Comedy, hilft in diesem Zusammenhang auch niemandem weiter. Außer natürlich denen, die mit dieser Art von Hetze Klicks in den sozialen Netzwerken generieren.

Comedy darf nicht alles

Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass auch Worte eine Form der Gewalt sein können, ohne den Aspekt zu schmälern, dass körperliche Gewalt ein absolutes No-Go und auch als solches zu verurteilen ist. Die Frage aber, was Comedy darf, und ob es lustig ist, Menschen zu beleidigen und vorzuführen, muss immer wieder erlaubt sein!

Auch in der Comedy gibt es Grenzen. Und das ist keine Frage des Geschmacks, sondern eine des Respekts und der Menschlichkeit. Es ist beispielsweise schlicht nicht lustig, Comedy auf Kosten von Kindern zu machen, die in Witzen sexualisiert werden. Es ist auch nicht lustig, zu einer Frau, die man gerade erschrocken hat, zu sagen, sie solle froh sein, dass man ihr nicht seinen "Penis durchs Gesicht gezogen" habe. Es ist ebenfalls nicht lustig, Witze über Leute zu machen, die von Alltagsrassismus betroffen sind, genauso wie es vollkommen freudlos ist, seine persönliche Moral als Gerüst für die Gesellschaft zu definieren, frei nach dem Motto: Wenn du das nicht auch so siehst, verstehst du mich nicht. Und wer mich nicht versteht, hat unrecht.

Worte verletzen. Worte können gewaltvoll sein. Worte führen dazu, dass Menschen diffamiert werden, Worte können massiven Schaden anrichten. Und Worte können Leben vernichten. So zu tun, als seien Worte nur Worte, ist naiv und - mit Verlaub - auch nicht zu Ende gedacht. Menschen mit Worten der Lächerlichkeit preiszugeben, ihnen das Geschäftsmodell (so überflüssig man dieses auch erachten mag) kaputtzumachen, während das eigene aber immer weiter wächst, kann man selbst lustig finden. Tatsächlich ist es aber auch kein lobenswerter Move, selbst an medialer Größe zu wachsen, während man eifrig nach unten tritt.

Auch Sprache kann Schaden anrichten

Oliver Pocher wurde körperliche Gewalt angetan. Wie gesagt, das kann man weder rechtfertigen noch gutzuheißen. Aber der Komiker muss sich bewusst werden, dass auch verbale Gewalt bei Menschen Leid verursachen kann. Der Spruch: Comedy und Satire dürfe alles, ist Blödsinn. Man muss endlich verinnerlichen, ohne dabei das eine gegen das andere aufzuwiegen: Fäuste mögen für körperliche Gewalt stehen, die Sprache aber kann auch gewaltvoll sein und Schaden anrichten. Auch wenn man dies gern für Reichweite unter dem Duktus der Unterhaltung vermarktet.

Dieser Vorfall, so unangenehm und falsch er auch gewesen ist, er hat noch immer das Potenzial die Menschen miteinander zu verbinden, anstatt sie noch weiter zu spalten. Das funktioniert aber nur, wenn das Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es letztlich um Verletzungen geht. Auf beiden Seiten. Es ist niemandem geholfen, wenn sich die Betroffenen weiterhin gegenseitig und medial um Aufmerksamkeit haschend beleidigen.

Auf watson.de kann man ein Zitat von Amira Pocher über ihren Mann lesen: "Am Anfang habe ich zwar auch gesagt, dass du ein kleiner Frauenhasser bist, aber das ist so gar nicht. Du hast einfach keinen Respekt vor Frauen, die nichts leisten. Vor Frauen, die einfach nur da sind und die Luft wegatmen, hast du keinen Respekt und über die machst du dich lustig."

Pocher muss verstehen, dass nicht eine ganze Szene per se schlecht ist. Es gibt Rapper, die gegen das Gesetz verstoßen, es gibt Rapper, die tagtäglich Rassismus erleben und es gibt Rapper, die es leid sind, allein ob ihrer Herkunft vorverurteilt und kriminalisiert zu werden. Frauenfeindlichkeit und Respektlosigkeit sind nichts, was man per se der Rapszene zuschreiben kann. All diese Dinge passieren in allen Bereichen unserer Gesellschaft und es liegt an jedem Einzelnen von uns, Flagge dagegen zu zeigen.